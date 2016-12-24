自由開講》又不是鄉巴佬，雞蛋當然要用紙盤裝

◎一級嘴砲技術士

正當大家忙著過聖誕節的時候，雞蛋突然間成為網路討論的焦點。原來是政府宣布，明年開始「裝載生鮮禽蛋，應使用一次性之裝載容器或包材」，也就是盒裝蛋、「盤蛋」的強制執行，若違反規定，最高可罰15萬元。

政府宣布，明年開始「裝載生鮮禽蛋，應使用一次性之裝載容器或包材」，也就是盒裝蛋、「盤蛋」的強制執行。（圖：作者提供）

很多人都在質疑為何「突然間」要如此強制蛋品要用紙盤裝盛？

其實這項法案早在2014年就公布，當年為了防堵大規模動物傳染病而修訂的法律，公告兩年正式實行，也就是今年，所以這項決定並不是某人突然間想到就這樣幹，而是已經公告兩年了，只是在這兩年內好像沒什麼人要甩它，包括那個標榜注重食品安全的什麼聯盟也是。

2014年，也就是禽流感大爆發的那一年，歐美、亞洲和台灣全因H5N8禽流感而淪陷，染病的雞鴨鵝拼命地撲殺，中國甚至出現H7N9傳人型禽流感。這波禽流感一路持續到隔年，台灣本土的鴨、鵝近乎全滅，當時的鴨肉麵線賣的是國外進口的鴨肉，著名的嘉義民雄鵝肉街沒鵝肉可賣，改賣起了乾麵和炒飯，生意一落千丈。

當年的禽流感可說是重創了台灣的畜牧業，低落的防疫措施造成了整個國家的食安和健康危機，因此後來政府力推各種畜牧場防疫規範、封閉型畜舍，以及盤裝蛋品等規定的修法。但是，多數的業者把散漫當習慣，消毒措施隨隨便便，封閉型畜舍的推廣還被地方的立委和議員說成欺壓小農，完全把重大傳染病的防疫措施視為無物，拿全體國人的健康在開玩笑。

再來說說「盤蛋」，用紙托盤裝載的洗選蛋，可以一盤接一盤疊起，俗稱為「盤蛋」。

有一次晚上在泰國曼谷的路邊買消夜，那是一種用蛋汁當皮包裹著香蕉內餡，介於蛋餅和可麗餅之間的食物，當時那個路邊攤可讓我吃了一大驚，因為這個又小又破的路邊攤，他用的居然盤蛋！ 盤蛋啊，天啊，你都不能理解我的驚訝！那是泰國啊，泰勞的家鄉啊，我們都以為他們來自較落後的地方，然而，這裡的路邊攤用的蛋居然不是台灣人最堅持的「散裝蛋」。

即使在泰國的路邊攤，也是使用盤蛋。（圖：作者提供）

一整箱的蛋，上面還有些許的雞隻排泄物，有時候還黏著雞毛，這種濃濃古早味，為什麼泰國人不跟我們一樣，居然是用洗選後盤裝的乾淨雞蛋？ 除了歐美先進國家、中國、日本、韓國，就連東南亞國家都把「使用一次性之裝載容器或包材裝載生鮮禽蛋」當成了標準規範，此時此刻，很多民眾還對紙盤裝的雞蛋一知半解，咱們的教育實在不能再等下去，我們可是最有國際觀的台灣人，豈能連東南亞都不如哩？

（農業從業人員）

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