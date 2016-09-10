伊朗與西亞世界》西亞與強權關係之變與不變
陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授
美國與俄羅斯有意合作處理敘利亞問題，也許已經談過許多相關細節，這成為眼前國際事務專業人士所關注的大事。不過，若認為美俄之間可能會因敘利亞問題就此改變對峙關係，就言之過早了。畢竟，從近現代的世界歷史或是西亞歷史來看，無論情勢怎麼變化，外來強權在西亞地區勢力爭奪的局勢從來沒有改變過。
美國與俄羅斯有意合作處理敘利亞問題，成為眼前國際事務專業人士所關注的大事。（AFP）
從19世紀中葉起，英國與俄國就開啟了「大博弈」（The Great Game，另譯「大賽局」）時期，在中亞與西亞爭奪勢力範圍。英國佔據波斯灣一帶連結到其殖民地印度的貿易活動，而俄國則是從黑海、裏海、中亞地區向南擴張勢力。無論俄國勢力要進入東地中海、裏海、中亞，對英國來說，都會構成對印度安全與穩定的極大威脅。此外，最接近印度的伊朗若有勢力東拓的行動，無論原因為何，英國都會批判這是伊朗的野心，也會強調這是俄國慫恿伊朗的結果。
19世紀末，威廉二世的德國將觸角伸往各地，著名的巴格達鐵路（Baghdad Railway）連結著柏林與巴格達，便是對英俄在伊朗及中亞優勢地位的重大衝擊。這讓英俄兩國提高對於德國的警戒心，也試圖要暫停彼此的敵意來專注對抗德國。在1907年，英俄兩國簽署了《1907年英俄協定》（Anglo-Russian Convention of 1907），以西藏、阿富汗、伊朗為商討對象，相互承認彼此在這三個地區與國家的特殊權益。伊朗的部份最為重要，因為該協定將伊朗區分為三部份，伊朗北方為俄國勢力範圍、東南方為英國勢力範圍，而中間則是中立緩衝區。
但《1907年英俄協定》的簽署不代表兩強關係改善，只能說是暫時利益一致，往後伊朗情勢的發展不利於英俄，使得該協定難以維持，兩強仍然不斷交惡。隨著一次大戰爆發，再加上1917年蘇維埃政府成立、主張退出戰事，讓英俄在中亞與西亞的「大博奕」逐漸地劃下句點。這貌似英俄南北夾擊中西亞的局勢已經結束，但後續的發展卻還是一樣的模式。
1907年英俄協定，英（獅）俄（熊）如同在玩弄一隻小波斯貓一般。
。（By Sambourne, \'Punch\', October 2, 1907）
二戰期間，英國勢力明顯衰弱，美國及蘇聯逐漸成為戰爭要角。美蘇開始在中西亞爭奪勢力範圍，例如二戰結束後，蘇聯試圖在外交方面壓制土耳其、試圖控制黑海海域，美國則是介入了猶太人與阿拉伯人的紛爭、在敘利亞策動軍事政變、對沙烏地阿拉伯取得軍事與石油的合作協議。而共產勢力則在伊朗與阿富汗都有斬獲，美國同時也關注著伊阿的政治傾向。於是，當50年代後嚴重的阿以衝突發生時，美國支持以色列，而蘇聯則支持阿拉伯領袖－埃及的納賽爾（Gamal Abdel Nasser）。
另一方面，由於英國長期在伊朗境內開採石油，英伊石油公司（Anglo-Iranian Oil Company）收取的高利潤便成為伊朗胸口永遠的痛，1950年代初期，時任伊朗首相穆沙迪克（Mohammad Mossadiq）採取石油國有化政策，儘管在1953年由美國CIA策動推翻穆沙迪克，但英國在伊朗的石油工業榮景也從此不復返。美國隨後接替了英國在伊朗的影響地位，而伊朗親美的傾向當然也代表蘇聯在伊朗沒有發展空間。
英國長期在伊朗境內開採石油，英伊石油公司（Anglo-Iranian Oil Company）收取的高利潤便成為伊朗胸口永遠的痛。（維基共享）
這便是「冷戰」（Cold War）時期西亞地區的國際政治，美國取代英國成為波斯灣至紅海一帶的要角，而蘇聯則是延續沙皇時期俄國對西亞的影響力。在黑海海域的主導權方面，蘇聯不斷對土耳其施壓。在阿以衝突之間，蘇聯支持埃及與敘利亞，從南北兩方包夾以色列。
英國與沙俄的「大博弈」退出歷史舞台了，但強權在西亞地區的南北壓力卻從沒有消失過，反而用「冷戰」型態「死灰復燃」。但美蘇兩國卻也不是隨時都保持對峙狀態，例如美國在1959年於土耳其部署的導彈，後於1962年古巴危機（Cuban Crisis）之後，美蘇雙方同意相互撤除導彈以緩和衝突；蘇聯在赫魯雪夫（Nikita Sergeyevich Khrushchev）時期，對阿以問題堅持採用《聯合國第242號決議》做為參考依據，要求以色列撤離1967年佔領的阿拉伯土地，這樣的決議有利於以色列，反而與美國立場一致。
1979年蘇聯大舉入侵阿富汗之後，又讓美蘇兩強在伊斯蘭國家產生對峙局面。
直到1985年戈巴契夫（Mihail Sergeyevich Gorbachev）領導蘇聯改革，至1991年年底蘇聯解散之後，冷戰結束，也讓西亞局勢一面倒向美國。1994年，在美國總統柯林頓（Bill Clinton）主導下，巴勒斯坦解放組織（Palestinian Liberation Organisation, PLO）領導人阿拉法特（Yasir Arafat）與以色列總理拉賓（Yatzhak Rabin）和談；敘利亞也得對美國展現友好，進而緩和對以色列的態度，以利取回1967年遭以色列奪走的戈蘭高地（Golan Heights）。
1994年，在美國總統柯林頓（中）主導下，巴解組織領導人阿拉法特（右）與以色列總理拉賓（左）進行和談。（http://www.albawaba.com/）
不過，冷戰結束之後，美國也只短暫享受了在西亞獨霸的滋味10年。進入21世紀後，美國因2001年的911事件，對於西亞地區採取所謂的反恐策略，軍事進攻不斷。蘇聯解體之後的俄羅斯卻也沒有減少在西亞地區的影響力，對敘利亞與伊朗友好，帶有在西亞地區取得重要盟友的意涵，其實也是站在美國的對立面。
於是，經歷過「大博弈」與「冷戰」，從英俄對峙到美蘇競爭，都是強權在西亞地區的南北夾擊。
現在美國與俄羅斯在西亞地區的對峙，並不可能因為此時對敘利亞問題有一致立場而改變最終的大方向。往後人們會以什麼名詞定義這時期美俄的西亞對峙，尚不得而知，但可以肯定的是，世界強權在西亞地區的南北環伺是自近現代以來從未改變過的模式。國際政治雖瞬息萬變，但在特定型態上長期以來卻都沒有太大的改變。
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