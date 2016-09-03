民主香腸攤》台南虱目魚得刺青才能登陸

虱目魚契作是早收清單的樣板，是以收買人心為主，多少不是重點，重點是如何打破中南部對於「阿共」的敵意。問題是，當收買成效不彰時，又遇到政黨輪替，未來銷中的虱目魚得先刺青「九二共識」才能上岸。

裴米路



台南虱目魚契作是中國「三中一青」的創舉，為的是三中的中南部， 尤其台南綠旗天下，如果能找破口自然更有統戰價值。 可是虱目魚不是岳飛，幹嘛要刺青九二共識才能賣？ 虱目魚是蒙田火牛陣嗎？尾巴淋上油，夜晚點火， 本來要對著敵軍夜襲，卻朝著自己的陣營衝撞？

虱目魚本無政治意識，卻在北門成為統戰工具，但兩次的市長選舉， 賣魚不賣票的意志，讓原本利用這個管道的「有心人士」 遭到對岸的壓力。五年的虱目魚契作， 也是ECFA早收清單的變形，為的是安定中南部的人心，這中間「 買辦」跟中國作生意，必然是跟漁民保証賺錢如流水， 外加平時可以免費招待中國旅遊。 五年契約收價從本來的一斤45到一斤41（當時台灣虱目魚價格約在平均一斤35-38左右）。

從財政部關務署的官方網站統計資料庫所得數據分析，虱目魚（包含生鮮、冷藏、冷凍、虱目魚切片等）自2011年到2015年的出口統計數據近五年虱目魚出口統計。（資料來源：財政部關務署網站 單位：公斤，淨重）

依中華民國財政部關務署的網站統計資料， 本來學甲冷凍食品公司宣稱一年一億多的「出口產值」， 只有2013年達到，國台辦安排的上海水產集團進口。 將契作費用加計運費等，買方約付賣方一億八千萬元。不過從表看出海關統計數據無誤的話，去年（2015年） 冷凍虱目魚出口中國的數量，已急速下降到1,996公斤（ 不到2公噸）。輸往中國市場的冷凍虱目魚， 沒有通過正常管道出口，所以海關出口報關資料沒有列管？



其實所有的虱目魚是在政治的潮浪中前進中國， 但上海人不喜歡多刺，也不愛有著土質味道的虱目魚， 全魚收購中國賣不出去，一度傳出， 中國方面指示台灣親中的財團得把契作虱目魚「吞下去」， 根本不用出貨到對岸。對照海關的出口統計，不也証實了這種傳聞？



回想當初國台辦鄭立中首購虱目魚加工品時的盛況， 當時中國國民黨連戰以降，還有剛失去台南市議員資格的李全教， 及學甲鎮大大小小政治人物，用台灣最具代表的三太子熱舞陣仗、 鞭炮鑼鼓喧天迎接來自深圳等地的採購團近二百多人。 鄭立中以當時高於市價一台斤35元的價格，宣布只要有契作， 一定是台灣市場價格加十元。天價一斤45元。

所有的虱目魚是在政治的潮浪中前進中國，但上海人不喜歡多刺，也不愛有著土質味道的虱目魚，全魚收購中國賣不出去。（記者楊金城攝）

早收清單的樣板，是以收買人心為主，虱目魚多少不是重點， 重點是如何打破中南部對於「阿共」的敵意。殺頭生意有人作，虱目魚銷中成長率達八十二倍， 不但創ECFA早收清單十八項農產品中成長率最高。



浪奔浪流，上海灘的江湖險惡。 學甲虱目魚契作也在中國習近平上台後，面對國台辦與台灣「買辦」 涉及利益輸送，只成就台灣買辦， 無法落實中南部入島入戶入心的最高指導原則， 先是摘了龔清概的烏紗帽，接著學甲虱目魚就有了不再續約的傳聞。

正好遇上政黨輪替，中國給了台灣買辦一個題目，「 先承認九二共識」再論其他。

所以未來要銷中的虱目魚，得先刺青「 九二共識」才能上岸。至少想做生意的人， 額頭上也要隱隱約約地閃著「九二共識」才能坐上談判桌。只不過，民間個人「自宮」主權，阿共才不在意， 所以了矛頭指向了台南市政府，目標自然是市長賴清德。

九月一日二百多人去市政府抗議。其實坐實了外界對於「虱目魚九二共識刺青說」的傳聞。（記者王涵平攝）

學甲冷凍食品工廠刻意用了一張漁業署轉到台南市農業局的函文， 原意是要大家與大陸經商不要涉及政治性， 卻反指台南市政府去文要他們不能到中國做生意。 開始鼓譟地方向台南市政府施壓。九月一日二百多人去市政府抗議。 其實坐實了外界對於「虱目魚九二共識刺青說」的傳聞， 民間買辦無法對學甲人交待「商品」成了「政治可棄工具」， 只好罵罵賴清德，以換取中國頂頭上司的一點關愛。

再多嘴一句，賣去中東的虱目魚一直佔大宗，市場一直很穩定， 怎麼不就市場優化來鼓勵漁民銷售到更具競爭性的市場， 以政治論市場，人家不要的硬要賣，還要政府買單， 天下沒有白吃的午餐，不靠自身努力，只想靠著「九二共識符咒」， 還要自宮才能上陸，如何幫漁民找生路？？