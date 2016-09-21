自由開講》買辦2.0不謝幕為哪樁？

◎李柏翰

蔡政府上台後，中國政府因為政治因素管制中國觀光客來台，導致中客來台數量大幅減少，面對這樣的一個產業窘境，國民黨選擇在大颱風天跑到中國去「承認」一個不存在九二共識，國民黨藉的「市長們」這種「市長當總統做」的行為根本是搞不清楚狀況。

八名藍營縣市首長18日於北京會見中國國台辦主任張志軍，並展開約一小時的對談。（中央社）

根據地方制度法，市長的權責是「對外代表該市，綜理市政」，換句話說縣市長能夠代表跟管理的只有「該市的市政」，九二共識代表的是台灣在國際上的定位，試問只有八個縣市民意基礎的首長，如何代表台灣發言？

況且在國民黨縣市首長「八仙過海」去中國「月圓人團圓」時，台灣正適逢連兩個颱風來襲，其中一個更是號稱二十一年來最強的「莫蘭蒂颱風」，難道進入防災應變中心避免災情擴大，不是縣市首長的綜理市政範疇？

面對這些質疑，其中新北市長朱立倫所給出的回應則是「兩岸交流要繼續」，可是這種以「九二共識」當作前提的交流，是「哪門子」的交流？應該直接修正為「兩岸交換要繼續」，至於交換的是「誰的利益」，我們就不得而知了。

中國政府應該要認清，國民黨政府不過就是一個在連兩次大選幾乎輸到什麼都不剩的在野黨，不應該是「統戰」的目標，因為縱使他們和國民黨達成了「共識」，也只是得到一群「不在其位，卻謀其政」的失意政客胡言亂語的保證罷了。

反倒是那些票投國民黨的選民們要好好想清楚了，這種在重大災難前棄自己選民於不顧，「為了自己的政治利益，什麼皆可拋」的政治人物是不是應該用選票讓他們落選，好好給他們一些教訓。

維持兩岸間的和平穩定，是執政黨的責任，只要能夠增進雙方互相的了解與信任，都應該不遺餘力去實踐。如果中國放下意識形態，尊重台灣的政治選擇，交流的就會是永續的情感；若只是這種「無法實現」的利益交換，到了某一天兩國無法互利的時候，兩岸間就會「曲終人散」。

（輔仁大學法律研究所研究生）

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