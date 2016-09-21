全面真軍》國昌老師對NCC與徐旭東的血海深仇

國昌老師戰力十足，窮追不捨地把NCC與徐旭東往死裡打，絲毫不愧其戰神美名，讓人懷疑他們之間是否有血海深仇，一提到中嘉案馬上跨步大喊：「不可以！」而且次次喊次次奏效，只能說粉絲滿天下，到哪都有死忠追隨者啊！

全面真軍

立法院才剛開議，國昌老師就已經熱身完畢，一出手就是要求NCC重審中嘉案，打得NCC跟東哥措手不及，不只博得眾多版面，也炒熱微涼的早秋，帶給大家許多溫暖。身為時代開創者的國昌老師，更是引領時尚帶動潮流，讓眾多記者、NCC官員、東哥集團的相關人士鎮日守望國昌老師的FB，深怕錯漏國昌老師的一字一語，大約是iPhone 7發表會可相比擬。

那一夜，全球都為曜石黑溼了（眼眶）。

國昌老師與東哥之間，一定有血海深仇，否則國昌老師絕對不會對東哥如此窮追不捨地往死裡打。凡有東哥之處，必有國昌老師千里追魂。從東哥的遠通電收，到東哥投資中嘉電視，國昌老師都不曾缺席。不知道是不是身為上海少爺的東哥，上輩子在上海灘對國昌老師殺父、奪妻還是劫財了。

國昌老溼大概上輩子是川島芳子，想完成殺死丁力的未竟之業吧。

但講起中嘉案，主角其實是摩根史坦利，東哥只不過買了摩根史坦利的公司債，而且是不可轉換的公司債，日後就算黨政軍條款解禁，東哥想要直接購買中嘉，還是要再向NCC遞案申請。

但國昌老師不允許！！

國昌老師說不可以！！

國昌老溼：異議阿里！

從法律上來說，NCC既然已經在1月作成行政處分，除非有行政程序法第117條或123條的撤銷或廢止，即便是NCC也無法逕行重審或是廢棄該行政處分。雖然1月舉辦的聽證會國昌老師也有參加，但是只要國昌老師說要重審，行政程序法的規定自然是要退讓。

加上公司債僅是債權性質，並非股權，無法直接實質影響公司經營。若要認定屬於黨政軍條款的禁止範圍，不只學理上說不過去，全台灣各大公股銀行，大概都要違反黨政軍條款了。

再從事實來說，國昌老師懷疑摩根史坦利只是遠傳的人頭，所以遠傳才是實際上的投資人，當然違反黨政軍條款。但是說了快一年，雖然也提不出什麼具體的事證，但是國昌老師合理懷疑的，就一定會發生。

所以投審會就在9月20日幫國昌老師認定，東哥的以債入股，可以實質控制中嘉電視，就把中嘉案退回NCC。投審會若不是精通為官之道，就一定是國昌老師的粉絲。只要國昌老師大喊不可以，投審會就會跟著國昌老師大喊不可以。

我家隔壁種田很會割稻尾的老蘇最愛吃粉絲，特別是粉絲蟹煲。

只是在8月1日前，NCC還是由前主委石世豪鎮守，就是那個嘴邊永遠掛著微笑，但是笑得很不誠懇，皮笑肉不笑，笑得你心裡發寒的石世豪。石世豪的好辯與三寸不爛之舌，不但在立法院內人緣不大好，也是立法委員最不想理會與質詢的官員。國昌老師大概也知道從世豪學長身上討不到便宜，所以也不願意跟石世豪一般見識，半年多來在立法院內對石世豪也沒有太多針對。等到石世豪卸任後，新任主委與委員們上台了，位子都還沒坐熱，國昌老師應該有十足的勝算了，再打個NCC措手不及。

石：國昌老溼怎麼不跟我來個舌戰啊？

不過詹主委應該也不是等閒之輩，加上過去曾有過替時代力量邱顯智助選的經驗，溫暖而富有人性的國昌老師，應該會稍微手下留情。但是如果哪天剛好詹主委向立法院請假，不知道是哪個地獄倒楣鬼的委員或是主祕到立法院備詢，就是國昌老師大顯身手的時候，先把釦子打開三顆，再帥氣地撥弄瀏海，接下來的大聲斥責，就可以讓粉絲們驚聲尖叫，筆者光是想像這情景就情不自禁了。從NCC過往被國昌老師屢屢當成「粉絲提款機」的經驗看來，國昌老師這次應該還是可以大撈一筆。

國昌老溼：不服來辯！！

其實黨政軍條款絕對不是國昌老師對NCC與東哥憤怒的原因，否則國昌老師絕對不會放任富邦集團與凱擘電視違反黨政軍條款的事實存在，又或者國昌老師對明忠學長存有崇拜的敬意，所以輕輕放下。

國昌老師從一當選立委就鎖定交通委員會，加上對東哥的窮追不捨，幾乎可以確定國昌老師對NCC與東哥絕對有血海深仇。至於是怎樣的仇恨，值得用一輩子的時間去忘記，恐怕只有國昌老師才會知道了。

本文經授權轉載自全面真軍 國昌老師對NCC與徐旭東的血海深仇