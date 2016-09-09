自由開講》由「曼谷新鮮組」看南向

◎林宏燦

隨著經濟的成長，泰國的中產階級和富裕層人數不斷地增加，泰國曼谷對於日本食材和料理的消費客群也逐步增長，追求美味、安全的日本食材成了一股流行風潮。在今年7月8日，日本物產專賣店「曼谷新鮮組」在曼谷的東急百貨Paradise Park店開張了，店內陳列著10到15項日本產的蔬菜與水果。

在以前，日本物產專門店的目標客群都是富裕階層，但這次的「曼谷新鮮組」是訴求的客層是收入中等的中產階級，選在曼谷郊區東急Paradise Park店正因為這家百貨公司的來店者多為中產階級。為了振興本土的農業，日本近年非常積極地尋找外銷機會，他們也知道金字塔頂端的消費量有限，唯有抓住中產階級的消費者，才有可能擴大日本農漁牧產品的出口量。

但有趣的是，雖然日本物產總打著「安心、安全、美味」的訴求，第一批的主力商品卻是「福島縣的水蜜桃」。

今年7月8日，日本物產專賣店「曼谷新鮮組」在曼谷的東急百貨Paradise Park店開張，店內陳列著10到15項日本產的蔬菜與水果。（圖：Food System）

福島縣在311大地震時遇到福島核一廠爆炸，高危險的輻射塵隨風飄散，連鄰居的岩手縣、宮城縣都被波及，此後的好長一段時間，福島縣產的農漁牧產品就被貼上了「核汙染」的標籤，直到最近才有點起色，但多數的日本消費者依舊不買帳。

「曼谷新鮮組」的首波主力產品福島水蜜桃一共20噸，以非常親民的價格進行宣傳促銷，而且風味甚佳，在很短的時間內就銷售一空。若是對日本農業略有涉略，應該都能感受到日本人的惡趣味。

正因為在日本國內賣不動，又礙於震災的災區復興計劃，這些中高階買家眼中的垃圾，日本政府必須卯足全力為這些它們找出路。不過，若是以這個角度來思考，真的要很佩服這些日本人，也要很佩服日本在「日本」這個品牌形象上的營造。

為了能讓價位更貼近中產階級，「曼谷新鮮組」啟用了食品運輸用的CA冷藏貨櫃，另外，為了維持一定的品質，在日本本土的農產品採收、集貨和運輸上都有一定的要求。在曼谷郊區的東急Paradise Park店營運穩定後，「曼谷新鮮組」將在今年秋季在曼谷市中心地段的伊勢丹百貨公司拓展第二家門市。

為了能讓價位更貼近中產階級，「曼谷新鮮組」啟用了食品運輸用的CA冷藏貨櫃。（圖：Food System）

看到這裡，各位別以為只要資金充足，日本農產品就能在海外輕易地展店販售，事實上，除了在產地的採收、分級、運輸下足了工夫之外，「冷鏈運輸」的普及與純熟更是讓農漁牧產品跨海攻略的關鍵。

面對著也喊出「南向」的台灣，咱們就捫心自問，我們準備好了沒？

另外，前總統馬英九忙著惡搞台灣的時候，日本、韓國和歐美商社早已在東南亞佈局和角力，台灣的起步已經很晚，若真要南向，官方新成立「台灣農業國際開發公司」可別又拿去酬庸，塞了一票阻礙產業發展的垃圾，再度讓台灣本土的農漁牧產業陷入無底深淵！

（公務員）

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