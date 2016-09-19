政治的日常》改變時代的日本人：不知變通的暗殺頭子武市半平太

看到對手「公武合體派」勢力壯大，唯一的念頭就是「殺一個算一個」、將「岡田以藏」當成「暗殺道具」去除掉敵手，事跡敗露後擔心被背叛，又送毒藥去陷害，結果遭以藏識破後索性全部供出……這樣一個飽讀詩書、受到地方人士敬重的人，即使破格拔擢，還是敗在其貿然或者偏執不變通的行動……

李拓梓

土佐藩出身的武市半平太，是個飽讀詩書、德性崇高，受到地方人士敬重的人。在階級森嚴的土佐，他出身下級武士，卻因為能力超強，被提拔為最低階的上士「白札」，對藩政有進言權。藩裡對他一向不敢小覷，主要的原因，就是因為他背後有兩百多名下級武士組成的「土佐勤王黨」。

「勤王黨」出了不少優異之士，其中最受歡迎的莫過於坂本龍馬。龍馬是「勤王黨」很早期的成員之一，但也很早就淡出勤王黨的活動。他淡出的原因，一方面是不喜歡好友武市的作風，另一方面，武市也知道，能力不在他之下的龍馬，需要去更遼闊的地方發展。龍馬曾經勸過武市乾脆棄藩，因為只有打破體制，才能夠創造新時代。不過武市的想法顯然沒有龍馬那麼跳躍，因此他還是堅持在藩內推動改革跟「一藩勤王」的夢想。

武市半平太原名武市瑞山，和坂本龍馬有遠房親戚的關係。（otakarajoho.blog10.fc2.com/blog-entry-329.html）

「一藩勤王」的意思，就是由土佐一藩來勤王，再由朝廷宣示來推動攘夷。保守的武市半平太，本身深受尊王攘夷思想的影響，曾經在江戶和長州藩的久坂玄瑞（吉田松陰的學生、妹婿，後來死於「禁門之變」）、薩摩藩的樺山資紀（後來出任首任台灣總督）簽訂了「三藩密約」，相約要說服藩內實行攘夷。只是三人回到藩內，都遭到保守派反對而不了了之。

半平太有一回被叫到城內，跟藩內重臣吉田東洋辯論，東洋是一位務實主義者，他質問武市，一旦推動王政復古，將國政交給不問世事、缺乏能力的公卿，是否有辦法實行攘夷？武市辯不過東洋，最後翻桌走人。但這一場翻桌，奠定了後來土佐的政局轉變。

武市回到家裡，越想越氣，從「勤王黨」當中找了幾位精幹之士，決定暗殺吉田東洋，再跟藩內得反東洋派合作，奪取政權。這批暗殺團選在一個下雨的夜裡，趁著吉田東洋帶著酒意返家途中，半途殺出，三兩下就將東洋斬死。吉田一死，藩內有能力佐理藩政者所剩無幾，能力很強的武市因此得到「他藩接待職」的官位，簡單來講，就是藩的外交官，負責跟他藩來往溝通。武市於是開始力推「一藩勤王」的夢想，帶著「勤王黨」的夥伴上京。

吉田東洋為江戸時代後期、幕末政治家，曾推行打破門閥政治、流通機構強化、採用西洋兵器等方面的制度改革。（維基共享，現為「高知縣立歷史民族資料館」館藏）

在京都，武市巴著「攘夷派」公卿三條實美，希望能夠為皇室效忠棉薄之力。在當時京師一片攘夷氣氛下，他扶搖直上，還帶兵護送攘夷派公卿三條實美、柿小路公知前往江戶質問將軍到底何時才要實施攘夷。

只是政治當然沒那麼簡單，攘夷派有動作，敵對的「公武合體」派也沒有閒著。這一段時間，陸續發生了和宮下嫁等事件，公武合體派逐漸抬頭。武市等勤王黨人，於是深深覺得朝廷公卿之所以無力要求幕府推行攘夷，都是因為太多「公武合體」派人士的阻撓。這位來自土佐鄉下的武士，採取的方法跟在土佐一模一樣，暗殺。

他派遣手下幾位劍術高強者，盯著公武合體派人士，採取暗殺行動。這些暗殺弄得雞飛狗跳，他手下主要負責執行暗殺任務的岡田以藏，也得到一個「人斬以藏」的渾名。

被武市半平太當做「暗殺道具」、人稱「人斬以藏」的岡田以藏，歷史上記載不多，但在以坂本龍馬為圓心的改編作品中，都有一定的戲分，飾演過的人包括佐藤健、反町隆史、長瀨智也……等，經常被塑造成智識不高、背叛同黨的角色。（圖：NHK大河劇《龍馬傳》劇照）

暗殺行動越來越囂張，這些暗殺者以「天誅」為名，在京都簡直無法無天。許多公武合體派人士都不明不白的喪了命，京都治安陷入一團混亂。而這些死亡者，大多也不是重要大臣，而是江戶方面的命令執行者、或者公武合體主張的倡議者而已。

武市的行動果然招惹來許多不滿，包括孝明天皇本人，都對這種目無法紀、徒增治安混亂的暗殺事件感到生氣。等到原先主張攘夷的孝明天皇轉向「公武合體」立場後，來自會津、親幕府的新任「京都守護職」松平容保來到京都，開始對攘夷者的行動展開壓迫。

1863年，攘夷派在京都騷動，公武合體派發動「八一八政變」，大舉彈壓攘夷人士，朝廷急進派的公卿幾乎都遭到免職，跟著長州兵逃離京城，先後流落長州、太宰府。孝明天皇從此徹底轉向支持公武合體。情勢急轉直下，原先得意的攘夷志士在京都頓失依靠，公武合體派全面掌握權力。

這一場政變也造成了攘夷勢力全面激進化，後來的「池田屋事件」、「禁門之變」，都是如喪家之犬的志士所發動的失敗武裝起義。這些行動，也造成了重大死傷，甚至讓京都不僅僅治安堪憂，還再一次陷入戰火。

半平太很快回到土佐，原先是希望能夠在土佐重新整備再出發，奈何土佐的政權再一次落入老藩主山內容堂手裡。山內容堂正是當年重用吉田東洋的人，他再一次啟用東洋的手下，比如後來領導土佐邁向現代化、維新之後力挺自由民權運動的東洋姪子後藤象二郎，就在當時出任主導藩政的「大目付」職務。

東洋黨人再次執政，目標當然是為東洋報仇。在容堂、東洋黨人的追究下，勤王黨的岡田以藏先被逮捕，在不斷拷問之下，供出了這些殺人行動，都是武市半平太所指使。半平太先被關押問責，又被命令切腹。

武市半平太在獄中所畫的自畫像，死後葬在高知市的墓以及舊宅，皆被指定為國家古蹟。（otakarajoho.blog10.fc2.com/blog-entry-329.html）

1865年，武市半平太受命切腹，短暫的人生只有三十七年。他的死也讓勤王黨就此解散，黨人四散流離，比如後來跟龍馬一起為「薩長同盟」奔波，也一起被刺殺身亡的中岡慎太郎，就是勤王黨解散之後脫藩的志士。

勤王黨曾經一時改變時代，但因為武市個人過於迷信暗殺、不知變通，終至災禍。而武市的死對頭後藤象二郎，後來卻成為維新的大功臣，而下令武市切腹的山內容堂，後來還被尊稱為推動大政奉還的「四賢侯」之一。這中間當然有一些轉折，但也意味著在大時代之中，如果沒有體會到氣氛的變化，貿然採取過於激烈或者偏執而不變通的行動，就可能帶來災禍。學養俱佳的武市半平太可以說是最活生生、血淋淋的例子。