自由開講》刺青，日本旅館業的難題

◎林宏燦

「本旅館歡迎創意刺青的旅客」，這是在最近由某些日本旅館業者所打出來的廣告宣傳。

創意刺青，意指許多年輕人選擇的彩繪圖案刺青，例如花、鳥、小動物、幾何圖案或是動漫角色等，美觀、設計感又兼具個人風格，許多歐美年輕人或是台灣的運動選手身上多有屬於個人特色的刺青。不同於日本黑道分子身上的櫻散、神明，或是台灣陣頭囝仔的龍鳳鬼頭等「墨水刺青」，質感、觀感和他人接受度上有著天差地別。

「本旅館歡迎創意刺青的旅客」，這是在最近由某些日本旅館業者所打出來的廣告宣傳。（圖：作者提供）

日本的旅館業法雖然沒有明文規定，但為了避免黑道份子身上的墨水刺青造成其他顧客的困擾，若是有公共設施的旅館、飯店或是大眾湯池，多半會拒絕身上有明顯刺青，或是大面積刺青（例如半袖、後背）的人進場。

筆者手臂上有著蝴蝶的彩繪刺青，去年造訪東京時曾利用過某旅館的大眾浴場，如同日本人一樣，一絲不掛，甩呀甩著走進去，洗完澡後和一群裸身的男子一起泡湯。這家旅館雖然門口有大字報寫著「為了避免其他旅客困擾，本旅館不接受身上有刺青的旅客入住」，但因為筆者是外國人，這家旅館的人員也沒有多說什麼。

不過，好景不常，本月初前往東京參展時，就在台場知名的景點「大江戶溫泉物語」被拒絕入場泡湯。

但是，這是關於刺青的不成文規定，隨著訪日的外國旅客增多，加上日本國內年輕人對於創意刺青的接受度慢慢升高，為了爭取這個客群的觀光財，部分的旅館業者開始思考著要怎麼解套和放寬認定。

如何在日本保守的民風和歐美的個人風格之間折衝？刺青的問題正如同「黑船」一樣，一步一步考驗著日本人的假掰文化。

（公務員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com