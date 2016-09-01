outside》公共浴場與赤裸的世界主義

在普遍認為洗澡應該是「一個人關起門來做」的事情時，公共浴場自然逐漸沒落，成為已消逝或消逝中的文化。但，「一起洗澡」真的是一件這麼奇怪的事情嗎？你能想像，其實一起洗澡既象徵了平權、多元和民主，甚至可能促進經濟發展嗎？

Joseph Li

住在義大利佛羅倫斯的作家麥基（Jamie Mackay）最近寫了一篇文章，指出「公共浴場」的重要性……

在以前，公共浴場是尋常之事，但這樣的行為近年已逐漸消逝。

麥基指出，「社群澡／社群涼」（communal bathing）的消逝，是一個全球的形象。

「在現代社會，洗澡已很少被視為眾人之事。雖然，日本、瑞典和土耳其等國家的大城市仍然保持這種文化，但在很多國家，所謂洗澡，就是獨自在玻璃門或浴簾後完成的動作。洗澡是一個有清楚目的行動，即以快速和高效的方式去清潔私人的身體……」

現代人認為洗澡該是關起門來一個人做的事。

所謂的「一起洗澡」，在古代又是甚麼意思？麥基又說：

「在亞洲，古人相信洗澡是宗教儀式，具有醫療作用，可以淨化身心。對希臘人來說，澡堂可以涉及自我表達、唱歌、跳舞和體育。在羅馬，澡堂更是社區中心，讓人用餐、閱讀、討論政治的場所。

日本的錢湯（sento），匈牙利的fürdő溫泉、維多利亞時期英國和美國原住民拉科塔族的浴場，在結構上都非常不同，卻都有共同的效果：把分散的人聚在一起，把人置放在一個直接接觸的處境。這種公共思維也許可以有效解放大都會市民的孤寂感。當然，它不能是一種豪華的水療中心，只予富人享用，而是真正的公共空間：便生、多功能、人人可用。今天，很多人以瑜伽、冥想等活動去回復一種失落的感覺，讓它們暫時逃離擠迫的地鐵或資訊爆炸的電腦屏幕。公共浴場也許可以發展這功能，讓肉體重新回歸社交領域。」

日本的錢湯。

麥基認為，「一起洗澡」有非常重要的文化功能，就是培養一種「赤裸的世界主義」：

「玉帛相見」的好處是，我們會更以生物的角度去理解身邊的人，而不單單是從其說話和想法去辨識他人。在火車和巴士上，身邊的人只是抽象的過客，但在公共澡堂，這些人卻可以成為活生生的肉體。

在羅馬時代，澡堂可以讓不同階級、族群和年紀的人都有可能肩靠肩活動，維持著一定的民主文化。

根據歷史學家Mary Beard所述，即使是羅馬皇帝，由一隊護衛和奴隸保護，也經常到公共澡堂「與民同浴」。這是一種「赤裸的世界主義」（naked cosmopolitanism）——直接感受別人的身體，觸摸它、嗅它，不同於我們平時認識的照片、廣告、電影等媒介中的「清潔」身體。

在羅馬時代，澡堂可以讓不同階級、族群和年紀的人都有可能肩靠肩活動，維持著一定的民主文化。

在現代社會，不再「玉帛相見」，人們改為由經美化的肉體形象或色情照片去認識身體，便往往不喜歡那些充滿毛髮的背部、胖胖的肚子、「奇奇怪怪」的乳頭，這並不是一件好事。

在丹麥，露天澡堂大行其道，人們可以感受到身體本身並無單一準則，十分多元，打破了社會結構的所謂「完美身體」和「標準身體」所定下的規範。

最後，公共浴場如果復興，對經濟也可是有好處的……

在未來，公共浴堂可以用全新的現代手法示人，也可以回復失落了的公共空間。在摩洛哥的阿拉伯浴室（hammam）有花園和各式綠化地帶，甚至可以讓城市人認識花草和動物。這也可以是一個持續的經濟發展模式。集體洗澡所消耗的資源，比個人洗澡少，更合乎可持續的環境發展。

其中一個摩洛哥的阿拉伯浴堂

本文經授權轉載自outside 公共浴場與赤裸的世界主義