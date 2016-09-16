日本自由行》兩個熱血大叔的約定與廣島鯉魚的神靈附體

黑田博樹和新井貴浩這對難兄難弟，被稱為是廣島鯉魚隊的「雜草戰士」。所謂的雜草就是不管怎麼拔，還是有辦法重生的植物...

林翠儀

事情發生在今年的4月23日，廣島東洋鯉魚（CARP）在自家球場迎戰阪神虎，賽前練習時，穿上紅色球衣正在場邊做揮棒練習的新井貴浩，突然察覺到場邊有些異樣的動靜。

他定眼一看，發現右側場邊有一票穿著紅色T恤的人群，用一種帶著笑意卻賊賊的眼神盯著他，這些人不是球迷，而是隊友和球隊的工作人員。

新井貴浩詫異地看著隊友為他穿上的2000安加油T恤。（http://koisoku.ldblog.jp/archives/48434985.html）

T恤上印著新井吐舌頭的頭像，上面一排字寫著「一步一步爬上新高紀錄的台階（邊爬邊休息）」。新井瞪大雙眼，他意會過來了，因為這天他離生涯2000安的紀錄只差3支。

感動到快要淚崩的新井，根本還來不及做出反應，隊友們馬上轉過身來，T恤的背面寫著「沒想到那個新井…」，印的圖案是新井在一壘漏接的糗樣。

這是廣島鯉魚球員會長小漥哲也和老大哥黑田博樹，為了替即將締造生涯2000安紀錄的新井聯手策畫的加油T恤，背後那句酸文「沒想到那個新井…」出自黑田之手。

39歲的新井並沒有讓隊友等太久，3天後他在神宮球場揮出2壘的2000安，為日本職棒史上第47人。

新井2000安加油T恤正面，充滿正面與陽光文案。（http://koisoku.ldblog.jp/archives/48434985.html）



新井2000安加油T恤背面，既酸又毒舌的文案。（http://koisoku.ldblog.jp/archives/48434985.html）

俗話說，「出來混還是要還的」，3個月後就換黑田被虧了。7月23日同樣是在馬自達廣島球場遇上阪神虎，41歲的黑田大叔拿下了美日通算200勝，成為野茂英雄之後的第2人。

這天在賽後的慶祝會上，包括球隊幹部、工作人員和球員，全部換上另一款紅色紀念T恤，正面印著大叔酷酷的側臉，寫著「耐雪梅花麗」，這是西鄉隆盛的漢詩金句，也是黑田的座右銘，意思和「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香」差不多。

但是玄機通常都在那個「背後」，T恤背面印了黑田年輕時的頭像，寫著「那個黑田，真沒想到…1局掉10分」。據說這句酸文是新井的回禮，不過媒體向他查證時，新井推說是小漥哲也想的，他有阻止小漥別翻出黑田的舊傷疤，免得惹老大哥不開心。

黑田大叔穿上球隊為他設計的日美通算200勝紀念T恤，正面文字為黑田座右銘「耐雪梅花麗」。（http://frontdoor2016.seesaa.net/article/440366609.html）





黑田200勝紀念T恤，背面文案竟是虧他菜鳥時期1局掉10分的暗黑史。（http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160723-00000103-dal-base）

廣島鯉魚在9月10日拿下暌違25年的中央聯盟冠軍，39歲的新井和41歲的黑田是最主要功臣。穿著紅色鯉魚球衣劃下職棒生涯的句點，是這兩位大叔的默契，為球隊再創巔峰拿下「日本一」的頭銜是他們的約定。

這兩件T恤背後酸文的由來，必須回溯到1996年。

1996年從棒球名校專修大學畢業的黑田，以第2逆指名進入鯉魚隊，但一開始先被安排進二軍。黑田即使有150公里的球速，但球路很柴，大四的時候才升上東都大學野球聯盟的一部（類似一軍）。

黑田進了鯉魚二軍之後，有次在練習賽中以中繼登板，1局狂掉了10分，意思是被徹底打爆了。入團3年他的敗投數比勝投數高，直到第5年才讓勝投數達到2位數。

新井的情況更慘。廣島出身的他，大學讀的也是東都聯盟成員之一的駒澤大學，大四的時候參加日美大學棒球錦標賽，曾創下打擊率5成紀錄，同年還在東都聯賽拿下打點王和最佳9人。

可是畢業前傳出他右肩受傷，各個球團悄悄地把他從選秀名單中剔除。新井無技可施，只好開始託人「走後門」。他找上了駒大學長野村謙二郎，當時野村是鯉魚的主力，也是球團看好的未來監督接班人，喊水會結凍。

新井扛著球棒跑到野村的家裡，當場揮棒給學長和當時鯉魚的另一支巨砲金本知憲鑑定，結果野村和金本鑑定通過，野村直接找鯉魚老闆松田耕平關說，最後鯉魚以第6指名收了新井。

靠關說入團的新井，算是後台有點硬的新秀，當時監督達川光男也積極派他上場，但新井守備失誤連連。有次和中日隊對戰遇到中日無人出局滿壘的大危機，當時中日球員打了一支投手前滾地球，鯉魚投捕先抓第1個出局數，捕手再將球傳給1壘的新井抓雙殺，新井誤以為已經3出局，接到球以後竟然將球傳給對方的一壘教練，對方教練當然一個閃身，球滾落地面，中日隊的跑者趁機衝回本壘取得致勝分。達川監督氣到吐血，嘆了一句「即使後台再硬，照這種情況看來，不出5年就會滾蛋。

黑田和新井這對難兄難弟，被稱為是鯉魚隊的「雜草戰士」。所謂的雜草就是不管怎麼拔，還是有辦法重生的植物。

兩人各自下了苦功，慢慢地一步一步茁壯，成為鯉魚的主力選手。巧的是兩人也都在2007年球季結束後行使了自由球員的權利離開了鯉魚。新井追尋他的偶像金本知憲去了阪神虎，黑田則更上層樓去了美國大聯盟的道奇隊。

兩人雖然離開鯉魚，但卻是截然不同的劇本。深受鯉魚迷們喜愛的黑田帶著球迷們的祝福揮別，球迷們以「 君が涙を流すなら 君の涙になってやる」（如果你流淚的話，我願意成為你的淚水）淚送黑田赴美，但新井卻是帶著鯉魚迷們詛咒轉隊。）

新井被球迷吐口水也算是自找的，因為2006年他獲得自由球員資格後，說了不下一百次會死守廣島，但2007年球季一結束就宣布轉到阪神虎。

2014年已經37歲的新井全季的打擊率2成4，季未因舊傷復發，表現每況愈下，年底接到阪神球團通知，年薪將從2億圓減為7000萬圓。

鯉魚返鄉

長久以來，新井一直覺得對廣島鯉魚有一種難以釋懷的虧欠感，他想回廣島，為那去養育他的土地和栽培他的球團盡最後一份心力，所以遇到阪神球團一口氣減薪1億3千萬圓，新井反而有如釋重負之感，即使年薪只剩10分之1，也攔不住他重返廣島的渴望。

問題是，當初他背著忘恩負義的罵名離開廣島，大家都知道廣島鯉魚迷和阪神虎迷是全日本最悍的兩票球迷，鯉魚迷還能接受他這個叛徒嗎？當時甚至傳聞剛接替野村謙二郎接掌兵符的緒方孝市反對新井重返鯉魚。

忐忑不安的新井打了一通越洋電給黑田。黑田這時已是洋基最穩也是最倚重的先發，他在電話裡告訴新井：「你沒問題的，回來吧」。

當時，外界還不知道黑田已經偷偷在內心做了一個重大的決定，新井受到老大哥的鼓舞吃了定心丸，而他也在電話中告訴黑田「這次換黑田兄囉」。

新井在2014年11月14日和廣島簽約重返球團，年薪5000萬圓比阪神虎開的7000萬還少2000萬圓，而黑田則是1個多月後的12月27日告別大聯盟鯉魚返鄉。

據說，當時不只洋基想留住黑田，前東家道奇開價18億圓想找他回去，但黑田卻毫不猶豫地重返鯉魚迷的懷抱，傳說鯉魚只能付得起他6億多圓的薪水。

後來黑田向媒體說，新井重返廣島也是促使他做出決定的關鍵因素之一。兩位熱血大叔都很豪氣，錢根本不是問題，他們要的是為廣島鯉魚爭一口氣。

黑田大叔有霸氣，他說要穿著鯉魚球衣結束職業生涯，每次上場都抱著「這一球就算把手臂投廢了也無妨」的覺悟全力以赴。新井在球場上也很拚，而且長年安於扮演被霸凌的角色，以前被金本知憲霸凌，現在有黑田老大霸凌，讓他同樣安心，即使是隊裡最年長的野手，新井也常被後輩們虧，這個角色讓他發揮了潤滑的作用。

兩位大叔不但是球隊主力，他們也分擔了緒方監督許多栽培後進及屬於精神層面的工作，仿如左右護法。

新井和黑田兩位大叔，在9月10日廣島奪下了睽違25年的央聯冠軍時，忍不住抱在一起狂哭。（http://news.goo.ne.jp/article/dailysports/sports/20160910150.html）

現年47歲的緒方監督，是廣島鯉魚一手栽培的球員，1986年第3指名入團，2009年引退後自請到二軍當教練，2014年10月正式出任一軍監督，但隔年2015年底主力投力前田健太竟然被大聯盟道奇挖走了，2015年球季鯉魚69勝中前田貢獻了15勝，前田離開的缺口大到不知如何彌補。

幸好黑田和新井適時歸巢，全隊士氣高昂，今年更是猶如神靈附體，什麼都順的不得了，到9月10日奪下央聯冠軍為止的勝績中，竟然有42場是「逆轉勝」。

其中最具代表性的是6月17和18日和歐力士進行跨聯盟交流賽時，鯉魚隊第5棒的年輕新秀鈴木誠也，連兩天轟出逆轉砲，緒方得意地跟媒體說，套用時下流行的說法，這叫做「神ってる」。

「神ってる」翻成中文為「神靈附體」，白話一點可說成「猶如神助」，用年輕人的口氣來說，就是「有夠神」。這句話很可能入選今年日本年度流行語，不過緒方監督的太太事後爆料，其實緒方這句話是學自家裡的一對讀小學的兒女，所以到時候該派誰去領獎可能要用抽籤的。

鯉魚奪冠監督緒方孝市被球員拋上空中。媒體統計緒方被拋了7次，黑田5次、新井3次。日本球員連這種興奮的時候都還能記得長幼有序的禮數。（http://www.daily.co.jp/baseball/carp/2016/09/10/0009475982.shtml?sj_PageID=