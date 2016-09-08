自由開講》觀光倚靠政治紅利不是長遠之計

◎林子堯

近日來，許多人將蔡英文執政的問題指向兩岸關係處理不當、中客來台數量衰減等，但在中共「政左經右」的施政特色上，中客來台的關鍵，仍在中共決策者，而長久倚賴「九二共識」的「恩賜」，並不是讓台灣觀光順利發展的康莊大道。

中國共產黨自起家以來，以黨領政的特色從未改變，許多決策即使是技術官僚做了決定，仍必須以黨中央拍板為最後定案，自鄧小平上台實行改革開放，經濟政策就算開放，仍是政治掛帥來領導經濟。

別忘了在蔡英文上任總統以前，中國動員官煤的恐嚇，甚至做出了武統台灣的民調。（圖：歐新社）

例如六四事件之後，以江澤民為首的左派人士經濟政策趨於保守，結果鄧小平開始南巡演說，並下令「誰不改革誰就要下台」，之後中國的經濟政策再沒有人敢趨於保守。這個領導特色自鄧小平以降，經歷江澤民、胡錦濤至今習近平，雖然黨內元老的的統治色彩已淡出許多，但政治掛帥的特色始終有增無減，尤其是習近平擔任中國領導人至今，在政治態度上更左、更緊縮。

別忘了在蔡英文上任總統以前，中國動員官煤的恐嚇，甚至做出了武統台灣的民調。近日也有北京涉台智庫官員因為對台發言過於友好，而被迫提早退休的傳聞。在北京已為蔡英文總統做好政治定位的前提下，緊縮中客必然是可預期的結果。

若從過去開放中客來台的歷史看，在中國施政者的心中讓中客來台觀光，是出自於「獎勵」馬政府認同一個中國支持九二共識之後，上對下所給予的恩賜。一旦政治前提出現疑慮，所有的觀光效益都會逐步中止。

因此台灣與其整天渴望天朝的恩賜，還不如努力正視危機，才是生存之道。畢竟，中共的政治決策不是台灣所能左右，也不是市場機制所能掌握的。台灣人民沒有拒絕中客來台，但是開發更多觀光來源，建立自身的品牌價值，應該才是台灣在觀光產業立於不敗之地的關鍵。

（台大國發所兩岸組碩士生）

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