法操》還是有爭議！？大法官「再任」有無違反憲法規定？

大法官任務一波好幾折，謝文定和林錦芳確認撤回人事咨文後，新的人選許宗力又有「再任」的爭議，如果說上回是「人」的問題，這次就是「法」的問題了。大法官「再任」，到底有沒有違憲呢……

文／法操司想傳媒

近日，因蔡英文總統原本提名的大法官人選謝文定及林錦芳二人造成各界質疑，反對聲浪不斷，而蔡英文總統也順應社會期望，在8月14日同意撤回司法院人事咨文。重新思考後，蔡英文總統決定提名許宗力及蔡炯燉為新任大法官人選。

不過，這次重新提名的人選，同樣備受爭議，因為，許宗力曾於民國92年至100年任職過一次大法官，而對於許宗力再任大法官是否合適，各方皆有不同看法，藉由本次機會，《法操》就帶各位來看看，對於本次提名人選，到底爭議處何在呢？

蔡英文總統參與司法院大法官提名審薦小組第一次會議。（圖：總統府）

最大爭議點：「再任」有無違反憲法規定？

首先，依據憲法增修條文第5條第2項規定可知，司法院大法官任期八年，不分屆次，個別計算，並不得連任。而所謂的「連任」，又可區分成兩種狀況：一種為該任期屆滿後，繼續任職於下一個任期，也就是兩屆的任期是沒有間隔的；另一種則是在任期內辭職，但辭職之後，又經過總統提名，並經立法院同意後回任，而回任後的任期必須重新計算八年。

支持未違憲者認為，在本次提名中，許宗力的情況，並沒有符合前面所說的兩種情形。同時，法界人士往往會擔心，若再任時間點和卸任時間點非常接近，恐怕會有無法獨立審判的嫌疑。因為，該人選可能會為了之後能再任大法官，進而去預測政治局勢，若現任總統有望連任，則會出現揣摩上意的情形。因此，其間隔時間越長，此情況的風險就越小。而許宗力從上次卸任後至今，也已過了5年時間，時間間隔相當長，若此次再任大法官，也不會有此問題。

但是，支持違憲者認為，該條文中的「連任」，應也包含了「再任」。參考德國的例子，其聯邦憲法法院法官有任期規定，且明文規定「不得連任」，而我國修法時，是以德國法為藍本，德國聯邦憲法法院組織法中，明文規定憲法法院中法官的任期，且不得連任（含再任）。所以，制度相仿的我國，應該也要這樣適用。

另外有一部分人士認為，許宗力當時的任期是八年而非四年，縱使條文之中並無再任的規定，基於尊重憲法的角度來看，也必須間隔該任期（也就是八年）後再任，才沒有爭議，而許宗力卸任後才事隔五年，顯然有所違誤。

回顧法條立意：許宗力再任應無太大疑義

比對過去和現在憲法增修條文及司法院組織法，有關大法官任期的部分，原本大法官的任期是九年，也沒有連任的限制，所以，翁岳生成為台灣史上當過最多次，也是當過最久的一位大法官。

一直到了民國86年，憲法增修條文第5條修訂後，才明定大法官任期是八年。也因為這條規定，使得自92年開始，總統提名的大法官，其中八位大法官任期為四年，其餘為八年，且不得連任。

這樣交錯的任期，可以看出立法者是有意制定，目的在於可減少政治力的干涉。因為總統任期四年，而每四年，就會有一半的大法官卸任，如此一來，就可避免所有大法官都由同一位總統提名。

同時，交錯任期制可讓新舊大法官們進行經驗交流、傳承，有利促進大法官體制的運作。而不得連任的規定，其立法精神，也同樣是為了避免同一位人選，遭到先後任不同總統繼續提名，有礙交錯任期制的運作。

而許宗力的狀況，他上一任是被陳水扁總統所提名，這次則是由蔡英文總統提名，並非同一位總統提名，也並非直接先後任總統連續提名。所以，就上面所提到的立法制度、立法精神上來審視，許宗力本次再任大法官，其疑義應該不大。

至於所謂的「連任」是否也包含「不得再任」，或者是原本任期屆滿後多久，才可以再回任，礙於現階段法條並無清楚明定，恐怕未來還是需要透過釋憲、修憲來解釋清楚，加以規範，才不會在往後的人選提名上，又再度造成諸多爭議。

本文經授權轉載自法操 還是有爭議！？大法官「再任」有無違反憲法規定？