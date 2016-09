Outside》黑色華爾街：美國黑人銀行小史

黑人爭取平權的道路,從解放黑奴、就學權、投票權……等,是一條漫長的抗爭之旅。然而抗爭就一定有用嗎?如果不團結起來,對白人至上的商家造成威脅,恐怕永不會被當一回事。黑人銀行,就在這樣的時代氛圍下開辦了。

Outside

Billy Tong

1968年,美國黑人民權運動領袖馬丁路德金(Martin Luther King Jr.)在孟菲斯(Memphis)發表他最後的演講〈我已踏上山頂〉(I’ve Been to the Mountaintop)。

演說中,馬丁路德金呼籲,黑人應該把積蓄財富存入黑人開辦的銀行。

「我們需要強化屬於黑人的機構,我懇切呼籲你們,把錢從市中心的銀行提走,存入到三州銀行(Tri-State Bank),我們需要一場席捲孟菲斯的存款運動(Bank-in Movement)……我們要開始建立一個更大的經濟基礎。」

演講後第二天,馬丁路德金遇刺身亡。

在黑人尚未正式融入美國主流社會的時代,在列治文(Richmond)、芝加哥和阿特蘭大等城市,黑人主要依賴當地的黑人社區銀行。那些銀行提供貸款、也改善黑人社會的商務、教堂和社區。

華特街區(Jackson Ward)是列治文著名的黑人區,曾有「黑色華爾街」(Black Wall Street)和「黑色資本主義發源地」(Birthplace of Black Capitalism)之稱。在十九、二十世紀之交,華特街區是當時美國最繁華的黑人社區之一,有興旺的劇院、商店以及醫療網絡,也是首批黑人銀行開設的地方。

華特街區。

其中一所黑人銀行,由瑪姬獲加(Maggie Walker)經營。瑪姬獲加原是教師,是一名獲得自由的黑奴的女兒。1903年,瑪姬獲加開設聖路加便士儲蓄銀行(The St. Luke Penny Savings Bank),為有需要人士提供貸款。那些借款人往往被傳統銀行拒諸門外,如黑人醫生、律師和企業家。

瑪姬獲加。

聖路加便士儲蓄銀行。

不過,在廢除種族隔離以後,白人掌管的銀行被迫向美國黑人打開門戶,黑人財富也從原有社區流走,最終流入華爾街及其他銀行。

全國銀行家協會(National Bankers Association)是一個代表接近兩百個少數族裔和婦女銀行的貿易集團。總裁格蘭特(Michael Grant)表示:「我們已失去很多生意以及業務支援,這是整個『種族融合』過程的副作用。」

2007年的金融危機,令40%的美國黑人財富消散掉。不少苦苦掙扎多時的社區銀行倒閉 (它們並不是華爾街大救市計畫的一部分)。由黑人所擁有的銀行,只餘下二十五家 (十年前有四十五家,在美國歷史上則最多曾有一百家)。黑人銀行數目銳減,令人質疑那些小眾銀行(niche banks)在現代美國仍否有它們的一席之地。

2007年金融危機。

瑪姬獲加建立的聖路加銀行,最終與其他黑人銀行合拼,建立了聯合銀行及信託公司(Consolidated Bank and Trust),但最終也未能籌集足夠的資金來維持運營。2011年,聖路加銀行被一所西維珍尼亞的銀行接管,更名為第一銀行 (Premier Bank),結束「黑色華爾街」漫長的歷史。

在美國的信貸業,種族歧視仍然十分普遍。1992年,波士頓聯邦儲備銀行進行了一項十分重要的研究,調查了約四千五百宗樓宇按揭申請。研究發現,即使有相近的信貸紀錄,黑人的借貸申請被拒率比白人高兩倍。最近,一名麻省大學的經濟學教授發現,波士頓和麻省的銀行拒絕非裔和拉丁美裔的樓宇借貸申請機率,依舊遠比白人高。

阿特蘭大唯一一家黑人銀行:公民銀行信託。

近日,一些黑人銀行的新帳戶數目激增。

在今年7月,達拉斯和路易斯安那州警察槍擊案之後,饒舌歌手殺手邁克(Killer Mike)公開呼籲美國黑人把存款轉移到黑人銀行,催生了一系列Twitter的主題標籤如#bankblackbanksmallbanklocal。

公民銀行信託(Citizens Trust Bank)是現時阿特蘭大僅存的黑人銀行。邁克的行動呼籲,大大增加了公民銀行信託的顧客數目,接收了高達八千宗新帳戶申請。

理論上,美國步入後種族隔離時代,黑人銀行已再無存在價值,因為所有銀行也應平等對待每一位客人。但是,理論也許和現實尚有不少距離。

本文經授權轉載自Outside 黑色華爾街:美國黑人銀行小史