東亞漫遊》為什麼韓國人在室內要穿襪子？關於襪子、指甲油、赤腳或穿鞋的跨文化觀察

我們的一雙腳，除了出門該穿哪雙鞋子來搭配衣著、場合這種日常的考量之外，要不要穿襪子、該不該擦指甲油、以及進了室內鞋子應該要穿著還是脫掉等等，這些看似細節不重要的問題，其實是一門大學問，因為在不同的社會或不同的文化脈絡裡，有著不同的想法或規矩。

何撒娜／東吳大學社會學系助理教授

襪子在韓國日常生活裡佔有重要的角色。（圖片來源：rooomers.com）

昨天是華人的傳統節日中秋節，也是韓國人的傳統節日「秋夕」。每逢佳節，除了家人團聚、一起吃吃喝喝之外，偶爾也難免會到親友家裡上門走動走動。如果有機會被邀請到韓國人家裡去作客的話，其中要特別注意的一個基本禮貌，就是要記得穿襪子。

關於我們的一雙腳，除了出門該穿哪雙鞋子來搭配衣著、場合這種日常的考量之外，要不要穿襪子、該不該擦指甲油、以及進了室內鞋子應該要穿著還是脫掉等等，這些看似細節不重要的問題，其實是一門大學問，因為在不同的社會或不同的文化脈絡裡，有著不同的想法或規矩。

如果有在看韓劇的人，一定會注意到很多韓國人家裡都是鋪著木頭地板，大家進了屋子以後，要把在戶外穿的鞋子脫掉，然後在室內穿著室內拖鞋、或直接穿著襪子走動。這當然跟韓國人傳統家屋裡的設計有關，很多韓國人家裡鋪設木頭地板，是因為韓國處於高緯度區域，冬季天寒地凍，屋內必須設置暖房設施。過去韓國人用的是一種地暖系統，稱作ondol （온돌），有點像中國西北地方的炕，把屋子地板架高，利用燒火產生的熱空氣流通過地板下的通道，讓整個房間產生熱氣來溫暖房屋，現在則多是在地板底下設置水管，讓熱水能在流過的同時加溫地板，透過水能保溫的特性，讓散熱更加平均。

過去韓國房屋使用的地暖系統ondol示意圖。 （圖片來源：study.zum.com）

也因為屋內木頭地板的鋪設、以及地暖的設置，使得韓國人進屋之後，習慣脫了鞋在地板上活動。也因此，在韓劇中，經常可見進屋脫鞋，席地而睡的場景。我剛從美國搬到韓國生活的時候，不知道韓國人的暖氣設置在地板下（是的，當初我真的對韓國一無所知）；當時我從美國買了一些巧克力當伴手禮，準備送給協助我處理很多事情的韓方工作人員。在大雪紛飛的新年前夕，無知的我千里迢迢、幾經波折抵達韓國住處，把所有行李放在地板上（包括巧克力在內），開了暖氣之後就疲累至極倒床而睡。結果一覺起來，所有的巧克力全都被溫暖的地板融化成了巧克力溶漿。

KBS2連續劇《學校2013》裡，劇中人物在屋內穿著襪子、席地而睡的場景。（圖片來源：news.mtn.co.kr）

後來第一次自己到外面租屋，看到房間裡空蕩蕩的地板，對於沒有「床」這件事，感到很不能適應。我問了房東太太有沒有床，聽到我這個問題的房東太太表情看來很怪。後來決定入境隨俗，打地鋪睡在地板上，這才領略到了地暖的好處。要知道，冬天外面冰天雪地時，能坐在暖呼呼的地板上吃飯看書看電視，真的是件幸福的事情。晚上睡覺前把隔天要穿的衣服整理好放在地鋪旁邊，第二天從暖暖的被窩裡起身，穿上被溫暖地板烘得暖洋洋的衣服，這在嚴寒冬日的清晨，讓人對於必須離開溫暖被窩進入寒冷空氣中的這個殘酷事實，也覺得沒那麼難受了。

韓國人傳統上習慣在地板上打地鋪而睡。（圖片來源：www.ramadajeju.co.kr）

這樣的生活習慣，導致韓國人很喜歡脫鞋。即使現在床的使用更普遍，但韓國人席地而坐的習慣仍然保存了下來。就算出了家門，很多韓國餐館依然保留了這樣的特色，沒有椅子，只有木頭地板，頂多只有專門為席地而坐製作的椅子。

連去餐館吃飯喝酒都要脫鞋，所以要在韓國生活的話，穿著易穿脫的鞋子真的很重要。男生的鞋子樣式當然普遍來說比較簡單，而如果仔細觀察韓國女生穿著的鞋子，會發現好穿脫真的是一個必要條件。即使在冬天很冷的天氣裡，在韓國街頭觀察一下女性的鞋子，女生再愛美、再認真打扮，好穿脫的球鞋、高跟鞋仍然是大宗，頂多是好穿脫的短靴。至於穿脫起來非常麻煩的長靴，其實是相對少見的。我曾經不知好歹地穿過長靴跟朋友們出門，一進餐廳，大家紛紛迅速脫了鞋子就進去，只剩下我一個人手忙腳亂在脫靴子；酒足飯飽之後，大家又迅速地穿好鞋子出去，還是只剩下我一個人手忙腳亂地在穿靴子。幾次尷尬的經驗以後，我開始記得穿著好穿脫的鞋子出門，免得進出之間造成自己尷尬的局面。

韓國的餐廳很多是坐在地板上用餐，因此穿著好穿脫的鞋子真的很重要。（圖片來源：www.ramadajeju.co.kr）

除了鞋子是否好穿脫之外，還有幾個要注意的點。

首先，是鞋子脫掉之後是否好看。以韓國標準來看，我其實算是有點不修邊幅的；我不太在意衣服質料好不好、剪裁佳不佳，也不在乎穿著破破的鞋子出門。我有雙很好穿的鞋，鞋內裡已經穿得有點破損了。如果在台灣，這應該不是太大的問題，畢竟只要鞋子外觀還過得去就行了，誰管他鞋內裡狀況好不好。但韓國朋友力勸我把這雙鞋換掉，因為在韓國，必須脫鞋的機會非常多（例如餐廳），而一旦我在公共場合脫了鞋，露出裡面磨損了的鞋底，對於我跟旁邊的人來說，都會是個尷尬失禮的場面，讓人不知所措。

另外一個脫鞋子之後的重點，就是要記得穿著適合的襪子。

對於韓國人來說，在別人面前赤腳是一件不禮貌的事情，也因此，在室內穿襪子不只是為了方便活動或保暖，更是一個重要的禮儀。也就是因為這樣，韓國在襪子的設計上，有很多可愛或方便的創意設計。許多台灣人去韓國旅遊時，襪子是採買的重點之一。很多人在遊記上驚呼，韓國的襪子設計好看大方又便宜，而且好像不管地下鐵車站或是路邊攤，好像到處都有襪子可以買。之所以如此，實在是因為在韓國生活，脫掉鞋子穿著襪子活動的機會實在太多，為了維持自己的形象跟禮節，讓腳上穿著好看的襪子也變成了重要的事情。

在韓國，很容易買到便宜又設計好看的襪子。 （圖片來源：news.kmib.co.kr）

也許有人認為這是因為韓國特殊的房屋建築形式（特別是地暖）所導致的文化習慣，其實並不盡然。因為，進入室內要不要脫鞋，其實跟空間的文化分類概念有關。

在日本也有類似的習慣。過去日本式房屋多是木頭結構、木頭地板，因此進了室內，要把戶外鞋子脫掉換上室內鞋。而日本的和式房屋，其實不像韓國房屋一樣有地暖設備。我現在的研究室裡鋪上了木頭地板；有一次，隔壁研究室的日本女老師有事進來我研究室，看到木頭地板之後，在門口猶豫了很久不知道該怎麼進來。我不好意思地向她道歉，說我沒有那麼勤勞地每天打掃拖地，而且也完全沒有準備室內拖鞋，因此請她直接穿著鞋子進來沒關係。但是身為日本人所受到的文化教養，日本老師在門口天人交戰、猶豫了半天 （究竟要保持腳的乾淨、還是要遵守禮儀）之後，還是決定脫了鞋子再進來，遵守禮儀終究占了上風。

這是因為在不同的文化裡，對於人在不同的空間裡該如何行動，有著不同的文化界定與規範。

在韓國或日本，如果直接穿著外出鞋踏進家屋內的空間，是對家屋空間的一種侵犯。我以前跟韓國室友們合住的房子，鞋櫃放在進入玄關後架高起來的地板上。地板架高起來以後的空間，就是家屋內的空間，不能穿著戶外鞋子進來，這是一種文化上的空間分類以及相對應的規矩禮貌。有幾次我進房以後偷懶地穿著戶外鞋踏上地板，才剛踏上來一步，就被看到的室友們驚呼喝斥，只好快快下去、乖乖把鞋子脫掉再踏進「屋內」。這不是因為大家怕鞋子把地板弄髒，而是因為穿著鞋子踏進屋內這個舉動，就是對文化分類上的一種冒犯。也因為穿著襪子進室內是一種文化禮儀，韓國的幼兒教育裡還有特別教導孩子的襪子遊戲，藉著遊戲讓孩子嘗試為襪子配對、或者是學習怎麼穿襪子等。

在韓國，還有特別針對小孩子設計的襪子遊戲。（圖片來源：網路）

在美國則剛好相反，進人家屋裡脫掉鞋子，是件不禮貌的事情（除非屋主特別要求）。大多美國的房子裡都會鋪著地毯，我以前住的公寓也不例外。很多亞洲留學生（包括我在內）都會把家裡的地毯清得乾乾淨淨，然後赤著腳在家裡活動。有時候家裡東西壞了要修，水電工人來了以後，往往連問都沒問，就直接穿著髒髒的鞋子大喇喇地穿進屋裡、走在地毯上。對我來說，這真的是一個粗魯的行為，怎麼可以就這麼直接把鞋子穿進來弄髒地毯。但是對於美國人來說，脫鞋是個很私密的行為，進了別人的家裡，如果把鞋子脫掉露出襪子甚至赤腳，這反而是對別人的不尊重與侵犯。

與這個文化觀念相關的，還有擦腳趾甲油的習慣。

對於台灣人來說，擦腳趾甲油應該就只是愛美的一種表現吧。但是在美國，擦腳趾甲油卻是一種禮儀。

對於台灣人來說，擦腳趾甲油應該就只是愛美的表現。但在美國，擦腳趾甲油卻是一種禮儀。（圖：粉絲提供）

在美國，針對不同的場合，會提供不同的著衣建議 （dress code）。例如說，正式場合要穿著正式服裝像是套裝、西裝領帶等（business）、普通場合則可以穿著不那麼正式的服裝，例如洋裝、或是襯衫不加外套 （business casual），有些場合可以穿著休閒服裝像是牛仔褲和球鞋等（casual）。

而在職場上，女性如果要穿著露出腳趾的鞋子（像是涼鞋、魚口鞋等），就一定要擦上腳指甲油。穿著露出腳趾的鞋子卻沒有擦上指甲油，是一種會被老闆修理的不專業行為，這是因為沒有擦上指甲油的腳趾，就像是當眾裸體一樣，是一個不恰當的行為。我在美國的摯友自從去銀行上班之後，就開始天天擦著腳指甲油。我嘲笑她愛慕虛榮，她無奈地告訴我說，「沒辦法，這是公司的要求。」

雖然我們只有一雙腳，但在不同的國度中，要怎麼對待它們，卻不是一件簡單的事情。襪子、鞋子、指甲油，在不同的文化脈絡下被賦予了不同的意涵，看似枝微末節，但其實背後都是一門大學問。