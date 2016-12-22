Lin bay 好油》這裡有批塑膠假米好便宜

其實網路上的影片就只是一般塑膠粒廠的製作塑膠粒的程序，如果沒有分辨真假的能力，就很容易被這種剪輯的影片所唬弄，然後先天下之憂而憂，開始幫忙無償宣傳，希望身邊的親朋好友不要吃到塑膠米。其實喔，要是文青農們知道塑膠粒原料的價格，搞不好就會期待返家種植的米會長出塑膠粒了。

Lin bay 好油

今天有則新聞標題是這樣寫的：「好險！奈及利亞攔截2.5噸疑似中國塑膠米」。故事是這樣的，報導說，有批疑似中國製造的塑膠米流竄到非洲的奈及利亞！雖然新聞說是BBC驚爆，但其實國內許多電子媒體也都跟進上了這篇報導。

BBC 報導說，奈及利亞查獲一批102袋走私入境的塑膠米，還逮捕1名嫌疑人，奈國海關官員懷疑這些塑膠米來自中國。。（圖：截自BBC）

引用的 BBC 報導說，奈及利亞查獲一批102袋走私入境的塑膠米，還逮捕1名嫌疑人，奈國海關官員懷疑這些塑膠米來自中國。BBC也直接使用了「塑膠米在奈及利亞被查緝」的斗大標題，報導中也提出兩個為什麼懷疑是塑膠米的原因：

1. 米煮了之後很黏

2. 聞起來有化學味

對了，報導還說這些塑膠假米製作相當精良，以手觸摸幾乎和真米沒有兩樣，卻能聞出淡淡的化學味道。

這不是廢話嗎？這是真米的圖片，硬被說成是假米，真米看起來當然像真米啊，難道有人照鏡子的時候會覺得鏡子裡不是自己嗎？ 有趣的是，12月13日有一些媒體報導說，奈及利亞的海關負責人Mamudu Haruna要求，要小心走私的過期白米。這是因為奈及利亞由於國內米價飛漲，不少人開始走私白米進奈及利亞販售，而海關也封鎖了六個涉嫌走私違禁品的倉庫，只不過才過10多天，走私米就變成了塑膠米了。

報導說這些塑膠假米製作相當精良，以手觸摸幾乎和真米沒有兩樣，卻能聞出淡淡的化學味道。（圖：網路）

米的化學味？

當過兵的人就知道，新訓中心提供的米都很爛，吃起來一坨坨的黏在一起，菜鳥剛當兵時，這些爛米就給了我們極大的心靈震撼，同時開始感恩正常米的美味。不過，在筆者的人生經驗中，軍中的米還不是最難吃的，七八年前去教召時，其他人看到我的伙食都正常完食，就好奇問我，這麼難吃的東西你吃的下去喔？ 我當時回答：

這比學校的營養午餐好吃多了，學校的營養午餐才是豬吃了會流淚的等級。

軍中用的舊米除了煮起來黏糊糊的之外，有時還會有股奇怪的味道，有人說是柴油味，有人說是說這是官商勾結的產物，才會看起來這麼黃，還有人宣稱這是特調米，是要讓新兵吃了人就變得乖乖的。一堆人困在軍中沒事做，只好切換成謠言生成器模式，散布各種奇怪謠言。事實上，米當然有最好的賞味期，就算再好的儲藏設備都沒辦法讓米不變質，更何況是不好的儲運狀態呢？

米除了澱粉以外還有蛋白質跟脂肪，而這兩種成分會隨著時間逐漸分解，產生一些小分子化合物，經過空氣的氧化後，就容易形成小分子的酸、醛等物質，自然就會改變米的性質，同時產生令人不舒服的味道。這大概就是聞起來會讓人以為是「塑膠米」的原因，但其實這看起來更像米因為保存不好而變質的怪味。

謠言最美，媒體相隨

大概從前年開始，就有各種塑膠米的網路謠言開始流傳，一下是越南製，一下又是中國製，搞得假米好像國際市場不知道多大一樣，大家都在做，真是太可怕囉！！！

不只文字，網路上更有影片製作假米的過程，這些文字跟影片就在Line的長輩群組開始瘋傳，我們這才發現，Line的功用挺多的，除了日常的連絡以外，謠言散佈沒有它都謠不起來了。這幾天連「PS手把的搖桿的塑膠皮是狗鼻做的」這種謠言都出現了。

BBC 報導說，奈及利亞查獲一批102袋走私入境的塑膠米，還逮捕1名嫌疑人，奈國海關官員懷疑這些塑膠米來自中國。。（圖：截自BBC）

其實網路上的影片就只是一般塑膠粒廠的製作塑膠粒的程序，如果沒有分辨真假的能力，就很容易被這種剪輯的影片所唬弄，然後先天下之憂而憂，開始幫忙無償宣傳，希望身邊的親朋好友不要吃到塑膠米。其實喔，要是文青農們知道塑膠粒原料的價格，搞不好就會期待返家種植的米會長出塑膠粒了。

不過，謠言也是會進化的，畢竟塑膠米太假了，很容易穿幫，於是網路上就開始出現假米是用番薯、馬鈴薯澱粉加入合成樹脂製成，長期食用恐會致命或嚴重損害消化系統，一旦有這類新聞出現，記者只要再找個毒物科醫師評論一下，反正什麼東西吃多了都會死，毒物科醫生怎麼說都不會被打臉，謠言就形成了，去年鬧得沸沸揚楊，還搞到農糧署得出來澄清，果然這些毒物科醫師或研究員真是最佳的謠言代言人啊！！！（蓋章認證）

「PS手把的搖桿的塑膠皮是狗鼻做的」！可是狗鼻子摸起來濕濕的，PS搖桿不會啊？（網路截圖）

但謠言實在不容易被消滅，就算每次都會有熱心的網友破解，但每隔一段時間還是會出現不同的版本開始流傳，不過這些謠言都有幾個標準程序：哪個官方單位查獲、如何製作假米、媒體報導。

這種假米的謠言都散佈好幾年了，現在媒體又來發這種奇妙的新聞，只能說，民眾對中國生產的食品沒有信心，只要任何謠言都往中國塞，可信度就增加，定期就來一個中國塑膠米輸出到其他國家的假新聞，一路從東南亞、南韓、奈及利亞...。沒想到，中國的假米輸出產業就這樣被謠言吹捧成具跨國市場的世界級產業！

媒體當然不會什麼都懂，但至少要扮演好新聞守門員角色，新聞內容也沒看到任何平衡報導的部分，就算要直接翻譯國外的新聞，至少也該有基本的檢視與篩選能力吧？