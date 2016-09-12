Lin bay 好油》道高一尺，魔高一丈：借屍還魂的吉園圃 2.0

農產品必須從源頭開始進行管理，再到整個供應鏈的控管，這才是目前為農產品安全把關的最重要手段，這種管理模式在其他國家早已經是基本要求，但經過了幾十年的台灣依舊是食安幼幼班，發展落後，既然我們連基礎都做不好，就別打高空，面對現實吧。

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蔡英文總統在去年的9月21日農林漁牧後援大會上致詞曾說：

我們現在有的農產品標章，吉園圃、CAS、產銷履歷、有機農產品等等，但沒有一個能夠完全讓消費者有信心。這樣的標章管理不好，對認真做事的農民、漁民、消費者，都很不公平。這就是一個對農業沒有心的政府，信用的破產。 如果我執政，我要建立一個和國際接軌、完全可以被信賴的台灣GAP標章（Taiwan Good Agricultural Practice，TGAP）。讓我們國人和外國的消費者，在超級市場裡，看到在台灣製造的食品，就是絕對安心，品質保證，就像我們看到青森的蘋果，或紐西蘭的奇異果一樣的意思。

時光飛逝，一晃眼，民進黨執政了，為了當初的政見於是提出了「四階認證」這樣的東西。

可追溯農產品標章與供應四階認證。（圖：作者提供）

四階認證有哪些問題？

很多人質疑，有機農業為什麼會放在高階？初階到中高階使用的都是一般可用農藥的種植方式，把有機農業放在最高階真的適宜嗎？

再者，吉園圃這個有名無實的標章，早在國民黨執政時代就已經很清楚是不可行了，也擬定五年退場計畫，幫吉園圃送終。也就在去年，蔡總統提出要提升產銷履歷的政見，怎麼才不到一年光景就豬羊變色，吉園圃不但沒死成，還借屍還魂變成2.0繼續使用，照這樣看來，吉園圃3.0、4.0好像也不無可能，跟農業4.0胡搞沒兩樣呢！

吉園圃真是生命力比小強還旺盛的標章。

當年在蘇嘉全主委任內推動產銷履歷時，就已經規劃吉園圃的退場機制，政黨輪替後，偏偏新任的農委會主委陳武雄，又把他當年發明的吉園圃拿來推，一推就推了八年，推到沒力連國民黨自己都放棄了，於是規劃第二次退場，沒想到，再次政黨輪替後，吉園圃又變成2.0復活了，民進黨也想跟國民黨一樣重複八年的失敗經驗嗎？

需要解釋嗎？（圖：網路）

什麼是吉園圃？

吉園圃是當年農委會為了輔導農民安全用藥所推動的標章，背景是為了輔導產銷班做集團生產，各農試、農改等基層人員輔導農民，協助農民安全用藥，經過輔導的產銷班，再賦予吉園圃認證。也就是說，吉園圃是對農友輔導過後的認證，這也就是為什麼吉園圃認證的費用那麼低，而產銷履歷那麼高的原因了？因為輔導、驗證、認證的費用，都由農委會吸收掉，費用自然低。

不過，如果吉園圃的農藥殘留檢驗標準與現行法令的檢驗標準一模一樣，並沒有較嚴格，那麼吉園圃標章可信賴的之處又在哪裡？

農委會的官網上可以看到對吉園圃標章強調兩個特點：

第一、代表生產者符合安全用藥規範

第二、標章具有追溯性

聽起來很威，但事實上可不是這麼回事。

吉園圃就是隨手可以取得的貼紙，在農村裡，只要走到村子口的農藥行就可以買到，實務操作上，吉園圃根本無法做到以上兩個要求，這也是為什麼會走向退場的的主因。

沒有源頭管理，就沒有食品安全。

農產品必須從源頭開始進行管理，再到整個供應鏈的控管，這才是目前為農產品安全把關的最重要手段，這種管理模式在其他國家早已經是基本要求，但經過了幾十年的台灣依舊是食安幼幼班，發展落後，既然我們連基礎都做不好，就別打高空，面對現實吧。

以現行的產銷結構為例，媒體上經常可見大賣場或超市蔬菜農藥殘留的新聞，不過，大家如果留心，就會發現很少看到傳統市場蔬菜農藥殘留的新聞？難道說，這代表傳統市場的蔬菜比較安全嗎？當然不是，因為衛生單位大多只會抽驗大賣場或超市的蔬菜，一旦驗出農藥殘留就可以找到配菜商負責，如果到傳統市場抽驗，根本難以找到有問題的蔬菜的供應者，也就是說，傳統市場其實是衛生單位放水的區域。

如果不去正視這個問題，食品安全也不會有所提升。

以現行的農產品流通來看，控管還是有，只是不夠周延，如果我是農民，藉由既有拍賣體系販售農產品，都可以由小代號追蹤到農民個人，可是到了傳統市場端，市場的攤商並無法從小代號追蹤到農民，衛生單位也不行，因為這個系統是在拍賣體系內，出了拍賣體系之外，就莫可奈何了。

而吉園圃2.0就只是把吉園圃的識別碼改成QR code，根本了無新意，還是追蹤不到有問題的農產品生產是誰，頂多只能追到產銷班，但難道一個農民出問題，要處罰整個產銷班嗎？

吉園圃2.0就只是把吉園圃的識別碼改成QR code，根本了無新意，還是追蹤不到有問題的農產品生產是誰，頂多只能追到產銷班。（記者佟振國攝）

台灣該走的是標章簡單化的路線：產銷履歷、生產追溯QR code、有機標章三種系統。

有機標章給從事有機農業的農民使用，想要走向較高端生產及品質控管的路線的，使用產銷履歷，而一般的農產品則須要有最基本的生產追溯，讓所有農產品都能找到源頭，讓農民為自己生產的農產品的安全負責，如果找不到源頭，就處罰攤商，因為他們販售來歷不明且農藥超過安全殘留的農產品，找到源頭，就處罰農民，因為他們生產農藥超過安全殘留的農產品。

如此一來，攤商才會願意使用可生產追溯的農產品，台灣才能逐漸先建立農產品在整個供應鏈的控管。要改善農產品的安全，就必須正視問題，只丟出一堆漂亮的高射砲，毫不考量實際運作的窒礙難行，不要說是吉園圃2.0，過陣子幫吉園圃3.0送終也不奇怪了。