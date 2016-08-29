Lin bay 好油》食安迷航記

人家在講全球化的競爭時，我們在玩島內土人化的競爭，只知道把錢拿來發包案子給學者，弄一些無法跟國際接軌的系統，自己玩自己順便自嗨。這是什麼？這就是我們的政府啊！

Lin bay 好油

台灣在政策制定上向來缺乏長遠規劃來面對於可預見的衝擊，政策的規劃上往往是頭痛醫頭，腳痛醫腳，受選舉影響，樂觀一點的可能有八年，悲觀一點的，四年內就要有成效，政策炒短線之下，規劃自然不夠周全，再加上還有一票活在「雲端」，對產業現象理解空洞的蛋頭學者提出一個又一個消耗預算的計劃案，政策執行一事無成只是因果循環。例如，食品十倍市場檢驗，就是個笑話，只有缺乏產業觀的學者才會提出這種不管成本、不管執行的空泛（嘴砲）政策。

這幾年，食安議題是產官學媒界最關注的焦點，但官方的做法總是把規劃案派發給各學閥分計劃養學生，缺乏從法律、實務、國際趨勢、食品等系統的有效整合，紙上談兵自然搞不出名堂，要是開開研討會、發發計畫案就可以改善，國內的食安問題也不會一籮筐層出不窮，要正本清源，最根本的方法還是在於法令規畫與徹底執行的能力。

要是開開研討會、發發計畫案就可以改善，國內的食安問題也不會一籮筐層出不窮。（資料照，記者羅沛德攝）

美國過去就意識到以目前的管理系統無法因應未來食安的挑戰，在經過長期的評估後，推出《美國食品安全現代化法案》（Food Safety Modernization Act，FSMA），這個法案最特別之處，就是使美國食品藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA） 將食品管理的重心由食品污染事後應對轉為事前預防，也賦予其法源依據，協助中央的 FDA 與州級地方政府部門共同合作，建立全國一體化食品安全體系。

事前預防使FDA的執法權限擴大，只要FDA經過評估認為某家業者食品管理有違反程序的疑慮，就可以採取積極性作為，要求產品下架、回收、工廠停止生產等。

為什麼要推動FSMA？

根據美國疾病預防與控制中心的統計資料顯示，食源性疾病每年會造成美國約1500億美金的醫療支出（見表）。

美國官方很清楚，現行的食品安全管理系統，無法解決未來面臨的狀況，因此需要重新建立以預防為基礎的食品安全管理體系，於是在2011年1月4日通過《食品安全現代化法案》（FSMA），再授權FDA擬定執行法規。

FSMA有七大執行法規，分別為：

「農產品安全規則」

「人用食品預防性控制規則」

「動物食品預防性控制規則」

「外國供應商查核規則」

「運輸衛生規則」

「第三方驗證規則」

「國際食品攙偽規則」

2016年4月，「運輸衛生規則」通過後，共計有六個規則已完成，目前尚在審查中的僅剩國際食品攙偽規則，預計在2018年完成全部的法規，並給予不同等級的企業2－4年的緩衝期，並預計在2022年全面實施。

以美國境內蔬果生產農場為例。

以運輸衛生規則為例，為了預防食品在運輸過程中受到污染，要求藉由汽車或火車等，運送人用或動物食品的廠商，遵循公認的優良可執行的方法，如，保持低且定溫的冷藏食品、每次裝載後清理車輛減少可能帶來的汙染等。

FSMA對台灣的影響

FSMA對台灣影響最大的部分就是外國供應商查核規則，我國輸出農產品或食品到美國銷售的廠商，需向美國政府註冊，並依照產品的風險別接受美國FDA不定期的檢查，拒絕檢查的廠商，FDA可以禁止產品輸入美國。食品廠商都要提出食品安全計畫，如食品運送監測的紀錄、食品查核紀錄、樣本抽測紀錄等，再經過 FDA 審核，如果企業的產品想要快速通關就必須取得第三方機構的安全認證。例如，美國是PrimusGFS Standard 的主要區域，對PrimusGFS系統的接受度比其他安全認證系統高，食品或生鮮農產品若要供應美國市場就要走PrimusGFS而非GGAP。

美國是PrimusGFS Standard 的主要區域，對PrimusGFS系統的接受度比其他安全認證系統高，食品或生鮮農產品若要供應美國市場就要走PrimusGFS而非GGAP。

台灣食品廠前線應戰，學院派負責扯後腿

號稱「食安立委」的吳焜裕委員說，台灣雖有食品科技人才，但缺少食安預防管理人才，美國要求「食物安全計畫」台灣廠商恐怕不會寫，甚至沒人教。要改善人才困境，教育部應設置食品安全研究所，訓練種子部隊，才能教廠商。

這就是學院派的思維。目前食品界最難取得的食品安全認證系統是SQF（Safe Quality Food），以台灣的生產商為例，泰山在2014年就取得SQF-LEVEL3的認證了，富味鄉經過混油事件後，提升品質管理，目前的食用油也取得BRC （British Retailer Consortium Global Standard）認證，台灣廠商為了生存怎麼可能會沒有辦法面對？只要肯花成本，也都能找到國際顧問公司協助，而這些人的專業與經驗還遠遠勝過不食人間煙火的台灣學者，結果我們的食安立委卻是要求教育部吐錢出來，發包案子、發包計畫，讓這些食品相關的學者自創一套無法與國際接軌的標準，甚至讓他們拿著雞毛當令箭來刁難台灣食品業者。

例如，今年台大食安中心，拿著衛福部給的經費出來四處稽核（ㄉ一ㄠ ㄋㄢˊ）合格的食品大廠，台灣食品安全的核心問題並不在這些大廠，真正的問題是在沒有登記的地下工廠，拿納稅人的錢，怎麼不去稽核這些小廠呢？是怕走著進去，躺著出來？還是稽查大廠既方便又安全還好交差？

自毀長城的天朝思維

過去頂新事件與其他的食安事件，讓GMP的公信力遭到國人質疑，台灣的GMP的管理可能真有問題，但政府該做的是如何落實及改善，不是鴕鳥心態廢除GMP標章。

GMP是國際上對於藥品、食物、醫療產品生產與品質管理的規則，既然GMP是一個國際標準，就是個門檻：一個60分的標準，當台灣廠商的食品要賣到國外時，國外的買家當然要求的是就是GMP認證，如果連GMP都沒有，如何證明生產的食品有品質管理？而台灣政府把GMP轉型成TQF認證（Taiwan Quality Food）更是腦袋有問題，請問國外接受TQF嗎？聽過TQF嗎？台灣又不是美國可以用霸權搞制度強迫別人接受，這樣搞法只是堵死食品外銷廠商的路，讓他們難以生存。

食品品質管理金字塔，請問TQF在哪裡？其他國家都走國際通用規範，我們天朝上國走TQF。（圖：作者提供）

此外，食品界最難取得的食品安全認證系統是SQF（Safe Quality Food），如果國內有廠商能拿到這個認證照理說應該要幫他們拍拍手，但是很抱歉，就算拿到認證，台灣官方也是沒在屌你，因為，國際認證算什麼？台灣認證最大啦！

台灣人口成長不斷萎縮與老化，國內食品廠光靠本土的市場早已無法支撐產線，為求生存，多數食品廠生產的商品必須向外輸出，然而，要走出去就必須符合國際級的生產規範，但政府不但無法協助，還自廢武功，再加上國內有能力拿到高端國際認證的食品廠又寥寥可數，食品業輸出的衰退也只是意料中的事。人家在講全球化的競爭時，我們在玩島內土人化的競爭，只知道把錢拿來發包案子給學者，弄一些無法跟國際接軌的系統，自己玩自己順便自嗨。

通往地獄的路往往都是善意的鋪成的，頭痛醫頭、腳痛醫腳，結果到頭來什麼都沒醫好，大把銀子花下去，食安不但沒有改善，還扯了後腿降低台灣食品產業的國際競爭力。沒有協助，只有刁難，這就是國內許多食品廠面對的困境，還有誰敢投資購入新設備？只能苦撐到撐不下去那天，資遣員工、賣了廠房，賺最後一筆土地財。

其他國家早就找到因應未來挑戰的方向，而我們還在迷航呢！