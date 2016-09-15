自由開講》觀光業者應找中國嗆聲

◎愚工

《人民日報》及《新華社》十三日圖文並茂地大篇幅報導台灣觀光業者冒雨上街遊行抗議的事，這兩大官媒黨媒並引述《聯合報》及張亞中的說法，認為「此次抗議活動爆發的根源，是台當局領導人拒不承認『九二共識』所致」，這種論述正好無意中露了餡，證明此番中國遊客減少是政治因素，不是經濟因素，更不是市場因素。

因中國「中客限縮」政策導致專做中客團的旅行社等產業生意銳減，9月12日百萬觀光產業自救會上街遊行，手持各式標語表達訴求。（資料照，記者張嘉明攝）

儘管沒有中國官方文件明令禁止中國遊客到台灣旅遊，但在中國特色的政經體制下，只要相關審批的領導皺個眉頭，別說政府及官營企業的團及大企業團不會來台旅遊，連中國擁有境外遊組團資格的旅行社都不會積極推動台灣遊。

令人納悶的是，過去幾年，中國在「對台招商引資」的統戰戰略下，在「築巢引鳳」的統戰戰術下，在馬政府的慫恿下，很多台商奔赴大陸投資中國，最後被中國政府「關門打狗」，其中部分是政策改變所致，部分是領導人改變所致，有些是地方官員與地方企業聯手坑殺所致，但結果都是台商投訴無門，認賠了事。從未見受害的台商在中國組織抗議遊行向中國嗆聲，「要公平」「要正義」什麼的。

到中國投資中國，因非經濟因素失利的台商不敢在中國土地上向中國嗆聲，如今在台灣投資中國失利的觀光業者卻向台灣政府嗆聲，這種對比，往好的方向說，是台灣比中國自由民主，比中國關心公平正義；往壞的方向說，是觀光業者柿子挑軟的吃，甚至是在配合中國，製造台灣「人民內部矛盾」的統戰任務。

（台商）

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