兩岸與國際》北京要啟動「紅藍聯手制綠」的策略了嗎？

中國對台灣頒下了九二共識降詔書、在國際上佈下封鎖台灣參與的天羅地網，又緊縮兩岸間的社經文交流。這些打壓無非要蔡英文接受九二共識，承認兩岸一國，從而動搖國際支持台灣的法律與道德基礎。走到今天，台灣各界應體認到現實：「今天不做，明日後悔；這一代不做，下一代遭殃。」

顏建發／健行科技大學企管系教授

七位國民黨與一位無黨籍的縣市首長所組成的訪問團，於9月18日拜會國台辦主任張志軍。這個看似平常的訪問，深一層去想，多少可透視北京當前對台情勢的判斷與政策走向，值得觀察。

在會面中，張志軍批評，「今年五月以來，由於台灣的新任執政當局拒絕承認九二共識、不認同兩岸同屬一中，造成持續八年的兩岸關係和平發展勢頭受到了嚴重衝擊。兩岸交流合作包括兩岸的地方交流也受到了影響，兩岸同胞特別台灣同胞的利益嚴重受損。」北京接待藍營八縣市領導的來訪，正是北京對灣網開一扇門的範例。

然，何以選在此時？

8名藍營縣市首長18日在北京會見中國大陸國台辦主任張志軍。（中央社）

北京在蟄伏與觀察一段時期後，看到蔡英文政府民調持續下滑的弱點，終於準備出手了。國台辦接待藍營八縣市首長的來訪，顯示北京擬將戰略調整回過去對陳水扁政府「紅藍聯手制綠」的老招數。委實，在五二0北京單方終止官方接觸管道與交流機制後，八縣市長訪中行程自然具有統戰的價值。

眾所皆知，在中國共產黨的鬥爭理論中，統戰是三大法寶之首，其要意在於利用所有可以利用的資源，聯合次要敵人打擊主要敵人。這一套理論不只是源自列寧的鬥爭哲學，其根源更是來自兩千五百年前的孫子兵法，也就是所謂的「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。」翻成白話文是：

上等的軍事作為是用謀略挫敗敵人，其次使用外交戰勝敵人，再其次用武力擊敗敵軍，最下之策是攻打敵人的城池。

從這套說法來看，謀略與外交是最上策，會以最低的成本獲勝，至於動武與攻城，是最不得已的作為，即便殺敵一萬，也要自損八千，是沒有辦法的辦法。

從習近平的角度看，明年底的中共十九大權力布局才是首要關懷，台灣問題是邊緣課題；此刻無力動台灣，畢竟眼前內憂外患：對內，經濟持續下滑，而利用財政刺激來托舉已導致政府債務不斷堆高，進而瀕臨金融危機。經濟危機不除，潛伏的社會不滿與政治改革的籲求便會跟著沸騰，也會給那些被以貪腐拔權的敵人伺機反撲的機會。對外，中國的外交處境日益艱困，從黃海、東海、台海、南海，乃至於印度洋，皆遭到以美國為主的亞太「大聯盟」的防堵。此際，內部一旦有外部的呼應或支持，將嚴重威脅習近平的政權。

對習近平而言，明年底的中共十九大權力布局才是首要關懷，台灣問題是邊緣課題；此刻無力動台灣，畢竟眼前內憂外患。（EPA）

在這種情況下，北京對台的「冷鬥」應還會持續一段時間，恐怕要等到明年中葉，當十九大人事布局趨於明朗，而美國新總統的對外戰略也完整出爐後，北京的對台政策才會有較明顯的輪廓。

基於這種考量，在堅持「九二共識」的前提下，未來這一段時間，北京仍會將兩岸關係放在一個相對邊緣的位置，並對台灣用盡各種政策工具，軟硬兩手，施以「分而治之」的冷鬥計謀，既團結可團結的力量，也孤立民進黨的中央與地方政府：

一、硬的一手：片面緊縮兩岸交流，包括中斷兩岸官方接觸與聯繫機制、緊縮中國學生與中國旅客赴台、對台灣農業產品輸入中國加強檢疫，導致台灣依賴中國市場的相關業者在經營上出現困難，從而將怨氣投向蔡英文政府，甚至要求蔡英文政府讓步接受九二共識，或者封殺台灣的國際參與，挫折民眾對蔡英文政府的領導威信。 二、軟的一手：片面釋放對台利多，給予願意接受九二共識的團體或個人特殊利益與方便。

今年六月11-13日在廈門主辦的第八屆海峽論壇對基層與青年的優惠交流政策之說外，此次藍營八縣市首長的來訪的成果為何，將是重要的觀察點。然而，中國共產黨向來務實與現實，如果國民黨看不出中興氣象，北京也不可能全面相挺。權衡一下，施給些藍營八大縣市首長返台的伴手小禮應該會有，但要有驚艷之作，仍很困難。不過，此行卻可做為「紅藍聯手制綠」成效的檢測，供下一步棋作參考。

中國共產黨向來務實與現實，如果國民黨看不出中興氣象，北京也不可能全面相挺。權衡一下，施給些藍營八大縣市首長返台的伴手小禮應該會有，但要有驚艷之作，仍很困難。圖左為新竹縣長邱鏡淳。（中央社）

過去學界對「以商圍政」、「以民逼官」的闡述，如今已活生生地應驗，只不過與2000－2008年陳水扁時期相較，目前在落實過程有明顯落差：過去對台政策比目前顯得較積極、較不那麼高姿態。理由可能在於：習近平假各種領導小組的設立對於既有行政系統的收權與集權後，已導致涉台系統機能的弱化，甚至癱瘓。集權後，習近平天威難測，下屬基於「多做多錯，不做不錯」，寧可選擇保守或「寧硬勿軟」的自保之策；集權所導致的分權不足，讓決策注定趨於內縮而難外擴，決策圈更加縮小，恐龍症更加嚴重而難以有彈性與創意的應變。對台工作該如何？各層次的涉台系統都在等習近平發號更明確的指令。然而，習近平既是日理萬機，便不可面面俱到；且習近平再英明終究跳脫不出作為凡人的侷限。集權的決策在某個面向看似靈活與快速，但長期與總體而言，將使政策作為趨於封閉與僵硬。

中國對台灣頒下了九二共識降詔書、在國際上佈下封鎖台灣參與的天羅地網，又緊縮兩岸間的社經文交流。這些打壓無非要蔡英文接受九二共識，承認兩岸一國，從而動搖國際支持台灣的法律與道德基礎。走到今天，台灣各界應體認到現實：「今天不做，明日後悔；這一代不做，下一代遭殃。」

突破中國的宰制的前途固然充滿挑戰，卻是台灣必走的路。民進黨各級政府須卯足全力，化解北京軟硬兩手的統戰謀略、有序地推動台灣內部改革，並一步一腳印地展開與世界更廣闊與深入的交往。