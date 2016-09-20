自由開講》蓮舫的雙重國籍與一中矛盾

◎吳景欽

甫當選為日本最大在野黨「民進黨」黨魁的蓮舫，在選舉過程中爆出擁有日本與台灣雙重國籍的爭議。面對於此等疑問，由於涉及誠信問題，必成為蓮舫競逐更高位的隱憂。

蓮舫以「台灣之女」的身分，當選日本最大在野黨「民進黨」的黨魁。（路透社）

在1985年之前，日本對於國籍的認定，乃採取父系血統優先主義，而蓮舫雖於1967年在東京出生，母親也為日本人，卻因父親為台灣人之故，自然被認定為具有中華民國國籍，也拿有我國護照。但在1985年，日本國籍法修正，基於平權原則，改採父系或母系血統主義，蓮舫因此取得日本國籍。

不過，由於日本是採單一國籍主義，故根據其國籍法第14條第1項，擁有雙重國籍者，必須向法務省提出所謂選擇國籍的宣言，若於一定時間內未選擇，將可能因此喪失日本國籍。故蓮舫在取得日本國籍時，可以合理推斷已向日本法務省做出選擇日本籍之宣言，既然如此，中華民國國籍就會因此喪失才對，怎還會有雙重國籍之疑義？

唯基於本國主權不及於他國之理，選擇日本籍，不代表他國國籍就會因此喪失，也因此，日本國籍法第16條第1項才規定，雙重國籍者一旦選擇日本籍，必須盡一切努力來脫離外國籍。而根據我國國籍法，不僅承認雙重國籍，且依據第11條第1項第5款，滿二十歲而取得外國籍者，仍得向內政部申請許可，放棄中華民國國籍。依此而論，蓮舫很明顯在過去皆未積極向我國提出喪失國籍之申請，致使雙重國籍的困擾一直存在。

而會造成如此的結果，到底是蓮舫所說的記憶混亂、對日台法律的不熟悉或無知，抑或是說謊、欺瞞，實也難搞清楚。縱使仍順利當選黨魁，卻也成為未來爭取首相之位的絆腳石。

蓮舫於2013年曾到台南白河尋根，賴清德稱讚她是台南之光。（市府提供）

目前，蓮舫已向我駐日代表處提出喪失國籍申請，也正式公開謝罪，惟此過程中，其曾向記者說出「在日本官方仍維持一個中國原則下，哪來雙重國籍之問題」以回應各界批評。如此的話語，與後來媒體所報導的「台灣不是一個國家」，或許不能劃上等號，卻也暴露出日本政府對台灣地位認定的模糊性，更突顯台灣之女為了實現政治理想，所必須做出的現實抉擇。

（真理大學法律系副教授兼系所主任）

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