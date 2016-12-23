日本自由行》日本的頭號耶誕老人「殿下」

提起耶誕老人，很多人腦海裡浮現的形象，大概就是紅通通的衣服和帽子上滾著白色鑲邊，有一臉雪白的大鬍子，挺著大大的肚子，是一位慈眉善目的阿公。不過，在142年前，日本史上首位登場的「和風」耶誕老人可不是這種扮相。這位耶誕老人穿著武士正裝「裃」，腰上掛著長短刀，頭上戴著武士假髮，活像從將軍府走出來的「殿下」。

林翠儀

耶誕老人長什麼樣子？ 現在如果拿這個問題到街上去隨便問一個路人，可能會被當成外星人。可是在140多年前的日本，這可是個大問題，在那個基督教仍被多數日本百姓視為「邪教」的年代，別說是耶誕老人了，連耶誕節是什麼，都僅有少數人才答得出來，而且答案還不見得一樣。

提起耶誕老人，很多人腦海裡浮現的形象，大概就是紅通通的衣服和帽子上滾著白色鑲邊，有一臉雪白的大鬍子，挺著大大的肚子，不時還會發出「hohoho」的笑聲，一位慈眉善目的阿公。不過，在142年前，日本史上首位登場的「和風」耶誕老人可不是這種扮相。這位耶誕老人穿著武士正裝「裃」，腰上掛著長短刀，頭上戴著武士假髮，活像從將軍府走出來的「殿下」。

日本第一個本土耶誕老人，網友還原「殿下」造型，大概就是長這樣。（http://keijidaz.blog.jp/archives/47339802.html）

1898年日本教會主日學教材中的耶誕老人插圖。Santa Claus日文音譯「さんたくろう」，漢字為「三太九郎」，日本人暱稱為「北國老爺」，糜鹿變成驢子。（http://edo-g.com/blog/2016/12/christmas.html/3）

故事得從1874年，日本人首次主辦的那場耶誕節活動開始說起。

日本明治時代初期，天皇才剛從德川幕府拿回政權，一來又要「王政復古」，一來又要「明治維新」，換句話說，吸收西洋現代化知識、技術、制度及文化之餘，還要保留日本精神。 日本希望加速西化，好跟西洋列強平起平坐，基督教是西方文化的基礎，很多思想或技術都是透過傳教士傳進日本，明治政府原則上禁止基督教，但另一方面卻又接受基督教的文化，例如1868年公布新制休假日，以基督教的「禮拜日」取代原有的「一六日」。 禮拜日也就是主日，耶穌復活的日子，「一六日」則是陰曆每月個位數1和6的日子。

咦，算一算月休6天變成月休4日？

除了禮拜日休假之外，日本人也發現西方人對「耶誕節」的重視程度，不亞於日本的「盂蘭盆節」，日本為了西化也默許耶誕節的活動，沒有宗教信仰的基礎，純粹當做一種西洋祭典看待。對於「一神教」信仰的人可能很難接受這種做法，但對「多神教」的日本而言，八百萬神明中再加個耶穌基督似乎也沒什麼好大驚小怪的。 江戶幕府後期在列強的船堅砲利下被迫開港開市，為了安置這些阿 凸仔，幕府在開港地區設有外國人居留地，鄰近東京灣的海浦新生地築地也在1869年設了外國人居留地。歐美教會、醫院及學校進駐該區，這裡也成為日本基督教發展的據點之一。 日本人舉辦第一場耶誕節活動 日本天主教是在戰國時代的1549年由是西班牙籍傳教士，也是耶穌會創始人之一的沙勿略傳入，他同時也帶來了耶誕節文化，第一場耶誕彌撒是在1552年由西班牙傳教士托雷斯，在現今的山口縣為教徒舉辦。

不過，史料上有記載的第一場由日本人主辦的耶誕節活動，則是在1874年，由一位名叫做原胤昭的人主辦，地點就在築地外國人居留地內的一所女子教會學校。 原胤昭是一位在江戶出生的貴公子，兒時被過繼給舅舅當養子，原生父親和養父都在幕府當官，祖先裡有人因為信仰天主教在江戶初期的「元和大殉教」被處死，或許是冥冥之中的一種緣份，原胤昭在1874年、22歲時在築地的東京第一長老教會受洗，後來從事宗教書籍出版、監獄教戒師及防止兒童受虐等工作。

原胤昭受洗後為了表達感謝之意，在同年舉辦耶誕節慶祝活動。史料記載，當時美國公使館聽到風聲，或許是基於熱心，也可能還不太相信日本人，活動舉辦的前一天派了4名職員到會場視察。 原胤昭花了大錢費盡苦心，從天花板垂吊了一個巨大的十字架下來，上面還掛滿了蜜柑裝飾得很有年節氣氣，但公使館人員一看皺了眉頭說，這是天主教的做法，基督教不來這一套要求他撤除。

原胤昭超無奈，但也只能乖乖地撤掉十字架，不過這麼一來會場顯得空盪盪的很無趣，於是他又想到不如弄一點人造花來裝點一下。問題是隔天就要舉辦耶誕節活動，一時半刻去哪找人造花。 然後他又靈光一閃，想到淺草仲見世有很多家賣女生頭飾的「花簪屋」，馬上又撒了一筆大錢，雇人租了人力車衝到淺草收購花簪，用這些花簪裝飾會場。 光是這樣原胤昭並不滿足，他還想搞一點神秘，希望在活動開始前遮住這些布置，於是這時又需要一塊大的布幕，但舞台布幕只有橫濱的店才有販賣，就算花錢派人去採購，可能會來不及，所以他就動用關係，從附近的劇場「新富座」借了一塊大型的舞台布幕。 原胤昭出身江戶，從小看慣了江戶三大祭典之一的「神田祭」，當時日本稱耶誕節為「降誕祭」，所以原胤昭也比照江戶廟會的規格舉辦這西洋廟會。

大正時代神戶教會的耶誕節裝飾。（http://www.asahi.com/area/hyogo/articles/MTW20151221290690001.html）

日本第一位本土耶誕老人

在這個和風味十足的耶誕晚會，會出現一個純日式的耶誕老人，似乎也非常合理。 扮演耶誕老人的人物名叫戶田忠厚，1851年出生於武士家庭，這年他才23歲，後來於1877年受洗並成為牧師。換句話說，戶田是在扮演耶誕老人之後，才正式成為基督教徒。 戶田的日版耶誕老人，身裝穿武士正裝，腰掛長短刀，頭戴武士假髮，雖然有點不倫不類，但這卻是一名武士最隆重的打扮，最重要的是，戶田是日本史料上記載第一位由日本人扮演的耶誕老人。

武士正裝打扮，圖為名列幕末型男之一的幕府旗本池田長發。（取自wikipedia）

研究日本耶誕節很有心得的專欄作家堀井憲一郎說，當時的日本為了趕上列強，拚命追求型式上的西化，有趣的是西方文化傳進日本，又被民間自動改版「土俗化」。

日本真正開始流行過耶誕節，是在1906年前後，當時的日本連續打贏日清戰爭和日俄戰爭，開始有一點列強的fu，自信心大增，西洋的耶誕節成為日本人覺得可以鬆一下、盡情歡鬧的日子。所以當時非基督教徒的中上層家庭，把耶誕節當做過年一樣慶祝，其中陸海軍最high，被外國武官招待去料亭喝酒狂歡，席間還有藝妓做陪。 至於送禮物這件事，日本原本在年節就有送禮的習慣，所以這部分反而沒有什麼違和感。

日本第一棵耶誕樹

耶誕樹是耶誕節不或缺的應景裝飾品，就和日本過年必須在門口擺上「門松」一樣。資料可考的日本的第一棵耶誕樹，是在1860年由普魯士外交官拚裝的，樹上以橘子、梨子、糖果和蠟燭裝飾。 日本人自己弄出來的第一顆耶誕樹則是在1904年登場，創立於橫濱的食品酒類批發商「明治屋」，也是麒麟啤酒最原始的總代理商，為促銷年節酒類和食品禮盒，在位於銀座的「麒麟啤酒明治屋」店裡擺飾了耶誕樹和燈飾增加氣氛，之後便帶動了銀座的耶誕燈飾。

明治屋的耶誕節廣告。（http://edo-g.com/blog/2016/12/christmas.html/3）

日本第一顆耶誕蛋糕

日本人耶誕節吃蛋糕已經變成一種習俗，起源於1910年，由糕餅業龍頭「不二家」首先發難，類似這種起源自商業而非宗教的特有習俗，另外最著名還有裝滿糖果的耶誕襪，於1947年由「近商物產」推出，日本人流行在耶誕節吃炸雞大餐，則與肯德基在1970年登陸日本有關。

不二家是日本首家推出耶誕蛋糕的糕餅公司。（https://www.fujiya-peko.co.jp/cake/christmas/）