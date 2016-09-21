自由開講》致謝炎堯醫德大老的公開信

◎只是一個醫師的兒子與兄弟

首先，謝謝您關心洪慈庸委員的戀情，雖然我不知道我為什麼要謝謝您，就像我不知道這和您要討論的議題有什麼相關性。您提到醫師不會因過勞而死亡，但您沒有提到：根據2016年5月5日的自由電子報〈中風、猝死…醫師過勞4個月倒下了4位…〉提及光是今年1到4月，就有四位醫師中風甚至猝死的報導。

衛福部長林奏延曾在接受媒體訪問時表示，將在四年內把住院醫師納入勞基法規範，每週有固定合理工時。（記者朱沛雄攝）

您提到美國醫學院如何注重醫德培養，但您沒有提到：美國醫師的平均年薪近二十萬美元（約六百二十萬台幣），而根據我國職類別薪資調查結果，台灣醫師的平均年薪不到一百五十萬台幣。

您提到美國勞動部不管轄醫師，但您沒有提到：美國限制住院醫師每週工時不得超過八十個小時（歐盟甚至只有四十八小時），而台灣卻曾經有衛生署處長表示：「就算每週工時兩百小時也不違法。」

您又提到，若有工時的限制，到時會有不認識的醫師來為病患診治。但您沒有提到：有不認識的醫師來診治，對普通人來說本來就是家常便飯的。也只有具備相當聲望地位的人，才能隨時向您這樣的醫德大老請教。

最後，您提到全世界沒有國家將醫師納入勞基法並規定工作時數（先不論上述歐美皆有規定醫師工作時數），卻沒有提到：鄰國日本早在上個世紀就將醫師納入勞基法的保障了。

上述五個「沒有提到」，對您這樣的醫德大老，實在是無法想像。就不知道是位高權重後忘了進修醫界相關新知？還是為了政治鬥爭而罔顧良心與常識了？

（自由業）

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