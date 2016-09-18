藍色電影夢》屍速列車：給父親的信

有血（特效）有肉（親情戲）的《屍速列車》，讓鄙夷富豪威權的延尚昊導演得以拿人性做試劑，檢測人心的純度，亦是電影在特效和追逐戲碼之外，得以發展討論空間的安排。

藍祖蔚

拿《末日之戰（World war Z）》來對比南韓導演延尚昊執導的《屍速列車（Train To Busan）》，立時就能明白「空間」與「時間」所形塑的戲劇張力。

同樣是噬人殭屍的危機，同樣是偉大的父親要解救家人，《末日之戰》的家人劫難場景有限，嚴格來說只有兩場戲，災區則是遍布全球，男主角Brad Pitt即使心懸家人，也得飛遍災區，尋找解藥，空間遼闊，時間亦因此鬆垮了下來；《屍速列車》則是從首爾的早班車直奔釜山，戲劇焦點全部集中在那輛前途茫茫的高鐵列車上，來不及逃，也沒地方逃，壓縮的空間與時間，加上比快的速度壓力，緊繃的神經、迫人的氣氛因此格外強猛。

《屍速列車》基本上既是寫給父親的一封信，也是寫給男人的一首歌。

片中小女孩唱給父親的一首歌，意外地成為扭轉最終結局的關鍵。

父親的層次上，不管是忙著賺錢，很少陪伴女兒，甚至粗心到會重複送出相同生日禮物給女兒的基金管理人徐錫宇（孔劉飾演），或者老婆即將臨盆都還不知該替女兒取什麼名字的摔跤好手尹相華（馬東錫飾演），都因為來到生死關頭，腎上腺素和良心指數悉盡噴發，一死一生，「真情」乃現，他們的改變與選擇，已經完成觀眾繫念的劇情設定。甚至要不要犧牲？要怎麼犧牲？亦都符合了觀眾的嘆息與不捨。

因此，原本看不起錫宇的相華，也在喘息之餘，替南韓的父親形象做出註解：平時拚死拚活去賺錢，不就是圖個家人溫飽與幸福？這和他們奮力頂住門，不讓殭屍闖進，願意犧牲自己，就圖女兒能有生機的心情，佔穩了必定起共振效應的平行線。

兩個父親的改變與選擇，以及是否將犧牲的命運，可說是緊緊糾住觀眾心情的設定。

至於男人的拼圖就更寬廣了，有青澀，有世故，生死一線間的本性流露，皆符合了人性試煉。

崔宇植飾演的高中棒球隊員手上明明有著可以求生的棍棒，可他就是下不了手，無法對準已經變成殭屍的同學和隊友敲下去，是涉世未深的純情；同樣的，眼見女友也受到感染，他還是下不了手，寧願讓女友一咬的抉擇，又是何等痴情。

大反派金義聖飾演的千里馬客運營運長則是負責撩動「生之欲」。一旦生物本能啟動了，當然不擇手段，以鄰為壑，用別人的死來換生機，無論是封鎖車廂，不容錫宇過來的群情鼓噪，或者硬把列車長推做替死鬼的詭計，都已清楚執行了導演派定他「為富不仁」的角色設定。

不過，金義聖的終極使命其實是要帶出《屍速列車》的關鍵字：「基金管理人」。

金義聖飾演的大反派，清楚執行了導演派定他「為富不仁」的角色設定。

炒作股票，坑殺散戶，正是錫宇的日常工作，同仁為散戶吭聲，立遭他嗆罵；後來更證明一切的亂子都是他護航炒作的生技公司惹的禍，《屍速列車》的隱喻就是金融風暴底下，哀鴻遍野散戶的集體瘋狂。錫宇同時也是會鑽巧門的高手，他有國防部內線，可以套出避難捷徑，卻不願與別人分享資訊的自私自利者（連女兒都罵他：「你就是每天只顧自己，媽媽才會離開你！」）。金融風暴下得能脫身的人，都是避險「有道」之人，不知道的人就白白送死了。摔跤好手嘲諷錫宇最會拿別人做墊背，對照他站立車頭朝蜂擁而上的殭屍猛踩猛踏的那個意象，何等犀利？又何等精準？

男主角錫宇的日常工作，就是炒作股票，坑殺散戶，《屍速列車》的隱喻就是金融風暴底下，哀鴻遍野散戶的集體瘋狂。

正因為這個世界已經被男人鬧得天翻地覆，無法收拾；正因為這個世界的男人有太多自私，女人的選擇才格外發人省思。先是，棒球員的女友不願意與富商共處一車廂，既而有尹姬姊姊既然也變做了殭屍，覺得「所為何來」的鍾姬妹妹，有了「賴活」不如「好死」之嘆，毅然「開門」共亡！甚至最後只有女人得能倖生的劇情安排，也呼應著導演對於男性霸權的鄙夷。

不斷奔跑的求生前提，確實讓《屍速列車》的節奏得叩人心，不過，「殭屍會咬，卻不會開門」以及「不見光，就不會行動」的主題，卻是讓電影找到延展空間和喘息時間的關鍵設定，延尚昊導演的劇本精算，確有一套。至於「堆疊」破窗、如雨落下或者「追攀高鐵」的殭屍特效，同樣是極盡「速度」與「力度」所完成的視覺震撼，這一點確實不比好萊塢的《末日之戰》遜色，這些執行力可說是南韓影業的真功夫。

《屍速列車》的節奏得叩人心，很大一部分來自於活靈活現的殭屍行動力非常驚人，極盡「速度」與「力度」所完成的視覺震撼，可說是南韓影業的真功夫。

當然，《屍速列車》的魅力亦在親情暈染上。用那首原本要唱給父親聽的〈Aloha re〉換來一線生機，確實夠撫慰那些拚死捍衛家人的父親了。殭屍的致命危機只是「因」，父親的終極救贖才是「果」，《屍速列車》的神來一筆回馬槍，讓前頭跑了快兩小時的大男人們，都可以安心閉上雙眼了。

本文經授權轉載自藍色電影夢 屍速列車：給父親的信