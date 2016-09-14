◎劉威良

台灣在尋找自我認同，外交更是處處是險境。在國外，因為很多國家都和我們沒有邦交，再加上過去馬政府的親中政策，外交休兵就成了這幾年來台灣外交人員不能做事的理由。

這次第四十六屆歐台會上，新任的駐德代表帶著英文名片上寫著「台灣Taiwan代表」的名片向國際展現「台灣就是台灣」的決定，值得肯定。謝代表很清楚知道，中華民國只會讓國際人士混淆，台灣才能真正讓人清楚自己的身分，這點與其他外交官是有差別的。

在歐台會上，他還說，台灣雖沒有很多邦交，但我們有外交。是的，就是因為邦交不多，就更需要做外交。但是台灣拿什麼做外交呢？

外交就是要讓人家清楚認識自己，與國際各種官方與非官方的層級交往。在德國及其他歐洲國家，很多國家都不知道台灣是什麼？ 在哪裡？有什麼文化？台灣文化其實是台灣的最強大的軟實力，在區隔中國上，不管設計、音樂、文學漫畫或藝術創作，都是讓國際人士更認識台灣的方法。這些年來， 我們每次在歐洲推各種文化藝術活動，不論書法、舞蹈、布袋戲、茶道、電影、音樂、文學、漫畫研習甚至人權音樂會，都讓國際人士感動。他們對台灣認識很少，一旦參與了，就會被感動， 因為我們的文化有自己的背景脈絡，來自不同的環境，並且有不少是經過壓迫與認同衝突才衝撞出來的作品。

文化部長鄭麗君（中）參與台藝大主辦文化政策論壇。右為台灣文化政策研究學會理事長劉俊裕，左為台藝大校長陳志誠。（圖：文化部提供）

德國人愛讀書，是世界上最愛書也愛智的國家。台灣文學歷經日本及威權統治到自我認同的追尋，時代下人民的心靈追求，在作品中處處可見，也耐人尋味。文化交流有不同層級，音樂欣賞有音樂的感動，文學漫畫的敘事創作更可讓讀者一讀再讀，都能是一扇讓世界看見台灣的窗口，同時也讓我們建立更多元的世界觀點，甚至更靠近一直以來追求的民主自由。

文化部在海外的外交部門上雖有設置，不過多處於被動狀態。其實台灣海外官方設置的文化部門可以更積極翻譯與推廣台灣著作，透過國際人士的閱讀，讓他們更了解、喜愛台灣。法國外交部就收藏了林莉菁女士的漫畫書《Formose》，外交人員告訴她， 閱讀她的書可以讓他們更了解台灣，這也是為什麼她的法文作品可以獲選法國高中生文學著作票選最高票的原因。

人的世界觀無法多元寬廣，其實也是因為沒有機會深入了解其他國家的背景。在國際多元的社會，地球公民也會想多了解各地的文化與思想脈絡。如果台灣文化部可以結合文化做外交，積極把台灣人的作品譯成各國語文做推廣，就算是達到最基本的外交了。

（前德國台灣協會會長）

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