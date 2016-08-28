自由開講》只會滅火，無力蓋樓？蔡政府的百日困境

◎王俊凱

蔡英文政府執政滿百日前夕，國民黨立法院黨團委託業者統計臉書社群，調查林全內閣的不滿意度，根據調查結果，最顧人怨內閣前三名分別是國防部長馮世寬、交通部長賀陳旦、衛福部長林奏延。

政府執政屆百日，國民黨團於8月25日召開記者會公布內閣顧人怨排行榜。（資料照，記者陳鈺馥攝）

此份調查結果令人最意外的部分是最顧人怨內閣前三名無一是政壇菜鳥，均擁有非常完整的相關行政經歷（馮世寬曾任副參謀總長，賀陳旦曾任交通部政務次長，林奏延曾任衛福部政務次長），卻在這短短的一百天彷彿誤入叢林的小白兔，左支右絀，不禁令人好奇到底問題的癥結點為何？總的來說，筆者認為新內閣最大的問題是：只會滅火，無力蓋高樓。

事實上，台灣在經歷過兩次的政黨輪替後，人民對於政府的要求已經相當成熟。我們需要能夠幫台灣做全盤規畫，且堅定地推動政策的政府，而非終日被危機纏身，把所有精力都花在試圖解釋、止血，以至於無力大刀闊斧改革的執政團隊。

回顧過去的一百天，閣員整日疲於滅火的例子比比皆是。國軍演習戰車翻覆，國防部部長馮世寬至殉職軍人靈堂前嚎啕大哭；民進黨立委質疑邱淑媞曾代表國民黨參選宜蘭縣長，不適任國健署署長一職，衛福部部長林奏延火速將邱淑媞調離主管職；從國道夜間收費、桃機董事長人事到台鐵駕駛罷工，交通部長賀陳旦每日更是有救不完的火。試問，當一個閣員每天想的都是如何滅火、如何不犯錯，那又怎麼可能有精力規畫，甚至是實現台灣未來的藍圖呢？

舉例而言，衛福部近日在推動C型肝炎新藥健保全額給付的政策時，因為遭受醫界在媒體前的高分貝反彈（醫界擔心健保支付C型肝炎新藥會造成健保財政負擔，並且稀釋健保點值，進而減少醫院收入），自棄原本健保全額給付的政策立場，改口將於9月召開公聽會，另行討論給付額度，就是一個新政府只會滅火，無力蓋高樓的典型案例。

許多人都用「會吵的小孩有糖吃」來形容新政府執政的心態，而造成這種心態的根源正呼應到筆者對於新政府的觀察：只會滅火，無力蓋高樓。若要扭轉此時的劣勢，方法無他，新政府應以長期的眼光來規畫國家的整體發展，只要方向正確，短期的干擾與波動無須花太多力氣理會，堅定的向前走，自然就會讓人民感受到新政府的努力，而成果也必定能反應在民調之上。

（大學講師）

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