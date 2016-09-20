自由開講》三縣市防颱「螺絲鬆了」，加油好嗎？

◎賴彥丞

一個莫蘭蒂，吹出螺絲大鬆的民進黨政府，其執政下三個縣市的颱風假決定令人搖頭，真應該好好檢討改進，找回執政黨日漸失去的民心。

由北而南說起吧。首先，面對彰化縣民的提問，一個縣長的臉書管理竟鬆散到能讓其祕書的高中生兒子輕易回覆「放個毛」，真令人不敢置信，也讓人懷疑起魏明谷的施政能力。嘉義市的「兩段式」宣布放假則更擾民，連市長涂醒哲都承認市府團隊「螺絲鬆了」。市府在深夜於官網更新「十四日下午不放假」的消息（以為所有人都有或都會使用網路嗎？以為所有人都會去市府網站查詢人事動態嗎？），卻沒同步通知媒體報導此事，導致許多市民不知所措，真該好好檢討。

台南市「上午上班上課，下午停班停課」的「神邏輯」更令人傻眼。市府上午周圍無明顯風雨不代表南市其他地區也是相同情況，面對號稱近來最強颱來襲，難道賴清德市長不該做更寬裕的衡量、更萬全的準備嗎？萬一台南地區上午有人因要上班上課發生傷亡，誰來負責？此外，這項荒謬的決定亦發生「大學生全天放假（台南的大學全都宣布當日全天停課），小學生上午上課」的奇景，難道市府認為小學生面臨緊急風災危險的應付能力遠勝於大學生？讓家長冒著風雨交加的風險接送孩子，市府的同理心在哪？

南市長賴清德（左前一）提前回國召開災情研判因應會議。（記者王俊忠攝）

以上三個綠營縣市首長及其團隊的防颱處事態度，可說同理心不足，且與蔡英文當選演說提到的「謙卑」背道而馳，這樣的作為再不好好檢討及修正，人民如何放心讓民進黨政府繼續執政？亡羊補牢猶未晚，盼執政黨能從此事中記取教訓，贏回民心。

（大學生）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com