紐約地途》鐵捲門拉下來後的美麗

除了塗鴉（兼躲警察）大師BANKSY，在紐約曼哈頓下東城，同樣可以透過找來不同的街頭藝術家在商家鐵捲門上創作的「百門計畫」，看到精彩的塗鴉作品，且成功結合了「社區改造」、「商業訴求」，甚至直接申請政府補助，也為奔放不羈的街頭藝術，找到一條新的（不用跑給警察追的）路。

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自從在皇后區長島市的5Pointz塗鴉聖地被地主拆除改建為高級大樓後，除了不特定地方不時有比較引人注意的大型街頭藝術出現，在紐約想看精彩的塗鴉創作，一般都會到布魯克林Bushwick的Bushwick Collective和皇后區Astoria的Welling Court Mural Project。去年開始，另外有街頭藝術家在布魯克林南端的Coney Island海灘設置了一處塗鴉公園Coney Art Walls，每年夏天邀請世界各國和紐約當地的街頭藝術家更新園區裡多面塗鴉牆上的畫作，這幾個街頭藝術景點，展現出紐約這個城市結合生活與藝術的創作活力，讓最早是反映社會底層聲音的塗鴉藝術成為城市裡社區文化的亮點。不過筆者認為最能和紐約社區改造結合的街頭藝術計畫，非在曼哈頓下東城（包括一部分中國城）的「100 Gates Project （百門計畫）」莫屬。

布魯克林的Bushwick Collective（左）和皇后區的Welling Court Mural Project是紐約可以看到大型街頭藝術的兩個主要場所。（圖：作者提供）

曼哈頓下東城是紐約市發展最早的地區之一，也是十九世紀中後期來自各地移民紐約的民眾主要落腳之處。中國城幾條主要街道如堅尼街（Canal St.）、亞倫街（Allen St.）和克利斯提街（Chrystie St.）以及東邊一點的Orchard Street, Ludlow Stree and Essex Street都商家餐館林立，這些委身於老舊建築的店家幾乎清一色使用鐵捲門，因為地基高低不同，各店家裝設的鐵捲門也因此規格互異，加上紐約至今還是垃圾可以落地的情況，當入夜後店家逐一關門，整個下東城街道是有點蕭瑟荒涼的，早年更有地區上的幫派分子在拉下的鐵門噴漆塗鴉做地盤宣示或是警告店家的行為，算是曼哈頓治安較差的地區。

曼哈頓下東城是紐約最早發展的地區，十九世紀末又以猶太人和中國人移民居多。因為具有懷舊感，這個地區也常被選為古裝影片的拍攝場景。（圖：作者提供）

2015年初由街頭藝術家和滑板好手Billy Rohan規畫提議「100 Gates Project」，並與非營利組織「下東城商業促進會」合作參加紐約市「小型商業服務局 （Department of Small Business Services）」與「經濟發展局（Economic Development Corp.）」共同舉辦的「街坊挑戰倡議 （Neighborhood Challenge Initiative）」社區改造活動競賽，成為六個得獎計畫之一。這個活動計畫要詢問一百間在曼哈頓下東城做生意的店家，是否願意參與讓邀請來的街頭藝術家在經過雙方討論後，結合店家的商業屬性和藝術家本身的風格在他們的鐵捲門上作畫。這項社區美化的計畫也迎合了紐約市自1999年就成立的「Graffiti Free NYC Program」清除許多破壞市容塗鴉的宗旨。

100 Gates Project的鐵捲門畫作都是經過店家與藝術家的討論後而定，既可展現藝術家風格又符合店家屬性。（圖：作者提供）

「100 Gates Project」計畫開始後，並不是一下子就受到注意。因為平常時間店家拉起鐵門營業，經過的路人也看不到鐵門上的畫作，且藝術家們也是要利用晚上或週末店家沒有營業時才有機會創作，一直到完成畫作的店家達到二、三十間時，民眾才逐漸了解原來這個地區有這樣一個社區美化的計畫正在進行，消息傳開後，更獲得紐約客一致好評，參與的店家也逐漸增多，從一開始的二十幾間到現在幾乎已經達成一百間的目標。除了社區美化的目的，Billy Rohan當初會有這個構想，也是因為本身就是街頭藝術家的他，想要創造更多機會給有潛力的街頭藝術家，不再需要偷偷摸摸地在街頭或店家的建築上留下創作印記，而是直接讓店家的鐵捲門變成他們的金屬畫布，更不需要擔心塗鴉時被警察當做非法活動而遭查緝。

有些位於街角的店家還會有不只一面的塗鴉鐵捲門。（圖：作者提供）

今年春天時約有七十間店家鐵門完成改造，甚至還舉辦了步行導覽活動，引導參加的民眾逐一參觀下東城的每件作品，並且介紹每個畫作的藝術家背景與該作品的創作理念。當初「100 Gates Project」得獎獲得市府補助的金額為三萬美金，等於一個鐵門的創作只能分到三百美元，扣除創作所需的噴漆顏料和防塵面具，藝術家們幾乎沒有因此獲利，可以算是一個真正公益性的社區活動。不過這項計畫後來得到「虎牌啤酒」廠商贊助的兩萬元美金，讓計畫經費不至於捉襟見肘。

100 Gates Project不只促進社區美化，也讓許多街頭藝術家能光明正大地在「金屬畫布」上發揮他們的塗鴉巧思。（圖：作者提供）

社區改造是每個城鄉終將面對的事情，改造結果的成敗和當地居民參與的程度絕對息息相關。「100 Gates Project」讓參與的店家在不需耗費自己資源和不改變社區屬性的情況下，美化自己的商業門面，藝術家們也多了創作和表現自己的空間，下東城社區居民也因這項計畫和眾多媒體的正面報導，稍微洗刷了原本較晦暗的印象，而多了一些榮耀感。社區美化是社區改造最初始的行動，紐約市還有許多社區都可以從「100 Gates Project」成功的經驗學習。

不過曼哈頓下東城這一兩年陸續有越來越多的藝廊和工作室進駐，和原本頗有歷史性的小生意店家與餐館特色格格不入。這屬於不同社區文化的植入使當地居民有點擔心「高檔化（gentrification）」後對當地生活造成質變的憂慮，社區改造計畫方向和程度真是每個城市都需要謹慎拿捏的課題。

100 Gates Project進行快兩年，已經有將近一百間各式各樣的店家參與。（圖：作者提供）

其實不需要特別的導覽，自己也可以按照「100 Gates Project」官網上「已完成」的店家資訊和地圖在下東城逐一探索，而最好的參觀時間則是在週末假日清晨（十點以前） 店家尚未開門或當天暫時營業，還有平日晚上店家餐廳結束營業後 （八九點之後），主要假日如感恩節或聖誕節時（大多數店家休息）更是參觀的好時機。

喜歡街頭藝術的朋友們，除了到文章一開始提到的那幾處景點參觀外，在清晨或深夜逛逛曼哈頓下東城這個「鐵捲門街頭藝術」戶外藝廊，不覺得很酷嗎？

鐵捲門上的藝術只有在店家開店前，關門後才能被看到。曼哈頓的下東城在這段時間中變成一個另類的公共街頭藝術藝廊。（圖：作者提供）