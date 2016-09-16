一路向南》對越新政，「入心」為上

「入心」，正是一種向越南學習的過程，透過「學習」，我們一方面能夠深入了解越南的真正需求，一方面才可能創造出台灣被需要的價值。

黃宗鼎／政大東南亞研究中心協力研究員；暨南大學東南亞研究中心特約助理研究員

在那個「西進」即是「反攻」的年代，「南向」便已開始。

1956年，「中華民國東南亞經濟訪問團」於返國後擬定了「加強自由中國與東南亞各國經濟合作方案」。方案明確主張，應使台灣工業與東南亞的經濟資源相互配合利用，例如，台灣的輪胎工業可吸收越南之橡膠，再以成品滿足該國所需。自此以降，台灣每一次的南向政策，基本上都不脫「經貿連結」的概念。即令是今次強調「把東協當成台灣內需市場延伸」的新南向辦公室，還是有意開設「台灣窗口」的「行政院經貿談判辦公室」，無不如是。

在1988年台越兩國開啟漁業談判以前，雙方的經貿連結因南越淪亡之故，於是中斷了13個年頭。台越經貿關係之所以能夠恢復，一方面與越南自1986年改革開放後，採取「廣交友、少樹敵」之外交政策有關，一方面則與台灣在外交戰略上改弦易轍，以「務實外交」 取代「零和外交」（與所有承認北京之開發中國家斷交） 有關。

根據許文堂教授研究指出，從1990年代初期到2011年，台越兩國幾乎年年簽署協議。不過自2011年至今年7月，台越間僅增加了4項協議而已（「外交部條約協定查詢系統」所示）。在兩國合計42項的雙邊協議中，與經貿事務直接相關者，大概就有25項，其中又以投資為大宗。

自1988年至2016年7月底，台灣在越南投資案共2,541 件，投資金額達319億4,382萬美元，在所有外人投資中排第4位。在對越投資金額上，台灣與排首位的南韓，相差了168億6,406萬美元；與排第二的日本相差了82億9,566萬美元。

台灣曾經蟬連了20餘年的對越投資王座，直到政府從2008年「開始專注於中國市場，誤以為ECFA能帶來巨大利益，以致對台商輔導不足」，才使得台灣的對越投資總額，至2011年轉而落居日、韓之後。 （VNA）

其實，台灣曾經蟬連了20餘年的對越投資王座，那段時間，大抵就是年年幾乎達成協議的時段。直到政府從2008年「開始專注於中國市場，誤以為ECFA能帶來巨大利益，以致對台商輔導不足」，才使得台灣的對越投資總額，至2011年轉而落居日、韓之後。儘管2012年底至2013年初，台灣在越累計投資金額一度回到第2位，但在2013年的6月與10月，又接連滑落了一名。從該年10月至今，台灣就再沒離開過第4名的位子。

反觀南韓自2014年越南爆發513反中運動後，對越投資持續增加，包含「三星電子」在太原省高科技園區第2期之興建、「三星亞洲公司」在胡志明市園區設廠、「三星顯示」在北寧省設廠等大案，相偕推升了南韓排名，進而使其在2014年底躍居外人對越投資額之首位。

以三星為例，便可看出南韓在對越佈局上的深謀遠慮。三星雖認定中越南海爭端具有潛在風險（如中越邊境關閉，將會妨礙三星越南手機廠向廣東零部件廠的採購），但卻維持在越投資，甚至予以加碼。此舉固然可使三星在越南內部更能靈活供貨，關鍵是，這也讓河內政府感受到三星於越南進出口貿易戰略的配合態度，也就是不僅讓越南在手機零部件採購上減少對中國的依賴，並且能提高越南手機成品的出口數字。

以三星為例，便可看出南韓在對越佈局上的深謀遠慮。三星雖認定中越南海爭端具有潛在風險，但卻維持在越投資，甚至予以加碼。（offshoreviet.com）

三星此種思考，正是筆者近來強調的「入心」概念。

神經科學家告訴我們，透過「學習」，神經元之間的連結性與訊號串接能力，便得以壯大。筆者所強調的「入心」，也正是一種向越南學習的過程，透過「學習」，我們一方面能夠深入了解越南的真正需求，一方面才可能創造出台灣被需要的價值。

對於今後之對越政策，我們可以在哪些地方入越南之心，創造台灣被需要的價值呢？筆者將從貿易、農業與文化等三個面向闡明：

一、協助越南降低對台貿易逆差。

自2008年以來，越南年度對台貿易逆差皆維持在50億美元以上，2011年以後突破60億美元，2014年與2015年再翻至80多億美元。目前越南希望我國能減少貿易障礙，以擴大對台出口。

儘管貿易政策的最高目標在於創造最大出超，但為了與貿易夥伴維持永續的經濟關係，筆者認為，仍應顧慮夥伴國對台貿易高度逆差的問題。台灣在1960-70年代初即曾透過「台越經濟合作會議」促進台越貿易平衡，諸如在農業方面協助越南增加黃豆、玉米、橡膠之產量，以供應我國所需；又如在工業上協助越南建立人造纖維工廠及鋁工廠，復由台灣供應原料，俾改善越南出口狀況。

鑒於台越存在邦交時，台灣尚且重視越南對台逆差過大的問題，我國在目前雙方不具正式外交關係，又盼越方善意回應我新南向政策之際，更應該思忖協助越南降低對台貿易逆差之可能性。如果具體方法設計得當，越方不僅會與我更加友好，台灣也能夠挾帶一些自身的商業利益。

二、以農業協力「入心」

據駐越代表處資料所示，因受到TPP （跨太平洋夥伴關係）對農業市場開放之壓力，加以越南具諸多合作潛力，包含日本（JICA、Showa Denko集團）、美國，甚至南韓（如KRC集團）等投資者無不開始加強對越南農業方面之投資。儘管越南農業在TPP利基之下，值得台灣團隊前往投資，但若是能在投資同時，以「入心」之角度來進行，相信更能為兩國創造雙贏。

包含越南在內的中南半島，從2010年以來便不時傳出嚴重旱情，越南「湄公河管理委員會」在6月時表示，因乾旱及淡水鹽化影響，造成越南22萬多公頃的稻田受災。有鑒於此，南韓在7月中決定緊急撥款3億美元，協助越南克服相關問題；駐越南韓大使更表示，越南為南韓之重要合作夥伴，南韓將協助越南面對氣候變遷之問題。

受到TPP對農業市場開放之壓力，加以越南具諸多合作潛力，包含日本美國，甚至南韓等投資者無不開始加強對越南農業方面之投資。（http://www.vir.com.vn/jica-support-modernises-agri-sector.html）

遙想我國曾在1967年派遣主持人及高級作物專家前往越南「大叻省邦美蜀」，執行所謂「依克馬農場灌溉試驗計畫」，並在越戰期間，為越方代擬「五年糧食增產計畫」，加以台灣向以農技援外能力自豪，因此政府應可考慮籌辦農技水利團隊，赴越進行相關投資合作，並配套使用台製農業機具與肥料。

三、雙邊關係應以文化為前導

與多數東協國家關係不同，台灣與越南在經貿關係之外，還存在著特殊的社會關係。在台越經貿關係為前導之下，越籍婚姻移民成長之速度與規模，是所有東南亞移民中最快最大的了。近年來，台灣越裔配偶年增1-2千名，預計於明年達到10萬以上。目前越裔配偶在台灣東南亞外配中高佔56%，六都中以新北最多，合計有16,123人。此外，作為新台灣之子，台籍越裔子女人數在新移民子女中亦為主流。按教育部104學年度（2015-2016）資料顯示，越裔台籍小學生有55,481人，佔所有新住民國小生之41.28%，中學生有29,011人，佔所有新住民國中生之39.56%。

值得注意的是，儘管台越社會之間存在一定規模的婚配現象，但由於這關係主要是為經貿關係所引發，較不是由文化引領而來，故雙邊社會要發展更為廣泛或更具深度的交流，仍有相當之瓶頸。以104學年度大專院校留學狀況為例，馬來西亞能以14,946名留學生（多為馬國華人）之數，遠遠超過越南的4,043名留學生，便不乏文化親近性的因素作用其中。

儘管台越社會之間存在一定規模的婚配現象，但由於這關係主要是為經貿關係所引發，較不是由文化引領而來，故雙邊社會要發展更為廣泛或更具深度的交流，仍有相當之瓶頸。（資料照，記者黃佳琳攝）

「讓文化先行，令其成為語言學習及經貿關係的前導」，「韓流」的成功正是如此。

筆者已在數篇文章中倡議「台灣華流」製造與輸出的重要性。一旦包括越南在內的東協青年樂於接受「台灣華流」，必將帶起台灣產品與企業在當地的商機。尤其在文化作為前導之下，台越關係才更有機會突破政治框架，甚至在政治領域之中發酵。

「文化輸出」的成功關鍵，仍在「入心」，至少是能善用台灣的東協語言人才，以特定國家語言對特定國家進行文化輸出與自我宣傳。據此，我政府實應考慮整合「台灣教育中心」、「台灣書院」等力量，仿效「韓國文化院」之設計，在越南等東協國家建立廣用當地語言的「台灣文化館」，藉以行銷台灣華流。像駐越「韓國文化院」為越南青年開設「韓流之美」等課程、為越南嫁娘開設韓語專班（南韓也有不少越南婚姻移民），乃至於在臉書專頁上用越語同越南青年即時互動等舉措，便很值得政府參考。