THE GOOD OLD TIMES》颱風夜的愛情

颱風夜的愛情，再多的災情也不擔心，在專屬兩人的小世界裡自給自足——這場景如果放在現在，可能更加合理，智慧型手機視訊連線整夜不斷電，還能隔空看彼此吃泡麵。但在以前，可就不是這麼簡單的事了，以前的防颱準備，真的不是去趟大賣場買些吃的就好了……

張國立

颱風來了，阿呆躺在沙發看電視，他喊：「颱風來了。」

颱風來了。一樣的太平洋，一樣的台灣，防災卻是完全不同的兩樣風景。

沒人理他，老婆仍忙著玩手機，女兒躲在房內準備模擬考，只有兒子要出門，八成又去巷口的便利店買關東煮，於是阿呆喊：

「順便替我帶兩根冰棒，紅豆的，不要什麼亂七八糟的。」

這就是颱風夜？不，以前不是這樣。

當阿呆還是高中生時，颱風夜忙呀。老爸得找木板釘上窗戶，免得風從窗緣的縫隙吹進來。老媽早從公司福利社提了大袋小袋，才進門見到阿呆便罵：

「你們父子全是死人，不曉得到公車站幫我提？」

現在遇到颱風來襲，可以不再像以前那樣防災防得很徹底，甚至停電的機會少很多，真的要很謝謝台電人員。

老爸沒聽到，他把木板釘得像打雷；阿呆沒聽到，他窩在角落打電話，他對電話那頭的巧巧說：

「你們家準備了什麼？對吔，我家也有罐頭，每次我媽至少買十幾個罐頭，最喜歡沙丁魚的，油油甜甜，和肉鬆配稀飯最好。」

老媽站在阿呆前，鐵的紀律，阿呆趕緊掛電話，他得幫忙把電器搬到高處，尤其老爸寶貝的電視機。靠，電視這麼大台，得搬到床上，接上天線，隨時留意颱風消息。

才搬好，老媽已經罵：

「我的電鍋呢？誰叫你們把電鍋也搬上床？還想吃稀飯不！」

趁老媽在廚房，阿呆窩回牆角講電話：

「巧巧，你家不煮稀飯喔？我們家颱風天一定吃稀飯，綠豆稀飯，攪糖進去，好好吃。你爸買了饅頭？饅頭怎麼吃？喔，抹牛油和果醬？告訴你一個祕密，我家連饅頭也沾白糖，好好吃。」

釘完窗板，老爸再去通水溝，過去的經驗，颱風天水溝最容易塞住，然後水便漫進屋。不僅老爸，四周鄰居都頂著風雨清水溝，清出一堆樹葉、菸蒂，先裝進垃圾桶，颱風過了再處理。

阿呆偷眼往外瞧，清水溝的李伯伯剛撈起幾十個菸蒂，又朝水溝投下他嘴角吸得只剩濾嘴的新樂園。

歪腰郵筒也算是颱風過境的另類紀錄，但要跟以前颱風過境經常要善後很久的人來說，天亮馬上去排隊和兩個郵筒合照，大概也是很難想像的事。（圖：中華郵政提供）

老媽煮一大鍋稀飯，往床上搬，老妹哇哇叫，說她的床小，塞那麼多東西怎麼睡覺。

「睡覺？」阿呆小聲對巧巧說：「哪有人颱風夜睡覺，我妹讀書讀得帕呆帕呆，才國一，她已經想進北一女，穿綠制服多遜，和郵差一樣。」

先掛電話，得幫老媽收拾廚房，椅子全倒放在桌上，水桶拖把也上桌，老媽的規矩，所有清潔用品集中保管，免得到時手忙腳亂找不到東西。

颱風第一個訊息是電視畫面花了，看起來屋頂的天線被吹歪。以前老爸冒雨上去修，幾次下來，隨它歪吧。老爸有新的玩具，短波收音機，美其名為防颱必備用品，其實老爸趁機會偷聽大陸的廣播，他對劉少奇和林彪的下落好奇得恨不能找毛澤東問個清楚。

數十年沒變的颱風景色，應該就是路上行人的雨傘開花。（資料照，記者廖振輝攝）

第二個颱風光臨的訊息，停電。老媽英明，早備妥手電筒和蠟燭，黑暗中聽到她喊：

「蠟燭呢？死老張，給我把蠟燭找出來。」

阿呆又偷偷握起話筒：

「巧巧，你家停電沒？我家一樣。你不知道我老妹每次停電都抓狂，不信你聽——」

這時老妹總算出走房門，她用半哭半撒嬌的聲音叫：

「爸，吼爸，你快點來啦，沒有電，人家怎麼念書。」

爸扔下收音機，一手五根蠟燭，另一手大型手電筒趕去救災，媽攔住他：

「不准用手電筒，半夜電池沒電怎麼辦？」

「人家要考試。」

「考試也不准，用蠟燭，以前古人不都靠蠟燭念書。」

「爸，你看媽，這樣我怎麼考試！」

阿呆對著話筒說：

「你們家還有土司喔，配什麼？有花生醬？哇，我去你家吃好了，最愛花生醬。土司的正面抹果醬，背面抹花生醬，這樣最好吃。」

第二個颱風光臨的訊息，還是開花。也希望每次颱風來襲，唯一的災情就是大家的雨傘壞掉而已。（資料照，記者羅沛德攝）

颱風的第三個訊息，巷子已經積水，從窗縫可以看見水從水溝蓋往外冒，噗噗噗，像老媽煮雞蛋的聲音。

阿呆負責的工作是防水，他不能不掛了電話。按照過去老爸的示範，沙包堆在門檻外，一層兩層三層，不能關門，手電筒照住門外水勢的變化，萬一水漲得太快，阿呆必須提出警告。阿呆用吼的：

「水進屋了，爸，你快來幫忙。」

「進就進吧，不然怎麼辦？」

「把水舀出去！」老媽對兩個男人下命令。

用畚箕將水舀起往外倒。阿呆一直想不通，水已經鑽進屋，把水舀了倒出去，不是又流進來？

不管，老媽的命令不能不聽。父子認命地將住舀了往外倒，直到老媽說：

「算了算了，舀也舀不乾淨，來吃稀飯。」

嘿嘿，就等這句話。阿呆盛一大碗公稀飯，先將糖拌進去，飯上鋪沙丁魚和肉鬆，他不喜歡在颱風夜吃醬瓜，醬瓜是生病時候吃的。

老爸朝他擠擠眼，阿呆懂意思，老爸私藏花生米。他假裝很累地喊腰疼，舉起紅露酒往杯裡倒。這時老媽大多抽了刀，再將刀塞回鞘內，由老張喝兩口酒吧。

稀飯似乎永遠飽不了肚皮，阿呆吃完一碗再一碗，等他吃到第三碗，老妹才放下課本，她對幾乎見底的鍋子喊：

「媽，你看哥，他把稀飯都吃光了。我們家怎麼有這種人，自私自利。」

老媽將自己的碗送到寶貝女兒鼻子下：

「先吃我的。你這哥喲──」

「我在發育中。」

阿呆撂了話，抹了嘴，躲回牆角，他對電話那頭的巧巧說：

「你們家沒淹水？住二樓好好。喂喂……」

這雨傘開得有點徹底，大家颱風天還是待在家裡看自由評論網的專欄就好了好嗎？（資料照，記者劉信德攝）

颱風第四個訊息：電話斷了。有幾種可能，電話線的桿子被風吹倒、電信局大淹水、牆角的接線盒積水，還有一個最大的可能：老媽拔了插頭。

老媽拔了插頭，她罵：

「不曉得幫忙，淨打電話。颱風，大少爺，超級強烈颱風。」

老媽拔插頭的用意是免得插頭進水，弄壞電話，再說即使現在不停話，看這風勢雨勢，等等還是會停話。

一家人窩在爸媽的大床，爸睡得鼾聲和風聲比美，阿呆睡得口水和雨水不相上下。在漆黑的夜裡只聽到妹的聲音：

「人家明天怎麼考試？」

老媽回答得好：

「明天放假，不考試，快睡。」

老媽英明，明天一定放假。

「明天放不放假？」

阿呆接過兒子買來的冰棒，順便問問。

「他們要是有良心，就放。」兒子說。

阿呆繼續看電視，新聞台跑馬燈：今晚十點鐘決定明天是否放假。阿呆伸個懶腰，他必須打開窗才聽得到風聲，果然風勢很強。

他扭頭問一旁的老婆：

「煮鍋綠豆稀飯當宵夜吧。」

「宵夜？宵什麼夜？才吃過晚飯，要是肚子餓，吃泡麵去。」

阿呆和他老爸一樣伸伸懶腰，一旁玩手機的巧巧罵：

「少來這套，不准喝酒就是不准喝酒！」