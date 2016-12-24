無以酩狀》Wine Spodiodi：《浪蕩世代》垮掉的一個世代

人生總不只有甜蜜的歡愉，還有一點酒精的刺激以及苦澀尾韻，大概就是斯波迪歐第或是披頭族調酒這樣的滋味；我們都是那樣的世代，需要音樂、酒、還有跟自己的對話。

縮梭

根據1957年美國作家傑克．凱魯亞克（Jack Kerouac）自傳式小說翻拍的電影《浪蕩世代（On The Road）》，描述想成為暢銷作家的紐約青年薩爾，結織狂放不羈的狄恩與他身邊的女子和友人們，在不斷地公路旅行間追求身心自由，體驗所有的未知。

二戰後美國出現一群縱情享樂的年輕人，於音樂、煙酒、藥物裡探索心靈與情慾；他們將玩世不恭轉化為文字，變成詩賦或小說，他們被稱作「垮掉的一代（Beat Generation）」。

《浪蕩世代》充滿著爵士、酒、還有情慾。（圖：MK2 Productions）

反映著作者凱魯亞克自身經歴，薩爾就像是他的化身；薩爾被狄恩任真自得的灑脫吸引，亦步亦趨地跟隨他的身影，投射虛構的崇拜。電影難以將小說內的情境轉折交待，僅能從短暫的人物來去，試圖揣摩那些影響著薩爾的關鍵；一座城市換過一座，公路筆直也許蜿蜒，一副胴體游移一副，豪飲著烈酒、釀造酒。劇中人物們意圖在墮落行徑裡忮求生存的理由，不管是否看來瘋顛或者自掘墳墓。

電影中，薩爾和狄恩一行人到紐奧良去找老布爾．李，聽著他懷裡抱著女人，一邊稱讚手中的馬丁尼多麼好喝；愈簡單的事物愈難仔細品嚐。原著小說另外還提到當他們到舊金山時，在酒吧裡的男女個個喝著「葡萄酒斯波迪歐第（Wine Spodiodi）」：

1個一口杯（Shot）的波特酒（Port Wine），再1個一口杯的威士忌，然後再接1個一口杯波特酒；因為波特酒的甜膩與威士忌酒精刺激感交疊，這樣的組合讓劣質的威士忌喝起來也能變得柔順易飲。「如此喝法真是所有難喝威士忌的可口糖衣」，凱魯亞克在小說裡藉著酗酒的角色說道。

直接用葡萄酒與未經熟成威士忌調成的瓶裝Spodee Wine（左），用波特酒與威士忌調製的Wine Spodiodi（右）。（圖：Notcot﹠Maverick Philosopher）

「斯波迪歐第」名稱來自1949年，史迪克．麥基（Stick McGhee）於大西洋唱片公司的第一首成功單曲《Drinking Wine, Spo-Dee-O-Dee》，歌詞內的狀聲詞「Spo-Dee-O-Dee」在凱魯亞克的小說裡變成一種甜味加烈葡萄酒混著威士忌飲用方式，演變成調酒「葡萄酒斯波迪歐第」。

以2比1的比例將波特酒與威士忌冰鎮攪拌，波特酒葡萄果乾的滋味讓威士忌辛香變得彷彿置身天堂。 然而，在凱魯亞克一路流浪旅途裡行至墨西哥喝到瑪格麗特（Margarita），從此就變成他的最愛調酒（又是喝瑪格麗特，這樣到底要怎麼教小孩！）；酗酒成癮的凱魯亞克最常到紐約白馬酒館（White Horse Tavern）喝到爛醉被酒保趕回家。自從寫出《旅途上（On The Road）》這部經典後，即使創作無數卻再也未見高峰；承受著自身與眾人壓力下終日借酒澆愁，喝到肝硬化吐血，動完手術後就再也沒有清醒過來，享年僅47歲。

嗜酒傑克．凱魯亞克的名言。（圖：Peerlesschild） 舊金山的「賈斯柏餐廳（Jasper\'s Corner Tap & Kitchen）」

調酒師凱文．狄爾里奇（Kevin Diedrich）以凱魯亞克最愛－瑪格麗特調酒改編，以1.75盎司陳年龍舌蘭酒（Reposado Tequila）為基底，加上各0.5盎司艾普羅藥草酒（Aperol）、橙酒（Orange Liqueur）、檸檬汁，0.75盎司葡萄柚汁，少許龍舌蘭糖漿（Agave Syrup）搖製而成紀念這位作家的同名調酒﹣「凱魯亞克（Kerouac Cocktail）」。

雖然多了絲毫苦韻，卻也讓它變得柔順，入喉總有股無法形容的惆悵蔓延。

這些浪蕩世代們，又被稱作「披頭族（Beatnik）」。由舊金山Cantina酒吧調酒師杜格甘．麥克唐納（Duggan McDonnell）以此為靈感創作的「披頭族（Beatnik）」結合曼哈頓（Manhattan）與「葡萄酒斯波迪歐第」概念，使用1盎司波本威士忌（Bourbon Whiskey）、1.5盎司義大利雅維納草本苦酒（Amaro Averna）、0.5盎司桶陳波特酒（Tawny Port）、少量裴喬氏苦精（Peychaud’s Bitter），冰鎮攪拌，最後噴擠橙皮皮油。降低威士忌比例，在苦甜間取捨，果味與焦糖香氣顯著，是一種對世界溫柔的逃離，對自己輕聲的提醒。

用Wild Turkey 101與Amaro Averna調製的Beatnik。（圖：La Petite Chambre 小房間）

浪蕩過幾年之後，揮霍掉的青春與自由變成探索或者反省；追尋的意義在飄渺裡始終模糊不得成型。人生總不只有甜蜜的歡愉，還有一點酒精的刺激以及苦澀尾韻，大概就是這杯斯波迪歐第或是披頭族調酒這樣的滋味；我們都是那樣的世代，需要音樂、酒、還有跟自己的對話。

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