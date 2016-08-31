鬼王來鬼扯》借屍還魂吉園圃，全民食安繼續賭？

會借屍還魂的不是只有亡魂或冤靈，人世間有許多事物也會借屍還魂，甚至連政府的政策也是如此。大家或許會納悶，啥政策可以這麼猛，本該退場了還能死灰復燃？別訝異，在這光怪陸離、無奇不有的國境內，就是出現這種鳥事，而這項政策就是「吉園圃」。

鬼王／文青別鬼扯



大家都知道，臭男生是很無聊的動物。很多男生和妹妹約會都故意去看恐怖片，或私下刻意講鬼故事嚇女生。啊他們為何如此？想也知道，就是要故意讓妹妹害怕，然後趁機抱人家。



不過啊，鬼王覺得，鬼並不可怕。鬼好歹都在鬼界走跳，每年也只有農曆七月時會到人間撒野一下。對鬼王而言，比鬼還可怕的其實是借屍還魂，就跟以前發生過金門少女朱秀華的亡魂找上麥寮林罔腰的屍體，借屍還魂、重新復活的狀況一樣。鬼王每次聽這個故事，矮油喔，十二指腸都嚇到痙攣了。



沒錯，借屍還魂超級可怕。但這裡真的要善意提醒鬼友們，會借屍還魂的不是只有亡魂或冤靈，人世間有許多事物也會借屍還魂，甚至連政府的政策也是如此。大家或許會納悶，啥政策可以這麼猛，本該退場了還能死灰復燃？別訝異，在這光怪陸離、無奇不有的國境內，就是出現這種鳥事，而這項政策就是「吉園圃」。



先前就跟鬼友說過好幾次了，吉園圃是1993年設計出來的標章，它追求的是最低最低最低限度的安全蔬果，只檢驗成品，但對蔬果的生產過程卻無法把關，既未「透明化」，也缺乏「可追溯性」。簡單來說，吉園圃可算是非常LOW、非常簡陋的標章。然從21世紀起，世紀各國都紛紛採用並推廣使用更高規格的標張，要求農業生產過程產透明化，同時建立起農產品的追溯系統。2005年時台灣因此建立了「產銷履歷」認證制度，將「台灣良好農業規範（TGAP）」與農產品追溯系統合併，農委會並編列大筆預算準備全面推廣，同時讓吉園圃慢慢退場。

關於農產品認證標章，我們就是要特別與眾不同，說好要退場的，偏要讓它起死回生，不然怎麼有辦法突顯我們官員的智商。（圖：網路）

不過，一個準備要退場的標章自2008年起卻又起死回生了。

原來吉園圃可算是陳武雄擔任台灣省農林廳廳長時的政績，陳武雄上任農委會後，可能是詩人的鄉愁懷舊性格發作，就大幅刪減產銷履歷預算，反而大力推廣吉園圃。而他當時的理由是，一下就推產銷履歷，農民可能無法迅速跟上。而且產銷履歷都需要用到電腦登錄，農民又不會用電腦。所以要務實點，先從簡單的著手。



這裡先插個話。「務實」是非常博大精深的詞彙，鬼友們一定要好好背誦研讀。



Okay，我們繼續回到主題。因為我們有位很「務實」的農委會主委，所以台灣的農產標章又回到以吉園圃為尊的時代。也因為這位主委十分務實，所以當其他國家都紛紛全面推廣更高規格的標章時（連越南都推VietGAP），台灣仍舊非常務實地繼續落後，農產食安依舊務實地處於不被民眾信賴的狀態。



不過啊，「務實」久了還是會出狀況。2014年10月爆發吉園圃標章偽造貼紙事件時，就當一堆蛋頭學者與專家還務實地要求加強吉園圃的防偽性時，【文青別鬼扯】團隊就率先提出廢除吉園圃標章的呼籲。耶，好玩的是，當時的行政院院長江宜樺居然聽了進去，指示吉園圃標章將於五年內（2019年）廢除退場。



就當吉園圃確定即將退場後，台灣社會各界也逐漸認識到，更高規格的產銷履歷才是保障台灣農產食安的不二法門。還記得去年蔡英文總統於競選期間就曾多次宣示，為了解決台灣的農業與食安問題，未來將全面推動產銷履歷。然後啊，這項主張還不是隨便說說而已，前後也說了好幾次。例如，2015/5/20時她於【2015台灣農業高峰論壇】閉幕致詞時就說：

「必須以最大力量和最大資源投入，全面建立生產履歷制度。」

到了九月份的【蔡英文農林漁牧後援會成立大會】上，蔡總統講的更清楚：

「如果我執政，我要建立一個和國際接軌、完全可以被信賴的台灣GAP標章（Taiwan Good Agricultural Practice，TGAP）。讓我們國人和外國的消費者，在超級市場裡，看到在台灣製造的食品，就是絕對安心，品質保證」

沒錯，大家都沒看錯，就是產～銷～履～歷。關心農產食安的學者專家們也都期盼，新政府上台後能加快腳步、全面推動產銷履歷。



對啊，連越南都努力推VietGAP，世界各國的生產者都積極加入Global GAP了，台灣人每天只會自嗨說我們的農業很強，農產品都充滿小農滿滿的愛，結果連農產標章都不符合國際規格，這樣出去會被人家笑低。然後啊，很多人就開始積極勸導農民要做生產履歷。結果哩？結果就發現怪事了。

連越南都努力推VietGAP，世界各國的生產者都積極加入Global GAP了，台灣人每天只會自嗨說我們的農業很強，農產品都充滿小農滿滿的愛，結果連農產標章都不符合國際規格。圖為東京涉谷西村水果店，架上的越南火龍果。（圖：Linbay好油提供）

話說前陣子彰化有位農友，在鬼王的朋友的努力勸說下，決定號召他們的產銷班一起從吉園圃升級到產銷履歷。但考量到費用，他們就去找農會詢問，可否能協助做集團驗證，並詢問有否相關補助。然後啊，然後就直接表明不會補助他們做產銷履歷，也不會提供任何協助。農民就很納悶啊，蔡總統不是說要全面推廣產銷履歷嗎？怎麼連號稱是農民最好朋友的農會都不願意協助呢？居然還要求他們繼續做吉園圃就好。



後來大家仔細瞭解才知道，原來上面給農會的資源就是要推吉園圃，不是要推產銷履歷啊。上面沒給資源、沒指示農會協助農民做產銷履歷，農會當然不會幫忙做啊。人家是農會ㄟ，又不是慈濟功德會。



但接下來大家又繼續納悶了，既然全面推廣產銷履歷是蔡總統宣示的施政重點，為何資源還沒配置到那？講到這，大家必定很納悶。其實，鬼王也是無比的納悶。這陣子東問西問後才發現，原來吉園圃又以「吉園圃2.0」的形式借屍還魂，重新借殼上市了。

啥是吉園圃2.0呢？

簡單來說，就是原先的吉園圃系統再加個QR Code。根據農糧署的說法，這個QR Code可以讓消費者追溯到生產者。若出問題，就可以找生產者負責。聽起來有沒有好棒棒？如果你真覺得好棒棒，就表示你的大腦應該打過不少除皺針了。

所謂的吉園圃2.0就是原先的吉園圃系統再加個QR Code。根據農糧署的說法，這個QR Code可以讓消費者追溯到生產者。若出問題，就可以找生產者負責。（記者朱則瑋攝）

早期的吉園圃標章貼紙上本來就有9碼辨識條碼，只需輸入電腦網站系統，就能追溯到源頭生產者。如今農糧署只是把辨識碼改成 QR code，這不就是換湯不換藥嗎？然後啊，前面就說了，現今符合國際規格的農產標章都要求讓生產過程透明化，且要具備可追溯性。吉園圃本來就只管最終產品，不管生產過程。如今吉園圃2.0只是將辨識碼改成QR Code，依舊沒管控生產過程。請問這個標章能符合大家對農產食安的要求嗎？答案當然是否定的。



不過啊，雖然吉園圃2.0雖然很不怎麼樣，農糧署居然還大力推廣ㄟ。

根據農糧署的規劃，2015年時，吉園圃2.0實際的認證面積為8,629公頃，預計將於2020年時達到68,500公頃，增加幅度為693.83%。但與此同時，原先已有產銷履歷認證的作物面積，只將會從2015年的9,297公頃增加到2020年的12,100公頃，增幅僅有30.15%。農糧署的心思到底放在哪，已不言而喻。



根據農糧署的規劃，2015年時，吉園圃2.0實際的認證面積為8,629公頃，預計將於2020年時達到68,500公頃，增加幅度為693.83%。（圖：作者提供）

講到這，大家必定又會納悶了：既然新政府都已上台、且執政已超過百日了，為何農糧署又把心思放在全力推廣吉園圃2.0、而不是產銷履歷上面呢？根據鬼團隊的側面瞭解，農糧署認為現階段就直接推產銷履歷，一下把規格拉這麼高，農民可能會反彈。所以先務實地推吉園圃2.0，等全部農民都參與吉園圃2.0後，五年後再一起升格到產銷履歷。

科科，農糧署的說法聽起來是不是很熟悉？2008年陳武雄就說全面推產銷履歷會有困難，所以要務實地先推吉園圃。然後2016年，農糧署的說法還是如出一轍，同樣說直接推產銷履歷不切實際，要務實一點。



請問過去2008－2016年間到底在務實些了啥？過去八年務實的成果在哪？過去給了八年讓你去務實，現在又要加五年繼續務實，會不會等到2020年時又吵著要再加個五年來持續務實？最好是前後加起來共18年，媲美王寶釧苦守寒窯的紀錄，甚至可以繼續挑戰台灣作為口蹄疫疫區的紀錄（1997年至今）？



政務的推動本來就是資源配置的問題。當農糧署努力推吉園圃2.0時，也就排擠了推動產銷履歷的預算。如今農糧署的施政目標顯然是要全力衝刺吉園圃2.0，未來相關資源勢必會繼續向吉園圃2.0傾斜，所導致的結果就是產銷履歷仍舊推不動，台灣農產規格仍舊無法與國際接軌，全民的食安仍舊處於賭博的狀態。



所以囉，不只是亡靈會借屍還魂，連政府的政策也會借屍還魂。

明明是藍營時代就已確定要廢除的吉園圃，到了綠營執政居然能改個QR Code、後面加個2.0，就能重新借殼上市、借屍還魂，然後大喇喇地違背總統於競選期間的施政承諾。說真的，如果吉園圃是鬼，那它還真是個陰魂不散的鬼、史上最super無敵霹靂超強的鬼。