Outside》1918年的加州內戰：學童 vs. 松鼠

一場捍衛家園及糧食的大戰，學童軍隊 vs.松鼠大軍？！1918年當美國的男丁都到法國前線打仗時，加州的學童扛下了這起戰爭的重責大任。

BILLY TONG

1918年，美國的男丁都到了法國前線打仗。這時，加州的學童被迫捲入一場戰爭，捍衛家園及糧食。

事緣在1918年4月，加州園藝專員喬治·赫克（George H.Hecke）公開呼籲，全加州學童在學校裡組成軍隊，為國效勞，對抗那些可怕的敵人——松鼠大軍。

加州的學童軍隊，參與了當地一連七日的松鼠週。在這瘋狂的七日，加州上下齊齊撲殺「地松鼠」。「地松鼠」不同於一般的「樹松鼠」，牠向來被視為害蟲和瘟疫之源。當時，牠們每年吞下約3000萬美金的農作物，相等於現在4.8億美金。

松鼠週是加州政府歷來第一次大型滅鼠行動。政府更從戰時緊急基金中撥出4萬美元，以資助松鼠週計劃，當中大部分用於文宣工作。加州政府共印製了34,000張海報，分發了50萬份傳單。在單張裡頭，有教導小孩使用殺鼠劑的方法，並指導他們在在松鼠洞穴外面噴灑殺鼠劑。



1918年的宣傳海報

為振士氣，加州政府更提供現金獎賞。獵殺松鼠最多的中小學能獲得50美金，即約今天800元美金，第二、三位的學校也可獲得分別30和20美金。

加州學童與「松鼠大軍」的戰爭，被包裝為一戰的另類延續。時任美國食品管理局大臣、未來總統赫伯特胡佛大加表揚松鼠週計劃，指該計劃能節省大量食物。省下來的食物，能支援在歐洲作戰的美軍。

那些宣傳單張也以「地松鼠」比喻德軍。在一幅名為《殺掉松鼠》的單張上，有兩隻單戴德國釘盔的「地松鼠」；另一幅單張，則圍繞一個條頓人「地松鼠」家庭，「地松鼠」爸爸束著一把上翹的鬍子，影射德國皇帝威廉二世。



德軍地松鼠

孩子們撲殺地松鼠後，要手持牠們的尾巴為證，回到學校。有些孩子在松鼠週未開始前，已把松鼠尾巴送到喬治·赫克的辦公室，使他的辦公室傳出陣陣惡臭。他於是懇請孩子們不用再送松鼠尾巴給他，把尾巴交予縣委員統計後，埋葬即可。

為期七日的松鼠週於5月4日結束。全加州各地的學童，上交了共多達104,509條松鼠尾巴，這僅佔「松鼠大軍」總傷亡的一小部分。在松鼠週結束後，孩子們撲殺松鼠的熱情更未見減弱，在同年稍後時間，拉森縣（Lassen County）的滅鼠運動中，一名小女孩共收集3,780條松鼠尾巴，一名小男孩則收集到3,770條。

加州政府認為松鼠週空前成功，使該地農產回升。但長遠以言，這場「松鼠大戰」孰勝孰負，仍是未知之數，一戰於當年1918年的11月結束，然而到一個世紀後的今天，地松鼠依然是最令加州農民困擾的害蟲。西線豈會無戰事呢。

本文經授權轉載自outside 1918年的加州內戰：學童 vs. 松鼠