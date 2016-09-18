酸青週記》颱風天，警察辛苦了，然後呢？

颱風天，當大家「視情況而定」是要在家休息或是出門看電影時，記者和警察們卻不得不「奔入雨中」，持續為人民服務，尤其是記者鏡頭下的警察，即時是颱風過後仍不得閒，還有不合理的工時制度和「專案」在等著他們，這群人民的「褓母」，終有看到「孩子」長大的一天嗎？我們這群孩子，除了感謝他們，還有什麼能做的嗎？

◎范綱皓

強颱莫蘭蒂才剛走，中颱馬勒卡便緊跟在後，一南一北，影響全台四天的中秋節連假。烤肉烤不成、連假放不成，都是小事，兩個颱風都未直接侵犯台灣，卻造成不少災害，這就是大事了。災後重建，必定要花上一段時間。

颱風天還不得放假的新聞工作者，站在第一線為民眾帶來第一手的風災報導，無非是最辛苦的一群人。在諸多風災的新聞畫面中，同時也可以看到另一群在颱風天仍然堅守崗位的人，叫做警察。

颱風天執勤是很辛苦的，無論是記者或警察，一個不小心就可能像小梅一樣仆街。（圖：截自電影《龍貓》）

颱風天也不打烊的警察

不只是這次的雙颱，每一次颱風來襲時，我們都可以看到第一線基層員警冒著風雨救災的畫面。颱風天警察的勤務一切保持正常，隨時接受轄區內的救援通報，照樣開著巡邏車執行巡邏勤務。移樹、搬招牌、挪機車、封鎖現場、協助民眾撤離，這些都是基本款。這一次莫蘭蒂颱風，高雄颳起了十六級陣風，有員警為了協助被大樹壓倒的民眾脫困，導致自己也被強風捲起再摔落地，造成骨折。

沒有值班的員警，就算處於備勤，也要隨時待命支援轄區處理事故和救災出勤。

看到風雨中的警察，依然盡責地維護轄區內的救災與治安，我們都應該向他們說聲：「辛苦了！」只是，除了「辛苦了」、「給個讚」之外，我們還可以多做些什麼？

雖然這比喻的反差萌是有點過頭了，但冒著風雨也要工作，能說台灣的警察不是小魔女琪琪嗎？（圖：截自電影《魔女宅急便》）

警察的日常

上述的業務內容，很多人看完，可能會覺得「這是警察該做的嗎？」

事實上，業務龐雜就是所有第一線基層員警的日常。從夫妻失和吵架、民眾抓寶可夢失控，到追捕重刑犯，通通都算警察的業務範圍。對基層員警而言，業務龐雜導致的就是工時過長、服勤過勞。

工時過長，又是因為人力不足，常常一人當兩人用。我有個好友，分發到小派出所當替代役，經常就得充當警察的排班人力。小派出所的員警八點上班，排班八小時，休息八小時。深夜再上四小時，剩下的四個小時，就是替代役搭配另一名員警一起執勤。每天工時上看十二個小時都是家常便飯。

大部分的警察都是排班制，每天執勤的時間不固定，每一段執勤的時間也長短不一。據好友的說法，他們有許多「勤Ｘ日休Ｙ日」的拆班方式，如：「勤5日休2日」、還有「勤3日休1日」，甚至還有「勤12日休四4」，連替代役也不放過，加入警察的排班，人力不足至此。

拆班造成班表紊亂，大部分的警察休息時間非常短暫且不固定，睡眠無法正常，間接產生許多消化系統（胃潰瘍、十二指腸潰瘍、大腸激躁）、心理健康（輕微憂鬱、失眠）、高血壓等職業傷害。近年也發生不少警察猝死的事件。

一人分飾多角為不同國家效命的霍爾，也有躺下休息的時候，台灣的警察卻少有真正的打烊時刻，堪稱史上最強褓母職。（圖：截自電影《霍爾的移動城堡》）

此外，最令基層員警詬病的還有不合理的績效考績與各種「專案」。

績效考績之於警察，如同期末成績之於學生，把人的努力、付出、貢獻、能力全都「分數化」。同時，績效考績又是一個警察升遷、加薪的依據，不可能有人敢拿此開玩笑。

績效考績搭配「專案」，就會生產出畸形的執勤內容。例如：每當暑假一到，就會推出「ＸＸ專案」查毒、「ＯＯ專案」掃黃，春節時也有「春安工作」。基層員警被要求交出比平時還高的績效，所以暑假的年輕人用藥吸毒、賣淫案件特別多、春節警察抓酒駕、闖紅燈、超速、違規停車、賭場取締特別多。不是因為這些期間「犯罪率」特別高，而是警政刻意投入資源查案、治理。經過警政體系的層層交辦，發配到最末端的員警，便成了一場場績效數字大賽。

為了達到績效，基層員警只好超時工作。達不到績效，有些員警就捏造數字與造假案件，甚至囤積案件，等到專案期間才抓人、移送。

好不容易達成當年度的績效數字，明年長官就把標準訂得更高，並說「去年做得到，今年應該也做得到」的屁話，好似人民犯罪是如業績般，可以「被生產」。員警過勞、囤積案件、捏造數字與造假案件，贏了績效，長官升官發財，卻沒真正贏得國家的治安，又消耗了基層員警熱情與健康，這合理嗎？

就跟你說沒有了，為了各種專案，還是要生出業績，如果說少女娜烏西卡是基層員警，畫面右邊的手就是警政體系不合理的制度。（圖：截自電影《風之谷》）

給讚，也要給警察一個更好的勞動條件

眼下最輕易改善警察權益的方式，不外乎增加人力員額，與減少勤務內容、檢討不必要的專案。

雖然內政部持續有增補員額的計畫，但是直到2020年警察人力仍有兩萬多人的缺口，這個缺口應該用何種方式補足？在政府預算緊縮的情況下，增加警察員額的人力成本又該砍哪一部分的預算來補呢？這恐怕需要經過內政部的精算，提出具體方案才能定論。

增加員額如牛步，至少可以從減少勤務開始改革。台灣曾有很長一段時間是警察國家，導致台灣人有一種事事都求助於警察的習慣。警察的勤務內容，就是維持治安與交通秩序，剩下的業務，應該回歸專業。北市府就砍了二十七項警察的冗事，救災也可以比照辦理。救災，就該交由專業的救災團隊去執行，不該也不是警察專業領域的事情，實在不好再用「為民服務」的道德壓力，徒增基層員警的工作量。

人力不足、業務繁雜、嚴重過勞、績效浮濫，不是一時半刻能改變的事情。補足人力、減少勤務，還得加強警察對自身勞動權益的意識，我認為是更根本的結構問題。

警察員額嚴重不足、說要增補不是一天兩天的事了，但因為預算等問題，始終沒有改變呢。（圖：截自電影《風起》）

翻轉「政府與警察是生命共同體」的觀念

政府總是以「使命感」、「榮耀」、「服從」，要求警察（消防員、軍人）無條件輸送他們的勞力與忠誠，並打造一個「生命共同體」的假象。事實上，當警察飽受過勞之苦，甚至犧牲生命時，政府又在哪裡？總不能只有放寬撫卹標準，用錢買警察的安全與健康這一條路吧？

「政府與警察是生命共同體」的觀念，正是將警察陷於有苦說不出的主要原因。政府就是警察的「資方」，警察就是「勞工」。勞工的勞動條件要改善，就是要團結，站穩強硬的立場，捍衛自己的權益。

目前台灣的警察還無「法」可組工會，依法只能籌組「公會」。「公會」不可以發動罷工，而「工會」可以。或許，現在談警察組工會還太遙遠，台灣民眾也不大能接受「警察罷工」。但是警察過勞、精神不濟、判斷力下降，也會影響民眾的安全。警察的權益其實跟我們的權益息息相關，如果我們認為警察是保護民眾生命安全的重要角色，我們就更應該關注警察過勞的議題、支持警察爭取權益。

比賣身救父母的奴工小千更奴工的煤炭球們，應該就是有組工會，才可以在意識到待遇不合理時，集體罷工抗議。（圖：截自電影《神隱少女》）

從「公」會」走向「工」會的路上，意味勞工的意識必須要提升。警察們必須意識到自己就是勞工，遇到不合理的事情，不可再屈服於「使命感」、「榮耀」，要團結夥伴，爭取權益。

希望明年颱風季來臨時，我們不會再看到警察在風雨中執勤受傷、葬送生命的新聞，也盼政府能儘速解決警察人力短缺、業務龐雜的業障。