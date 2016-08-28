自由開講》蔡政府的行政院組織改造有方向？

◎劉東山

中華民國政府自1949年遷台後，國家最高行政機關（行政院）仍維持憲原法規定的八部二會建制，但進入70年代之後，為因應施政上的需要，行政院動輒成立專責機關因應，於是所屬機關快速增加。但物極必反，過多的機關反而不利於政務的推行，90年代起即著手規畫進行所謂的「行政院功能業務與組織調整改革工程」，但說得多做得少，以致於到李登輝總統主政末期，行政院直轄部門竟高達三十七個之多。

行政院業務組織改革一直是各任總統努力的目標，一來增加執行效率，二來機關過多，也有違年金改革降低公務員退休金的原則。（記者廖振輝攝）

扁政府上台亟思改變，積極推動組織改造。2004年提議將行政院調整為十三部、四會和五獨立機關，共二十二部會的前瞻性架構，但終因立法院朝小野大而未能法制化。接續的馬政府於2009年通過《行政院織法修正草案》，擬將現有機關整併為十三部、九會、二總處、二附屬機構及三獨立機關，共二十九個機關。然而截至2016年馬下台前，國民黨雖然在立法院擁絕對席次優勢，還有內政部等六部會組改法案上躺在立院，而未竟組改全功。

先進國家的內閣所直轄的機關多在二十個左右，連中國、緬甸也都類似！依此規模看，扁政府的組改版本是較符合世界潮流的，馬政府則倒退些。蔡政府是否要續推行政院組織再造及如何推？目前政策不明，但從最近行政院同意原子能委員會撤回組改案（扁及馬版本均將其降為中央三級機關），似仍要續維持其現行中央二級機關的位階，實在令筆者樂觀不起來。由於民進黨政府的非核家園政策明確，不解一個主要功能是執行的機關，為何仍要維持在中央部會層級？

據了解，一個部會首長可帶五名機要人員上任，而政務及機要人員符合一定條件後也同享政府退休金制度，且不管其現職待遇或未來的退休金則多在金字塔頂層。當年金改革吵得如火如荼之時，蔡政府似不宜輕易任命高官或恣意提高機關未階，反而應思考積極降低整體人事費用，方能杜被改革對象的悠悠之口。

（作者為簡任退休公務人員）

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