Lin bay 好油》美食王國，繼續「亡」國

聽說，在公衛學院召開的食安高峰會今天進入大亂鬥第三天，一場討論會淪為大混戰，台灣食安前途無亮！

Lin bay 好油

日前蔡總統出席由立委吳焜裕所主持的食安高峰會，會中提出政府明年將會大幅提高食安預算5成，誓言恢復台灣美食王國的名號。聽起來的確很感人，但預算編多一點就會改善食安嗎？預算編多一點可以增加地方的稽查人力嗎？

首先，不知道總統與幕僚清不清楚地方稽查人員的編制現況？

食安源頭的源頭控管的防檢人員，就以農業大縣雲林縣為例，只有1－2個稽查員，而且還要負責稽查縣內植物跟動物業務，這樣的人力與這樣的前端控管，會有食安？您在開玩笑吧！

再來，被叫「王國」的通常下場都不太好！

例如，台灣過去有很多王國的美譽，最後那些產業也都亡了，像是香蕉王國、鳳梨王國、洋菇王國、蘆筍王國、草蝦王國、鰻魚王國、豬肉王國等族繁不及備載，蔡總統確定美食王國是個好主意嗎？

台灣過去有很多王國的美譽，最後那些產業也都亡了，像是香蕉王國、鳳梨王國、洋菇王國、蘆筍王國、草蝦王國、鰻魚王國、豬肉王國等族繁不及備載，蔡總統確定美食王國是個好主意嗎？（圖：網路）

可以確定的是，把各個計劃案發一發，拿到案子的老師們助理可以請爽爽，不然再弄個ＸＸ辦公室的，例如「食品安全評估委員會」之類的。（聽說以前也搞了一個食品安全辦公室？ 結果咧？）話說美國有FDA，台灣也有食品藥物管理局（TFDA），我們真的需要這類疊床架屋的臨時高端組織嗎？把資源直接拿來強化基層功能跟前端的管理人員擴編，會不會比較事半功倍呢？

這場食安高峰會中，吳焜裕委員用了一個小時做總結，這一個小時的時間，他開始批評目前的主管機關以及食安辦公室負責人康照洲教授，並且認為台灣沒人懂食安，又說，康照洲的計劃弄那小小的專家委員會，是給官的行為，餽贈特定人士。

更精彩的是，台大的沈立言教授問吳委員，如果像他講的要向歐洲和日本有獨立的食品風險安全評議機關，錢要從哪來？ 而東海食科的蘇正德老師更說吳委員越權，此舉是立委干涉政府行政決策，於是，吳跟蘇開始吵了起來，吵到被助理兩邊勸開（無言）。媒體上未見有食安立委之稱的吳焜裕其專業何在，倒是只舉椅子對著人說好玩的舉動讓人印象深刻。在國際會議上吵架，在食安領域唯我獨尊，誰比我懂的心態下，如何做政策溝通？

其實到現在好像還沒人看見民進黨不分區排名第一名的食安立委，到底食安專業在哪裡？下限倒是秀了不少次。（資料照，記者方賓照攝）

吳焜裕認為台灣缺乏人才，一定要善用國際專家？台灣真的缺乏人才嗎？

在食品與生物科技的領域上，其實台灣訓練了非常多的專業人才，甚至到了供過於求的程度，認為外國的月亮比較圓，同時蔑視國內培養的專業人才，真能改善台灣在食安上的困境嗎？從心理層面的根源來看，我們缺乏自信，一看到歐美日就自己先矮一截；對內則是文人相輕的心態作祟，完全缺乏溝通跟合作，學閥與山頭盤踞，非我族類，其心必異，台灣有多少人才在國王人馬的鬥爭下被埋沒？

筆者認識一個台大農化系畢業的博士，在食品相關領域是頂尖人才，已在國外工作多年，擔任國際級食品公司最高階的食品安全主管，旅外十多年，曾打算舉家遷台，但台灣所提供的待遇與工作機會，實在無法屈就。

台灣有許多本土培育出的優秀人才，在外國發展打拼，透過努力與天賦站上世界的舞台，被譽為台灣之光。例如，在新加坡發跡的名廚江振誠Andre，如果當初沒有去法國而選擇留在台灣發展，恐怕難脫被老蛋頭堵死出路，也許至今還找不到自己的一片天。又以吳寶春師傅為例，在台灣想攻讀碩士卻沒學校肯收，新加坡反而搶著請他去念書，三年過去，儘管論文被退了35次，最後還是取得論文銅獎，吳寶春師傅從一個麵包師傅轉變為一個經營者，可以輕鬆看懂財報、損益表和資產負債表等商業資料，若不是他被國內院校拒絕的事情上了媒體，我們僵化的體制也不會有一點回應，而正因為他是名人，教育部才著手修改規定、才有學校願意收他，換成一般人，大概只有「依法行政、謝謝指教」，而這就是我們對於人才的重視。對照日前網路上瘋傳當年金馬評審如何賤踏《魔法阿嬤》的血淚文字，又有何不同？

台灣不是缺人才，缺的是機會，如果身居高位者能放下面子、放下派系的鬥爭，多給年輕人一些機會，也許我們的產業發展面貌會完全不同，也許今日我們的食安問題不會層出不窮、也許我們的食品產業對外會更有競爭力，而不是只把預算用在成立一間又一間的獨立評議會、辦公室；發包給學界一個又一個不知所云的研究案，養出一派又一派的學閥或擁資源自重的立委高官。