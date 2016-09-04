藍色電影夢》危城：假鬍子的啟示錄

黑澤明曾說美術如果假了，演員也就難入戲了，《危城》的美術和造型都是非常好的反面教材，尤有甚者，其角色刻畫還充滿了其他作品的影子……

藍祖蔚

很少因為演員的服裝或造型，就讓我對該片興趣全失，陳木勝執導的《危城》就是最典型的實例了。

電影開場是江疏影飾演的學堂老師白玲帶著幾位學生逃離軍閥少帥曹少璘（古天樂飾）的屠殺魔掌，但是人人衣著光鮮，沒有塵汙，亦沒有垢面，如非面色愁苦，若非飢腸碌碌，只覺他們似是在郊遊，這是衣著誤人的第一例。

黑澤明曾說美術如果假了，演員也就難入戲了，《危城》的美術和造型即是一例。

其次，彭于晏飾演的浪人馬鋒，滿面蓬鬆于思，造型確實粗獷，非常醒目，但是鬍子一看即知是黏上去的，膠水痕跡清晰可見，明明是要吸睛的精心設計，看一眼就穿了幫，還要劉青雲飾演的普城保衛團團長楊克難替他修理鬍子，更多的特寫，就看到更多的膠水。哎，誰能不歎。

最後，吳京飾演的軍上校張亦其實和馬鋒是同門師兄弟，決戰時分，想起昔日師門兄弟情，兩人頭上戴的沙彌頭套，醜不打緊，假到不行，才讓人想要離席。造型如此誤人，美術難辭其咎（更別說多少角色造型逕自翻版《讓子彈飛》了），導演卻放行了，當然得一併受累挨批了。

彭于晏飾演的浪人馬鋒造型粗獷，但鬍子一看就知道是黏上去的，膠水痕跡清晰可見，不只演員難入戲，觀眾看了也出戲。

衣著和造型固然礙眼，《危城》最大的問題卻在於到處都看得到其他作品的影子，就算是復刻，卻只得其形，不見其神，例如古天樂飾演的曹少璘，不啻是《惡棍特工〈Inglourious Basterds〉》中的Christoph Waltz再世，但是除了客棧中連殺三人的冷血無理，以及酒席殺富紳的翻臉無情外，劇本能夠提供的戲份少到不成比例，再加上最後的決戰只見其兇惡，再無陰騺層次，多麼可惜。

生死關頭的仁義抉擇，其實才是《危城》的真正核心，但是諸如俠義不足憑，人心圖安逸的相似議題，黑澤明都曾在《大鏢客》和《七武士》中處理過了，《危城》也只抄了皮毛，而且劇情處理得太過拖泥帶水，全靠強勢音樂來煽情，還真是讓人聽到耳朵長繭，膩得太過，雖然陳木勝和武術指導洪金寶只是利用這個戲劇橋段來營造武打場面，但是眼乏耳乏的觀眾，除了最後吳京的長槍戲確實好看之外，大概別的啥都不記得了。

衣著和造型固然礙眼，《危城》最大的問題卻在於到處都看得到其他作品的影子。

至於劉青雲和彭于晏的表演，全都被口條（不管是不是外人配音）給毀了，再多的努力也都無法讓人記憶片刻了。

本文經授權轉載自藍色電影夢 危城：假鬍子的啟示錄