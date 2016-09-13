Outside》美國墓園如何歧視黑人？

能想像一個墓園，規定「外省人放一邊」、「本省人放一邊」、「原住民放一邊」、「客家人放一邊」嗎？在美國，就有長達一世紀的種族隔離歷史，讓墓園將「白人」和「有色人種」隔開……

Billy Tong

今年夏天，美國德州韋科市（Waco）市政府下令去除市內的公墓綠蔭公墓（Greenwood Cemetery）裡的圍欄。

公墓圍欄，隔開了白人的墓和黑人的墓。

這項法令，正式把分隔黑人墓地和白人墓地的鐵絲網移除，終結墓園長達逾一世紀的種族隔離歷史。

自十九世紀末起，韋科市的綠蔭公墓便已開始運作，一直沿用當時的種族隔離政策，黑人墓地和白人墓地分別由不同的管理人打理，直到市政府於十年前接管墓園。

在德州，並不單單只有韋科市跟吉姆克勞法（Jim Crow Law）的幽魂搏鬥。

告示牌也明顯將白人和其他有色人種隔開。

今年春天，在聖體市（Corpus Christi）附近的諾曼拿墓地協會，便被墨西哥裔美國人法律辯護和教育基金（the Mexican American Legal Defense and Educational Fund）控告，指一名白人女士無法在該墓地埋葬她拉丁裔丈夫的骨灰。

直到現在，沒有拉丁裔人能夠於諾曼拿墓地下葬。僅有一個西班牙姓氏的獨立墓碑，位處於諾曼拿墓地的鐵絲網之外。

事實上，直到50年代，仍有九成的美國公墓實施各式各樣的種族限制。

一位賓夕法尼亞地理大學地理學教授指出，進入墓園，就是體驗「美國亡者的空間區隔」（spatial segregation of the American dead）。即使一些宗教墓園沒有明顯的種族限制，不同種族也會埋葬在墓園的不同部位，而白人往往分配到更好的位置。

20到50年代之間，美國法院並不承認墓地是公共設施。故此，人們使用墓地的權利，並沒有特殊民事權利（special civil rights）的保護。

一位賓夕法尼亞地理大學地理學教授指出，進入墓園，就是體驗「美國亡者的空間區隔」。

1948年，美國最高法院裁定這種安排違法。自此，黑人可在白人社區買房子，墓園也進入「去種族隔離」（de-segregation）的年代，白人專屬墓地在法律層面再也站不住腳，也開始出現一些跨種族墓地，如新澤西州的聖潔山公墓（Mount Holiness Cemetery）。

緊接1948年的法院頒令，杜魯門總統頒布第9981例行政命令，正式消除美國軍隊中種族隔離現象。第9981例行政命令，對埋葬軍人的阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）有立竿見影的效果。一名被讚譽為「哈林區地獄戰士」（Harlem Hellfighters）的黑人老兵波爾斯（Sport Woods）得以埋葬於阿靈頓國家公墓的白人墓地區。

埋葬軍人的阿靈頓國家公墓。

在往後日子，很多黑人墓園被荒廢、遺忘，悄然隱沒了多少黑人英雄的故事。2014年，美國民主黨參議員凱西（Bob Casey）呼籲美國退伍軍人事務部建立一個公共數據庫，記錄南北戰爭時期黑人士兵的殮葬資料。很多的黑人墳墓並無標記，要記錄和編目相關資料，需要用上探地雷達和高精度的GPS儀器。近月，專家便用相關技術，修復了阿特蘭大逾八百個無標記的黑人墳墓的資料。

在美國，很多社會團體和民間組織正致力發掘被隱沒的黑人歷史。這是艱難、漫長和昂貴的工作，但在過程之中，他們發現要正視過去的錯誤。過去的痕跡已陷入深入我們的土壤下，但用上了正確工具的話，我們或可令重新被看見。

本文經授權轉載自Outside 美國墓園如何歧視黑人？