Outside》黑色華爾街：美國黑人銀行小史

黑人爭取平權的道路，從解放黑奴、就學權、投票權……等，是一條漫長的抗爭之旅。然而抗爭就一定有用嗎？如果不團結起來，對白人至上的商家造成威脅，恐怕永不會被當一回事。黑人銀行，就在這樣的時代氛圍下開辦了。

Billy Tong

1968年，美國黑人民權運動領袖馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）在孟菲斯（Memphis）發表他最後的演講〈我已踏上山頂〉（I’ve Been to the Mountaintop）。

演說中，馬丁路德金呼籲，黑人應該把積蓄財富存入黑人開辦的銀行。

「我們需要強化屬於黑人的機構，我懇切呼籲你們，把錢從市中心的銀行提走，存入到三州銀行（Tri-State Bank），我們需要一場席捲孟菲斯的存款運動（Bank-in Movement）……我們要開始建立一個更大的經濟基礎。」

演講後第二天，馬丁路德金遇刺身亡。

在黑人尚未正式融入美國主流社會的時代，在列治文（Richmond）、芝加哥和阿特蘭大等城市，黑人主要依賴當地的黑人社區銀行。那些銀行提供貸款、也改善黑人社會的商務、教堂和社區。

華特街區（Jackson Ward）是列治文著名的黑人區，曾有「黑色華爾街」（Black Wall Street）和「黑色資本主義發源地」（Birthplace of Black Capitalism）之稱。在十九、二十世紀之交，華特街區是當時美國最繁華的黑人社區之一，有興旺的劇院、商店以及醫療網絡，也是首批黑人銀行開設的地方。

華特街區。

其中一所黑人銀行，由瑪姬獲加（Maggie Walker）經營。瑪姬獲加原是教師，是一名獲得自由的黑奴的女兒。1903年，瑪姬獲加開設聖路加便士儲蓄銀行（The St. Luke Penny Savings Bank），為有需要人士提供貸款。那些借款人往往被傳統銀行拒諸門外，如黑人醫生、律師和企業家。

瑪姬獲加。

聖路加便士儲蓄銀行。

不過，在廢除種族隔離以後，白人掌管的銀行被迫向美國黑人打開門戶，黑人財富也從原有社區流走，最終流入華爾街及其他銀行。

全國銀行家協會（National Bankers Association）是一個代表接近兩百個少數族裔和婦女銀行的貿易集團。總裁格蘭特（Michael Grant）表示：「我們已失去很多生意以及業務支援，這是整個『種族融合』過程的副作用。」

2007年的金融危機，令40%的美國黑人財富消散掉。不少苦苦掙扎多時的社區銀行倒閉 （它們並不是華爾街大救市計畫的一部分）。由黑人所擁有的銀行，只餘下二十五家 （十年前有四十五家，在美國歷史上則最多曾有一百家）。黑人銀行數目銳減，令人質疑那些小眾銀行（niche banks）在現代美國仍否有它們的一席之地。

2007年金融危機。

瑪姬獲加建立的聖路加銀行，最終與其他黑人銀行合拼，建立了聯合銀行及信託公司（Consolidated Bank and Trust），但最終也未能籌集足夠的資金來維持運營。2011年，聖路加銀行被一所西維珍尼亞的銀行接管，更名為第一銀行 （Premier Bank），結束「黑色華爾街」漫長的歷史。

在美國的信貸業，種族歧視仍然十分普遍。1992年，波士頓聯邦儲備銀行進行了一項十分重要的研究，調查了約四千五百宗樓宇按揭申請。研究發現，即使有相近的信貸紀錄，黑人的借貸申請被拒率比白人高兩倍。最近，一名麻省大學的經濟學教授發現，波士頓和麻省的銀行拒絕非裔和拉丁美裔的樓宇借貸申請機率，依舊遠比白人高。

阿特蘭大唯一一家黑人銀行：公民銀行信託。

近日，一些黑人銀行的新帳戶數目激增。

在今年7月，達拉斯和路易斯安那州警察槍擊案之後，饒舌歌手殺手邁克（Killer Mike）公開呼籲美國黑人把存款轉移到黑人銀行，催生了一系列Twitter的主題標籤如＃bankblackbanksmallbanklocal。

公民銀行信託（Citizens Trust Bank）是現時阿特蘭大僅存的黑人銀行。邁克的行動呼籲，大大增加了公民銀行信託的顧客數目，接收了高達八千宗新帳戶申請。

理論上，美國步入後種族隔離時代，黑人銀行已再無存在價值，因為所有銀行也應平等對待每一位客人。但是，理論也許和現實尚有不少距離。

本文經授權轉載自Outside 黑色華爾街：美國黑人銀行小史