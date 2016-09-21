自由開講》我看藍八奴的討拍之旅

◎黃易

1937年中日戰爭，國民黨第二把交椅汪精衛在親朋好友的勸進下，打著「和平運動」的旗幟，跟侵華日本軍建立了「亞洲新秩序」的共識，不問當時中華民國的主權、外交、軍事權力，親善日本、自立傀儡政權，而被後世稱為「漢奸」。

孰知將近八十年後的今天，八位國民黨陣營的地方首長，竟也號稱為了「拚觀光、救經濟」，自封為「九二共識縣市」，主動赴中表示友好，全然不顧中央當局的兩岸政策與外交談判空間，卻意圖塑造政治對立，如此作為跟「台奸」又有何異？

文至此處，可能會有部分讀者覺得過於偏激，汪精衛是「不顧民族利益」，怎麼可以跟藍營首長「為了台灣百姓生活好」相提並論？

但事實上，兩岸關係自民進黨政府上台後調整路線，中共步步進逼、加大壓力期望蔡英文讓步，而我方釋出最大善意交流下，現在正是逐漸轉型的陣痛期，而藍營首長在颱風天後不顧災損赴中，無異是自動使得台灣在未來的兩岸協商不斷讓步，如果這不是攪局，什麼才是？

回顧年初總統大選，蔡英文之所以大幅度擊敗國民黨取得政權，所依託的民意便來自於不希望在經貿、政治上持續向中國靠攏，也因而提出「新南向政策」調整經濟依賴過度單一化的問題，中國眼見原先統戰捷徑被識破，自然趁南向規畫尚未完整成熟時不斷加壓，從入台證的行政干擾、中客團的限制壓縮皆不言可諭。而若在此時讓步，也無異是宣示了在兩岸關係上的退讓，試想，如果今日中國大陸是以「維持九二共識」為底線，未來進而提出要以「擁護一國兩制」為條件，同樣在經濟上做出管制，難道台灣還要放棄國家主權尊嚴，接受中國不斷蠶食的結果？

是故筆者要呼籲八個縣市的選民，兩岸之間要維持和平穩定，是現有的共識與責任。但是，要促進交流的方式，絕對不是在帶有前提和預先讓利的情形下「投共」，更不是脫離中央政策獨自干擾外交步調，否則中國勢必將得寸進尺、貪得無厭，短暫看似提振觀光的後果，勢必在往後政治上付出全面的代價而回到過去親中、親共的老路。國民黨的首長們，別以為自己為國為民，其實你們做的正是喪權進貢中共的「賣台賊」！

（自由業）

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