自由開講》推動新南向政策，蔡政府如何經營與中國的對話籌碼

◎洪啓堯

今年八月（16日），蔡總統召開「對外經貿戰略會談」，會中除了通過「新南向政策綱領」，也明訂將與中國進行善意互動與合作。這說明，新政府的新南向政策，首要面臨的仍然是中國的掣肘。不過，以當前的兩岸關係，如果要進行「對等的」對話與互動，台灣要具備的政治籌碼仍稍嫌不足，包括擴充台灣的海外市場以及與他國的多邊協議。至於蔡政府如何經營台灣的「對話籌碼」以締造較之以往更新的局面呢? 以下所提到的機會，蔡政府必須把握。

東協十國。（www.phuketdopa.go.th）

利用台灣現有的區域資源：亞太經濟合作會議（APEC）

首先，台灣必須利用參與區域峰會的機會，將台灣中小企業的聲音與能量帶進峰會平台裡亮相，並與他國的民間企業進行連結與交流。以成員含括東協十國與台灣的亞太經濟合作會議（APEC）為例，該會議每年都會召開由各國部長級以及企業顧問所組成的「經濟領袖會議」，這是台灣官方以及民間的聲音可與東協十國相互連結的平台。

積極進入漸趨成形的國際峰會與協定：區域全面經濟夥伴協定（RCEP）



當前亞太地區兩個重要的區域經濟框架正逐漸成形，即中國欲主導的RCEP，與美國為首的「跨太平洋夥伴協定（TPP）」。無論加入RCEP或是TPP，對台灣與東協國家的互動皆有幫助，但目前TPP因美國內政的關係，在未來仍有諸多變數。因此，爭取加入業已成形的RCEP，是目前蔡政府的首要考量。因為，面對中國的一帶一路與亞投行，整個東南亞與南亞幾乎成為中國的銅牆鐵壁，但銅牆也有隙縫 – 東南亞的印尼以及南亞的印度，這兩個國家，皆是RCEP與東協十國裡重要的成員。

印尼方面，雖然中國欲積極主導RCEP，但RCEP的成員仍是以東協為主軸，加上東協成員國如越南、菲律賓及印尼等東協國家與中國在南海島嶼的爭議仍未解決，大幅影響中國在RCEP的發言權，反而是印尼這個東協最大國之一，才是RCEP裡最有潛力的行為者。印尼曾與台灣有過貿易與投資上的黃金歲月，雖然1997年的金融風暴導致台商將資金抽離印尼轉往中國，但經過這幾年的經濟重整，印尼的經濟成長超過5%，世界銀行更預估未來將有幾近6%的成長率，面對台灣這次的資金回歸，印尼不但表示歡迎，也支持台灣加入RCEP。

印度方面，中印兩國在歷史以及一些議題上的衝突所發展出來的中印關係，提供了台灣在南亞可以施力的槓桿。雖然，過去因文化與語言等因素，導致台印之間沒有進一步往來與對話，只有零星的交流，但是，這樣的連結，加上蔡政府所喊出的「新南向」口號，倒引起了印度執政黨（印度人民黨）的興趣。今年六月中旬，該黨秘書長達哈夫（Ram Madhav）接受台灣媒體的訪問。訪問中，秘書長除了表達對新南向政策的歡迎，也分析印度所釋出的市場機會，以及台商在印度的優勢，例如，印度的基礎建設與民生空缺，包括電信業、蓋馬路、鐵路、港口、機場、電腦硬體設備，這些都是台灣的優勢產業可以發揮的領域。因此，從這兩個國家與台灣的互動來看，RCEP是當前蔡政府必須努力的重點對象。

綜上所述，本文認為，蔡政府將「與中國對話」明訂於行動綱領上是種兩岸關係互動下的政治動作，真要與中國進行對等合作，新南向政策是對等互動的「因」，而不是「結果」；換言之，並非台灣要先跟中國對話才能推行新南向政策，而是新南向政策的成果才是與中國的對話籌碼。準此，一旦台灣積極佈點這些重點國家的市場，以質養量，最後可望在東南亞、南亞，甚至整個亞太區域，取得更多經營多邊關係的政治資源。

備註：

*東協十國：1967年成立，組成國家包括新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、緬甸、柬埔寨。

*南亞六國：印度、孟加拉、斯里蘭卡、巴基斯坦、不丹、尼泊爾。

*區域全面經濟夥伴協定（RCEP）：深化以東協為核心之區域經濟整合，邀請中國大陸、日本、韓國、紐西蘭、澳洲及印度等六個對話夥伴國共同參與。台灣對RCEP成員國的貿易額佔比約56%。

*跨太平洋夥伴協定（TPP）：全稱「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議」。旨在促進亞太地區的貿易自由化，目前參與協定的國家有：汶萊、智利、紐西蘭、新加坡、美國、澳洲、祕魯、越南、馬來西亞、墨西哥、加拿大、日本。台灣對TPP成員國的貿易額佔比約34%。

（高雄市公共事務發展協會 研究專員 ）

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