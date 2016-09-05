設計對決》台日策展思維大不同？S.H.E對決「單位展」

策展的學問，不只是找到內容，還要懂得轉化，使內容生出新的趣味和觀看的角度，而非把作品掛一掛、說明放一放、年表貼一貼，小冊發一發，就好了。在「展覽」幾乎要成為台北特產的現在，一個好的展覽究竟該具備什麼條件，策展單位又該如何呈現展覽的價值？

設計發浪designsurfing

在東京生活的時候喜歡在閒暇之餘看展，設計文化藝術資源齊聚的東京經常有質量兼具的好展可看，但有趣的是即便看似相當專業的設計展，如G-MARK（Good Design Award）的入選作品展等，總能看見日本人帶著全家大小到場參觀，雖然因此讓展場免不了充滿小孩子的喧鬧歡聲，但我著實羨慕這種國民平均美學素養。

日本文化講究調和，希望能與周遭自然萬物產生共鳴，在人、物、環境產生的互動關係裡尋找真理，藉以論述設計與創作的內涵。VR技術（擴增實境）導入日本後，最近這幾年的各種設計展幾乎都會有以VR技術為核心策畫的展區，尤其建築展經常可看見此技術的運用，像是最近的HOUSE VISION 2、或是伊東豊雄在TOTO GALLERY舉辦的台中歌劇院建築展等，讓人產生能實際走進建築作品中的感受，領略空間感而不只是看建築模型。

HOUSE VISION 2展中以VR技術讓參觀者看見未來的家如何以通訊網路與遠方家人取得聯繫，家的定義不再只是實質上的同一個屋簷。（圖：「通訊電波構築成屋簷的家」by CCC+原研哉+中島信也）（tinyurl.com/hn87xwk）

台北的展覽其實不算少，尤以引進國外展覽為勝，近年或許政府傾力將預算導入文化設計，各式各樣飲食藝文商空增加迅速，創作者個展、主題展或是大型商展等迅速繁殖，有些不錯的展令人回味，但有些看完卻不知所謂，對於「策展論述」這件事情似乎有些台灣策展人無所著力，文字上難以讓人心領神會之餘，看完實際展覽內容仍不知所云。

SD總編輯李惠貞曾於〈「展」真正的意義，即開拓一種新的解讀事物的方式〉提到展覽分為三種，一種是潮流所趨的商業展，一種是未完成的展覽，看完無法在心裡留下印象，也無法增進對事物的新見解。第三種展覽則是開拓一種新的解讀事物的方式，讓人從不同角度去領略原以為認識的物件。像是由日本各設計領域佼佼者三宅一生、深澤直人、佐藤卓、安藤忠雄所打造的東京第一座設計美術館21_21 DESIGN SIGHT企畫舉辦的「單位展」便屬於第三種。

單位展被移植到台灣展出，且有良好的「文字和文化翻譯」，頗受好評。（圖：啟藝文創）

將各種單位拆解成日常接觸的事物，成為新的度量衡，是「單位展」的賣點之一，也算是為「單位」做重新定義。（圖：啟藝文創）

單位展從人們日常生活裡最熟悉且幾乎每天都會使用的「單位」切入，除了介紹單位的歷史由來，也請來設計師以不同的角度設計作品，重新詮釋單位。我非常喜歡像是大野友資與岡本健所設計的「語言的重量」，中文修辭裡有一種「說話太重」的言語表現，此「重」字從「嚴重」的字義延申而來，意謂陳述事情的程度影響深遠，此作品將組成日文漢字的假名文字做成實際的壓克力塊，讓觀者可以各自組成一個有意義的文字放在天平的兩側秤秤實際重量。台灣具有與日本同樣的漢字系統，因此單位展巡迴至台北展覽時因地制宜地將假名換成台灣人熟悉的ㄅㄆㄇㄈ，於是可以看見許多人開始將對自己有意義的文字拼好，秤它一秤，看看到底哪一個對自己比較「重」要？

ㄕㄤˋㄅㄢ比ㄞˋㄖㄣˊ還要重0.55公克，看來只能用0.55克拉的鑽石來彌補另一半了。（圖：啟藝文創）

然而，除了這三種展覽形式，最近台灣似乎出現了第四種形式——以設計與藝術包裝架構的偶像展。如果把偶像視為大眾市場的商品，這類展覽應被歸類在商業展，以藝人出道以來的各種作品、紀錄為主要的展覽品。但前陣子，我因緣際會下走入位於單位展旁邊的S.H.E 15th經典展「團圓One in One」，竟打破了不少既定印象。由於不算S.H.E的忠實粉絲，進去之前，還認為像這樣的偶像商業展應該就是循既定形式滿足粉絲而已，不料在不抱任何期待的前提下參觀後，反而發現許多亮點。

S.H.E 15th經典展「團圓One in One」主視覺由永真急制工作室操刀，以壓克力取代輸出圖片增添細節質感。（圖：啟藝文創）

一進門的S.H.E三個大字霓虹閃爍，彷彿在迎接參觀者進入S.H.E的世界。進去後沿著演唱會花道般的設計，左邊有一棵特別的樹狀雕飾螢幕區，展示著這些年來一路走過的足跡，可以讓參觀者像在樹下仰望這個由時間累積而成的巨大成果一般。

一進門就開門見山看到明顯的S.H.E霓虹燈管。（圖：啟藝文創）

以「樹狀雕飾螢幕區」取代「年表」，展示S.H.E出道以來的經歷和成果。（圖：啟藝文創）

整個展場將演唱會舞台思考作為設計主軸，並以永真急制為S.H.E設計的幸運草LOGO概念延伸出許多圓形展示空間與光桌展台，中間三尊S.H.E的蠟人像站在圓弧曲線展台上迎接著群眾。

S.H.E的蠟人像站在圓弧曲線展台上迎接著群眾。（圖：啟藝文創）

光桌設計得很好，刻意內縮的空間讓參觀者可以靠近觀賞，底下透出的光也能營造展場氛圍。（圖：啟藝文創）

中間的LIVE影像區，打造出S.H.E與歌迷的同樂區，現場播出的3首歌也頗有巧思，請來MV導演重新剪輯。在同一首歌中360度的全景螢幕播出不同時期的S.H.E身影，讓人可細細體會歌手15年來的成長。

重金從國外運回的360度雙面全景投影螢幕，視覺效果驚人。（圖：啟藝文創）

走過彷彿演唱會舞台區後，視線往兩側開展，左右展出15年來舉辦的六場大型售票演唱會所登場的服飾，視線則注視著中間的獎座陳列。我非常喜歡演唱會服飾展示的規畫，放在圓弧展台上而非直接放在地上，讓人有種看著台上歌手的感覺，背後演唱會的花絮照片則進一步重現服裝在舞台上的樣子。穿著演唱會服飾的人偶，則以細紗網包裹模擬人類皮膚質感，雖然這對S.H.E的歌迷來說可能無關緊要，但策展單位處理的深度就在這類細節展現出來。

展覽會場也展出十五年來舉辦的六場大型售票演唱會服飾，陳列也頗見巧思。（圖：啟藝文創）

演唱會服飾底下散布著設計師手稿，就像在看一場精彩的服裝設計展。（圖：啟藝文創）

展示用人偶以黑紗網包裹外層，是一個做得很好的小細節。（圖：啟藝文創）

而此展也讓人頗為驚訝地居然在最後的空間設計了VR展區，坐在位置戴上機器後，置身於S.H.E正前往此展場的車廂中，開始了一段與S.H.E度過的私密旅程。雖然自己不算她們的粉絲，但這樣的安排頗為貼心，很喜歡。

種種安排，讓即使不是歌迷的我也動念想買票去看她們下一次的小巨蛋演唱會，而能讓一個不是粉絲的參觀者有此想法，正要歸功於策展單位在商業展中不用以往歌功頌德展覽方式消費歌迷的支持，而是以設計或藝術的角度找到商業展的新可能，甚至為這個外界看來已經非常成功的偶像團體擴大同溫層，重新構築偶像的符號價值。

台灣展覽少見的VR展示。（圖：啟藝文創）

確實是一場會讓人想留意策展單位的展覽，也才發現，原來就是引進單位展的公司——啟藝文創。台灣本就有許多好的content可做展覽，端看策展者如何以自己的方式構築出一個吸引人的空間。啟藝文創花費眾多心力讓21_21 Designsight在日本展覽單位展時的空間能無縫接軌於台北重生，也讓原本以為只會對粉絲產生意義的偶像商業展，做出如同設計展的質感和巧思。同一地點，同一策展單位，兩個截然不同的內容，卻能各擅勝場，各自發光。看見這樣一點也不輸日本策展品質的策展單位興起，不禁讓人也期待起台灣設計環境的未來。

啟藝文創在同一個地方為不同內容策畫的不同展覽，一台一日，各擅勝場，讓人甘願頂著烈日排隊。（圖：作者提供）