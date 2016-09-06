自由開講》台灣如何邁向世界？防災外交提供新的可能

◎阮昭雄

今年8月，受美國國際開發總署的邀請，我偕同台北市的顏若芳議員、謝維洲議員與新北市的鄭宇恩議員、銘傳大學都市防災系的馬士元教授一同前往美國進行為期八天的防災考察。

美國國內主要的災難救援單位分屬於兩大機關管轄：負責海外事務的USAID，與負責國內災害救助的FEMA。而這次除了兩個中央單位外，我們特別參訪洛杉磯郡消防局的救援小組。這是美國境內唯二足以擔任國內與國際搜救的隊伍之一。

然而，如何成為一支符合規定的「國際搜救隊伍」？標準由何而來？

1988亞美尼亞大地震的救援行動中，世界各國有感於統合不同救災隊伍不易而創設INSARAG（INTERNATIONAL SEARCH AND RESCUE ADVISORY GROUP，國際搜救諮詢小組），是聯合國下的一個組織。現在，通過這個組織認定的搜救隊伍，在聯合國的招牌下，可以更輕易地獲得進入其他國家救援的許可。

比起錦上添花，能夠在對方發生災難時提出援助，對於政府、人民而言，都更能因此對台灣留下良好的印象。（圖片擷取自くまモン Kumamon 熊本熊 Kawaii臉書）

在美國，他們將這樣的國際救援行動視為外交的一部分，同時，也是他們向世界其他國家展現國力的一種方式。事實上，他們USAID的出勤標準之一，就是他們的搜救行動可以為美國帶來利益。

這給了台灣很大的啟示。眾所週知，在中國的圍堵之下，台灣在國際政治上的外交行動一直是舉步維艱。有什麼方法可以讓我們前進？

台灣位處於環太平洋地震帶上，多颱風，同時具有複雜多變的地形，地理環境特色讓我們身處一個複雜而脆弱的環境，卻也同時賦予我國搜救隊豐富的經驗與能力。在過去，我國的搜救隊也曾多次赴國外搜救，然而，受限於中國政府的阻撓，我國的搜救隊目前為止都未能獲得INSARAG的認證，也因此在國際救援行動上經常遭遇困難。

當災害發生，我們應該要做的事情是盡可能挽救更多生命、減少損傷。我國擁有這麼優異的救援能量，卻因為政治考量而無法貢獻一己之力，於世界而言也是損失。

因此，第一步，我們應該更積極爭取獲得INSARAG的認證。對台灣而言，這是一個向國際展現我們的機會；對聯合國而言，如果台灣的搜救隊已經具備他們所創設的要件，如果台灣的搜救隊已經確實準備好提供這個世界更多的救助能量，難道他們要因為政治上的因素，而拒絕能使更多生命獲救的機會？

最後，讓我以日本311大地震為例：當時台灣所捐贈的金額超乎了日本人的想像，也讓日本人到現在都還對台灣充滿好感——比起錦上添花，災害發生時若我們能夠為一個國家提出援助，那對於一個國家的政府、人民而言，都更能因此對台灣留下良好的印象。這也是我希望能夠鼓勵政府去進行的「防災外交」，希望能透過我們搜救隊，讓這個力量不只是在民間，而能更進一步以官方的力量將台灣推往世界。

（台北市議員）

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