電影慢慢聊》「全新職場喜劇」新在哪裡？

想像力是電影最重要的元素，沒有了想像力，電影就不是電影了。《銷售奇姬》的前十分鐘是少見的不吸引人，後十分鐘則證明了一部缺乏想像力的電影，可能落得比隨便一部三立偶像劇例如《小資女孩向前衝》還要無趣的田地……

鄭秉泓

「大家好，我是陳夙芬，夙夜匪懈的夙！」這是九月第一個週末上檔的台灣電影《銷售奇姬》女主角自我介紹的方式。久違的白歆惠所飾演的陳夙芬，人長得高挑亮麗，其實是個沒心眼的傻大姊，曾經當過網路行銷小主管，卻因背黑鍋黯然辭職，轉職擔任大賣場銷售人員，業績卻常常掛零，後來因緣際會得到銷售達人傳授密技，翻身成為當紅銷售員，還跨足電視購物領域，就在她終於成為知名購物專家之際，她的人生與婚姻卻出現了警訊……

白歆惠在《銷售奇姬》飾演購物台天后。（華聯提供）

很少有一部電影，前十分鐘可以拍得如此不吸引人。《銷售奇姬》以一個平凡無奇的台北捷運站人來人往的鏡頭揭開序幕，陳夙芬搭捷運趕去上班，她接了通電話，那是一個噩耗，簡單來說就是她負責的網路購物標錯價少了個零，現在必須依照這個價格出售以致公司蒙受巨大損失，沒有肩膀的上司將所有錯誤推到她身上，於是她包袱款款走人回家。

關於陳夙芬這倒楣的一天，卓立顯然沒有想清楚要怎麼拍，既然《銷售奇姬》是喜劇，在這開場的十分鐘內，卓立所想得到去奠定此片喜劇基調的策略就是，（A）讓陳夙芬做出各式各樣誇張帶著喜感的動作，例如讓陳夙芬的裙子破掉，臉上的妝花掉，然後毛衣的線頭脫落被勾到；（B）設計一個極度臉譜化的綠葉角色來當陪襯，於是常演主管的王自強就理所當然出現了，熟悉王自強的觀眾應該不難想像，陳夙芬被沒LP的主管逼迫辭職這場戲，王自強會如何詮釋主管這個角色。總而言之，這是毫無想法又陳腔濫調的十分鐘，讓在戲院中的我差點離座走人的十分鐘。

卓立的第一部劇情長片是向希區考克的《後窗》致敬的情慾驚悚片《獵豔》，之後她去中國打工，完成了為台灣出生、中國發跡的行銷顧問名人梁凱恩量身訂造的傳記片《下一個奇蹟》，接著再回台灣改編楊儒門經歷拍成《白米炸彈客》。撇開走類型電影路線的《獵豔》不談，無論是接案賺錢的《下一個奇蹟》，還是用創作為社會發聲的《白米炸彈客》，連同最新的《銷售奇姬》，都是以人物為主的「類傳記片」。迥異於《下一個奇蹟》和《白米炸彈客》以真實為本，這回《銷售奇姬》雖是虛構情節，片中仍然對資本主義、市場機制和媒體亂象提出了省思，即便這些批判成份因喜劇基調被沖淡不少，多少仍算是維持了卓立一貫的社會關注。

無論是《下一個奇蹟》還是《白米炸彈客》，連同最新的《銷售奇姬》，都對資本主義、市場機制和媒體亂象提出了省思，多少算是維持了導演卓立一貫的社會關注。（資料照，記者王文麟攝）

可惜的是，一部電影就算被賦予崇高的社會批判使命，一旦拍得不好，一切都是枉然，而《銷售奇姬》就是這樣一場耗資三千六百萬的枉然。

對於《銷售奇姬》將自己定位為「全新職場喜劇」，老實說我充滿疑問。我不大確定卓立是否將安海瑟薇和梅莉史翠普主演的《穿著Prada的惡魔》當成拍攝時的reference（在題材上更為接近的《翻轉幸福》，因為年初才上映，當時《銷售奇姬》應該早已進行到後製階段了，所以應該不會受到影響），但假如有機會的話，我最想問卓立與製作團隊的問題是，她們究竟如何看待「職場喜劇」這四個字。

《銷售奇姬》將自己定位為「全新職場喜劇」，但真正稱得上「職場喜劇」的作品，應該是大衛歐羅素執導的《翻轉幸福》。（圖：福斯提供）

我以為真正的職場喜劇，特別是關於電視購物專家的職場喜劇，應該要極度注重細節。《銷售奇姬》的核心是銷售，從賣場、街頭的面對面現場銷售到購物頻道的錄影銷售，從有形的觀眾到無形的觀眾，開放的實體現場對比封閉的虛幻攝影棚，隨便抓都是個題目，而決勝的關鍵所在，正是細節的呈現。可惜對於卓立來說，細節就是去賣場出出外景，再弄個仿照電視購物錄影現場的佈景擺擺樣子就差不多了，白歆惠如何從魯蛇陳夙芬進化成為一身Sex and the City時尚Look的陳夙芬，然後穿得美美地走路有風頭髮飄飄像日劇《庶務二課》那般跟死對頭林美秀在公司狹路相逢互嗆個兩句再揚長而去，在《銷售奇姬》裡頭只有用「把銷售想像成表演，不一定要把真實的自己展現給客戶看，戴上你的面具，拋下自己本來的個性，Mask—On—」三言兩語交待了事。沒聽清楚沒關係，「Mask On」還會重複好幾次，畢竟「面具」可是整部電影最重要的母題呢；死對頭互嗆你沒發笑沒關係，反正她們還會互嗆好幾次，相信你總有一次會被惹笑的。

《銷售奇姬》這部全新職場喜劇對於「銷售」此一議題的挖掘，說穿了其實跟三立八點檔《甘味人生》對醬油的刻畫並無二致，豈是淺薄兩個字了得？最要命的是，卓立把全片最重要的一場戲丟給了一個非常不討喜的突兀角色——銷售達人潔哥（那維勳飾演）。潔哥如何成為銷售達人？他和陳夙芬如何認識？他何以願意把推銷密技傳授給陳夙芬？這些疑問在片中雖略有解釋，但是無法成功說服我，偏偏我以為這理當構成全片核心才是。

導演卓立（右）的新作《銷售奇姬》對於「銷售」此一議題的挖掘不夠深刻，也缺乏細節，恐無法說服觀眾入戲。（記者王文麟攝）

且讓我們回歸三幕劇法則，或者好萊塢「英雄的旅程」那一套，來好好檢視一下《銷售奇姬》的角色設定。陳夙芬是我們的英雌，職場的前輩美秀（林美秀飾演）和後進蘿絲（朱芷瑩飾演）皆是身兼敵人與盟友雙重身分的「變形者」，至於潔哥和副總（黃健瑋飾演）則是擔任陳夙芬在不同階段的「恩師」，一個啟發她，一個則是看中她給她機會。以上這些核心角色，形成別具巧思的兩兩對稱，而潔哥和兩個手下以及蘿絲則又共同構成本片另一條副線，潔哥除了與蘿絲有一段孽緣之外，他們還各自肩負著啟發魯蛇陳夙芬以及叫醒迷失陳夙芬的重責大任。說穿了，這條突兀的副線，其實帶有一種相對於陳夙芬熱血追夢的抽離意味，它是故事的源頭，也提供了故事相對於現實的反思，更帶著批判色彩，只可惜卓立完全沒有想清楚要如何處理這條副線，除了朱芷瑩進入電視購物台擔任反間的安排還算有點趣味，片中所有關於潔哥與兩位手下的戲，除了尷尬還是尷尬。

再說潔哥「Mask On」一席話，理當開啟陳夙芬對於銷售的多重想像，那就像是憑空得到一種超能力，拿到通往另一個世界的鑰匙，簡直可說是一種魔法了。不過卓立完全無能為力透過影像調度去呈現這種魔法的絢麗與危險，陳夙芬無論遇到瓶頸還是任何危機，只要像學佛的歐巴桑默念金剛經般在心中反覆說著「Mask On」，這個故事總會以一種「要命的好萊塢式簡化」令所有問題迎刃而解。偏偏水能載舟亦能覆舟，因為無時不刻戴著面具，陳夙芬逐漸陶醉在鎂光燈的虛幻假象中，贏得了事業，卻失去了家庭，也迷失了自己，原來「Mask On」是魔法，是出口，卻也是心魔，是牢籠。所以，陳夙芬的「英雌旅程」最終，就是一場「Mask Off」的真心話大告白。

持平而論，這場真心話大告白的走向雖然完全在預期之中，但是白歆惠的表演實在很好，她和林美秀分庭抗禮，與朱芷瑩暗中較勁，彼此間的火花是有擦出來的。唯一的問題在於，卓立的場面調度可以再沒有想像力一點！想像力是電影最重要的元素，沒有了想像力，電影就不是電影了，《銷售奇姬》最後的十分鐘，證明了一部缺乏想像力的電影，可能落得比隨便一部三立偶像劇例如《小資女孩向前衝》還要無趣的田地。

雖然電影實在缺乏想像力，但白歆惠的表演還是很好，和林美秀分庭抗禮，與朱芷瑩暗中較勁，彼此間的火花是有擦出來的。（資料照，記者王文麟攝）

從《獵豔》、《下一個奇蹟》、《白米炸彈客》到《銷售奇姬》，截至目前卓立尚未創造出讓我牢牢記得的魔法時刻，也沒有拍到一個令人印象深刻的畫面。我在本文尾聲大膽給卓立一個建議，請去好好研究一下《翻轉幸福》，或者乾脆看完大衛歐羅素所有電影吧，相信對於「想像力」和「張力」，會有更深刻的領悟。