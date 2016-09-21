自由開講》為什麼沒有看護節？

◎沈政男

台灣有幾萬名醫師，醫師節訂在11月12日；有十幾萬名護理師，護師節訂在5月12日；台灣連外籍看護在內，有二十幾萬名照服員，但同樣是照護人員，卻沒有訂定看護節或照服員節。

台灣對看護員的需求高，卻始終沒有給予相對於工作量的合理待遇和社會地位。（資料照，記者廖振輝攝）

隨著人口嚴重老化，照服員的需求將大幅增加，但台灣在照服員的招募上顯然出了問題。台灣近年訓練了三萬多名照服員，後來持續從事照顧工作的，卻只有一萬人，究其原因，除了待遇問題以外，照顧工作激不起照服員的光榮感與使命感，也不能忽視。

要激起照服員的專業認同感，最簡單的方法之一，就是訂立看護節或照服員節。訂立這樣的節日以後，每逢這一天，就可以向大眾宣導照顧工作的重要與照服員的辛勞，讓更多人對他們表達肯定與感謝。也可以在這一天，讓照服員表達照顧的甘苦，以激發社會重視照服員的養成、輔導與支援。

每年9月21日是世界失智症日，而失智症是未來長照體系最嚴苛的挑戰，也將是照服員最主要的照顧任務，因此，不妨將這一天訂為看護節或照服員節，以喚起國人重視專業照顧工作與人員。

（醫師）

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