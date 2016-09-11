藍色電影夢》瘋狂邁爾士：人生爵士

傳記電影經常有比純屬虛構的作品更瘋狂的人生，改編自爵士音樂家Miles Davis生平的《瘋狂邁爾士》即為一例，由曾入圍奧斯卡最佳男主角的Don Cheadle自導自演，毫不心虛的演技亦相當可觀。

藍祖蔚

由Don Cheadle自導自演的爵士音樂家Miles Davis的傳記電影《瘋狂邁爾士（Miles Ahead）》有三個亮點，缺一，都會讓電影少了韻采，三相疊映，就多了顏色。

請仔細看牆上的金唱片封套，Don Cheadle自導自演的《瘋狂邁爾士》細心經營著時代背景，一場電梯戲的美術陳設，都有著時代腳印。

先談Emayatzy Corinealdi飾演的Frances Taylor。她是Miles Davis的妻子，曾是深深摯愛，才會為愛創作，才會把依人肖像做為唱片封面，時隔多年，東風惡，歡情薄，業已仳離的Miles Davis在毒蟲宿舍中，再度見到Frances這張黑膠唱片時，二話不說，拿了就走。癡與悔，盡在不言中。

昔日恩情究竟有多刻骨銘心？這種書寫方式，只是一般，《瘋狂邁爾士》對於樂界人生的真相描寫，另有犀利筆觸。

多半演出獨立製片作品的Emayatzy Corinealdi飾演Miles Davis的妻子Frances Taylor。

Miles Davis最為人津津樂道的演藝方式，就是他總是衣冠楚楚上台吹奏獻藝。他是名士，樂韻即興，穿著卻不隨興。那一天，Frances來捧場，他卻得先應付落花有意的白人女客，無視妻子凝視目光，一路招呼送她上車。白人女客的黏纏熱勁讓一旁執勤的白人警官生妒，上前找碴，並以襲警之名，把大師關進牢中。

Frances的艱難有三：首先，別的女人想投懷送抱，你要如何判斷老公是應酬，還是有意無意地放電？身為偶像妻子，你得忍受這種無所不在的偶像崇拜，但是你要如何解讀迴盪在老公四周的性挑逗與性暗示？

Miles Davis是偶像，因受白人女性愛戴，曾引發警察嫉妒，故意找他麻煩，並給他安上襲警的罪名。

第二，警方挑釁，反映的是種族、膚色和階級的岐視（高貴白種女人竟然和黑人勾勾纏），是可忍，孰不可忍？旁人受辱，你難道不氣？老公受辱，你是否才覺得更痛？

第三，Frances只能站在人權立場，把Miles Davis從監牢中保釋出來，對於愛情，她「必須」很有信心：她雖然不是唯一，卻是第一。只不過，她並不確知這種信心能夠維持多久？應該就是直到拳頭迎面而來的那一天吧。

第二個亮點則在Ewan McGregor飾演的音樂記者Dave Braden。沒見過大師，沒能寫出大師的真性情真面目，永遠只會是賣文維生的小混混。大師閉關怎麼辦？當然是山不就我，我來就山。努力敲門，直闖門戶，其實是不得不然的策略之一，只不過，《瘋狂邁爾士》透過Dave的登堂入室，完成的是窺人隱私的奧祕書寫。

飾演音樂記者Dave Braden的Ewan McGregor亦是演技派男星，曾兩度入圍金球獎，除了《星際大戰》和《紅磨坊》等商業大片，也積極參與如《猜火車》、《八月心風暴》等較低成本的風格之作。

Miles Davis的私人寓所何等奢華！Miles Davis吸毒！Miles Davis特許某些女人自行出入開派對！Miles Davis習慣持槍來威脅取得版權稅金！閉關中的Miles Davis追尋的突破，竟然是一般人難以理解的無調音樂……Dave不是甘做Miles Davis的司機，如何貼近大師，目擊大師真實人生，Dave的做法未必是記者應為的典範，卻是取得信任，終能直擊的必要歷程（雖然這只是導演Don Cheadle刨挖出Miles Davis生命真相的策略之一，因為Dave純屬虛構，卻落實了大家對大師的「想像」）。不如此，你如何在兩天兩夜的時空中，整理排列出大音樂家的混亂人生？

至於Don Cheadle究竟詮釋出幾分Miles Davis神采？光從他操作樂器時候的自在神采，就已可窺見神髓了，沒有三兩三，焉敢上梁山，有一點心虛，表演就空了。

Don Cheadle除了在漫威世界有所表現，也曾展現演眼，憑電影《盧安達飯店》入圍奧斯卡最佳男主角獎。

不過，《瘋狂邁爾士》比較來勁的是有如爵士樂精神的場面調度。Don Cheadle用快速的半音，強調Miles Davis的情緒線條，不管是他不與俗人同的「陰晴難測」，或者是他面對周遭攀名附利的複雜人際關係的回應，都讓人看得眼花撩亂。

至於他對Frances的愛情回憶，則像是Miles Davis擅長的裝飾音一般，不時就在你耳邊鼓動著，你未必能得窺堂奧，卻至少敲開了門。

本文經授權轉載自藍色電影夢 瘋狂邁爾士：人生爵士