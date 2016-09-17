On the Way》觀光殺手一條龍

中客一條龍，賺到錢的就算不是中資和中資的旅行業者，也是少數人，但是低價中客帶來的苦果，卻是全民一起背，因為這些自己買票、自已逛街、自己吃飯，就隱身在你我生活當中的自由行旅客，他們的消費才是真正帶動台灣經濟的重要關鍵，嚇跑他們，大家都沒錢賺，但是這些受害者有上街抗議嗎？

劉孋瑩

最近凱達格蘭大道很熱鬧，最妙的應該是「百萬觀光產業自救會」12日在凱道發動的遊行，他們的主張是「求生存、有工作、能溫飽」，說這些中客有多麼好棒棒，但是現在不來了，所以他們活不下去。讓人不懂的是，中客不來了為什麼要去凱道遊行？政府有立法不給中客來嗎？在凱道遊行，中客也不會來，難怪有輿論說這個遊行是「以商逼政」。

撇開複雜的兩岸問題不談，單就這次遊行來說，這可能是有史以來「認同度最低」的遊行，就連同行的台灣旅行業者也多半不支持。

台灣有三千多家的旅行社，做中客團的才不到一百家，但是卻浩浩蕩蕩的說代表台灣觀光產業，早就氣死一堆人，在遊行之前，同業裡的line群組裡辯論沒斷過。做國外旅行團的業者就不提了，國內團的業者根本就對低價中客團變少的現象拍手叫好，因為一條龍的中客團，其他業者根本分不到利潤，卻深受其害，不管是國內做進香團、村長里長辦的旅行團，或者是香港、韓國團，都因為中客團受到影響，尤其中客太多、素質差導致嚴重的排擠效應，有業者說：「我們才是應該上街抗議政府之前放任亂象叢生的人，但現在中客團變少，業績成長，開心都來不及，要酬謝神明了。」

百萬觀光產業自救會大遊行12日下午登場，手持各式標語表達訴求。（記者張嘉明攝）

其實中客一條龍低價團鬧出一堆負面新聞，才是台灣觀光業的真正殺手。

台灣旅行業者都知道，會來台灣觀光的外國客，多半是自由行，他們人手一本旅行書，四處趴趴走，因為台灣不大、交通方便、治安良好，因此團客過去算是小眾，但是中客團開放之後，團客變多了，低價招攬來的客源素質卻參差不齊，嚇跑了很多喜歡自由行的日本客跟西方遊客。

最現實的問題是，中客一條龍，賺到錢的就算不是中資和中資的旅行業者，也是少數人，但是低價中客帶來的苦果，卻是全民一起背，因為這些自己買票、自已逛街、自己吃飯，就隱身在你我生活當中的自由行旅客，他們的消費才是真正帶動台灣經濟的重要關鍵，嚇跑他們，大家都沒錢賺，但是這些受害者有上街抗議嗎？

中客團體減少，自由行影響不大。會來台灣觀光的外國客，多半是自由行，他們人手一本旅行書，四處趴趴走，因為台灣不大、交通方便、治安良好。（記者蔡宗憲攝）

到底，中客真的都沒來了嗎？

正確來說，是「中客團」不來了，中客自由行還是存在，不相信去問夜市小販看看，還是一堆講北京話的人在逛夜市，但是他們的素質、消費能力可一點都不差，只是一條龍業者賺不到。而弄到不顧同業反彈堅持上街遊行，一條龍業者也是真的無路可走，據了解有大咖業者負債五到六億，急的頭髮都白了，而他們當年綿密的政、商、媒體投資，現在全都收不回來，自然著急。

還有前國民黨立委，因為年輕的時候當過導遊領隊，下台後改開旅行社，專接中國高幹來台參訪團，全盛時期一個月有十幾團，住圓山飯店、吃各種高檔餐廳、見台灣高官，都是中國官方付錢，更不會拖欠款項，荷包賺飽飽，政黨輪替後沒戲唱，你說急不急？