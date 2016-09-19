魔幻拉美》兼具美學與實用的圍巾文化

無論居家抑或外出，圍巾與墨西哥女人形影不離。半圍、半披、半纏、半繞，女人身上的圍巾彷彿彩蝶，隨著舉手投足飛舞。一條長巾竟然勾勒出墨西哥風情！

陳小雀

昔日，中華民族以方形布塊包裹物品，便於隨身攜帶，而有包袱之用法；或以布被和帶子包裹背負嬰兒，即所謂的襁褓。「襁褓」又稱背兒帶，可讓母親或照顧者空出雙手，得以同時兼顧日常工作；此外，背負能使嬰兒有安全感，增加親子之間的親密關係，讓嬰兒參與背負者的生活，優點相當多，進而衍生出背兒帶文化，婦女並在背兒帶上添加刺繡、貼花等女紅，提升藝術價值。

古墨西哥原住民也有類似的文化，一條長兩公尺、寬八十五公分的長巾，不僅做為包袱和背兒帶的用途，同時兼具禦寒和裝飾的功能。西班牙征服墨西哥後，將這類長巾稱做「rebozo」，即布巾、罩布、圍巾、披風……等之意，在此將之譯為圍巾。發展至今，圍巾成為最代表墨西哥風情的傳統服飾，也是最耀眼的流行配件。

「rebozo」除了用來裝飾、禦寒用，也有「背兒帶」的用途，是最代表墨西哥風情的傳統服飾。（www.indajani.com/709/rebozo-yee-turquesa.jpg）

一塊布、一條巾蘊藏了先人的智慧，也鎖住了族群的記憶！

在前哥倫布時期，墨西哥原住民善於以棉花、龍舌蘭等纖維編織。在各式各樣的衣物裡，圍巾對婦女而言不可或缺，兼具美學與實用。拿來包頭、裹身，可以保暖，也能搭配衣物，增添美感；當成襁褓，可將嬰孩裹在懷中、或繋在背後，貼身哺育孩子的同時又得以工作；做為包巾，可以隨身攜帶物品……同樣一條長巾，卻有多種用途！

墨西哥原住民善於以棉花、龍舌蘭等纖維編織，兼具美學與實用，拿來包頭、裹身，可以保暖，也能搭配衣物，增添美感。（www.mexicoartshow.com/fito-rebozos-large.jpg）

墨西哥淪為西班牙殖民地之後，原住民文化遭鄙視，歐洲文化取而代之。然而，兩者在無意間相互濡染、學習、融合，來自歐陸的語言、飲食、習俗、服飾、藝術……等，漸漸變形並呈現在地化，蔚為今日的墨西哥文化；其中，服飾即為一最佳實例。

前哥倫布時期，原住民婦女或坐、或跪，使用「踞織機」織布，這種原始的織布機沒有機架，卷布軸的一端繫於織女的腰間，另一端的經軸則固定於樹幹上，如此即可拉緊織物便於編織，因此又稱為「腰機」（Telar de cintura）。在西班牙殖民時期，征服者從舊大陸引進腳踩斜織機（Telar de pedal），並引入綿羊及桑蠶，不僅革新了織具及質料，同時改變了既有的職業分工，讓男性一起投入織布工作，不再全由婦女負責。

（使用「腰機」織布）

在西班牙殖民時期，墨西哥社會階級壁壘分明，不同階級有其不同的職業、飲食和穿著。低下階層的原住民以部落傳統服裝為主，各個部落之間的服飾有所差別。婦女身上的圍巾雖因族群而有不同的質料與織法，但都以厚實為主，不過，受到西班牙蕾絲頭巾（mantilla）的影響，這類圍巾開始採輕薄織法。大體而言，圍巾可分為頭尾兩端的織花部分，以及中間的素面部分，透過織工的巧手，變化出千百種式樣：或以簡約圖案鋪陳粗獷風格，或以強烈對比色營造華麗風情，或以色織緹花突顯細膩織法，或以流蘇增添圍巾的豐富度。

每一款、每一式均散發出濃濃的民族風，掩不住那若有似無的魅力，因而悄悄受到青睞。到了十八世紀，墨西哥社會仍有階級之分，原住民婦女的圍巾卻跨越藩籬，成為所有婦女衣櫥裡的必備品，無論上流社會的貴婦抑或幫傭的印地安婦女，身上無不披著圍巾。

透過織工的巧手，「rebozo」可變化出千百種式樣，非常華麗，充滿了嘉年華會式的風情。（www.southworld.net/wp-content/uploads/2013/05/mes5.jpg）

十九世紀以降，圍巾成為墨西哥最典型的服飾，展現墨西哥文化認同。織工至今仍延續傳統做法，經過紡紗、捻線、染色、曬線、編織、定型等繁瑣步驟，至少費時一週才能完成一條圍巾。腰機或腳踩機依舊是主要編織工具，至於染料方面，則依照古老配方從植物萃取天然染料。在織工的挑剔下，每條圍巾儼然獨一無二的藝術品。

無論居家、抑或外出，圍巾與墨西哥女人形影不離。例如，芙麗達．卡蘿（Frida Kahlo, 1907-1954）就喜歡披上圍巾，自畫像裡的她也少不了圍巾的襯托。半圍、半披、半纏、半繞，女人身上的圍巾彷彿彩蝶，隨著舉手投足飛舞。一條長巾竟然勾勒出墨西哥風情！

知名墨西哥女畫家芙麗達．卡蘿也喜歡rebozo，在不少自畫像中都能看見她披著rebozo的樣子。（圖：網路）