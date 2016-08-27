On the Way》媒體冰河期來臨

電視台的競爭對手早就已經超越電視台，電視廣告減少跟房地產公司有沒有來下廣告更是無關，因為大家都不看電視了，廠商怎麼會去下廣告？當年輕人改以上網或玩寶可夢時，電視台該怎麼因應？

劉孋瑩

台灣電視圈近來最大的消息，就是號稱台灣電視台龍頭的三立電視台大幅裁員引發的骨牌效應。一開始，三立堅持不說要裁員多少人，於是流言傳出要裁100人，後來變成150人，除了節目部還有新聞部，甚至傳出某個部門可能會裁掉一半的人力，第二天報紙標題變成三立要裁員200人。眼看雪球越滾越大，三立趕緊出面澄清，只會裁掉67人，但是去年三立明明獲利62億台幣，尾牙的時候還大手筆灑了1.2億給員工當紅包，在電視台裡算是前三名的績優股，今年卻大幅裁掉67個人，未免太不合理。

外界猜測是因為三立剛成立的OTT平台Vidol太燒錢，三立總經理張榮華去年信誓旦旦的說，三年要投資10億在新媒體跟文創。接著，又有財經界的大老跳出來說，今年因為房地產經濟萎縮，所以建商都不再下電視台廣告，導致於電視台收入不好，未來台灣電視圈可能產生骨牌效應，於是又傳出台灣電視圈的冰河期即將到來。

三立裁員聲明稿。（三立提供）

三立總經理張榮華去年表示，三年要投資10億在新媒體跟文創，而三立電視台於今年四月推出Vidol（video+idol）影音平台。（http://vidol.tv/public/）

企業進行瘦身是挽救危機的辦法之一，問題是，裁員真的可以挽救電視台日益壯大的危機嗎？

在網路提供更多選擇的情況下，台灣電視台老闆的思維如果繼續存在過去「省錢省人省成本」的觀念，不去思考如何跟上時代的腳步，那麼走向滅絕恐怕是早晚的事。

台灣的電視台老闆一直以為，電視節目就像是現代人必吃的晚餐，今天觀眾不是吃我家的麵，就是吃隔壁的飯，要是從收視率上，看到隔壁的客人變多了，就趕快去看看隔壁都在做什麼菜，或者乾脆把隔壁的廚師挖角過來，過兩天推出一樣的餐點來搶客人，就可以安然度過危機。所以台灣的電視節目看起來都很像，轉來轉去都是差不多的人跟差不多的內容，沒什麼新招，或者是某台一旦推出新的節目，很快就被別台抄走。

但是現在情況已經不一樣了，透過網路，觀眾不但有更多選擇，還可以看除了台灣之外的其他國家的節目，要抄襲可以，問題是台灣的電視台願意像國外一樣花大筆的節目預算來抄嗎？通常預算都是減半，甚至減到三分之一，給香蕉就是養猴子，這樣做出來的節目怎麼會好看？

更悲慘的是，年紀越輕的觀眾越不喜歡看電視，畢竟他們有更多選擇。

美國廣告行銷公司Marketingcharts發佈的媒體觀察報告裡，引述媒體收視率調查公司尼爾森的數據便指出，從2011年到2016年之間，美國18－24歲觀眾看電視時間每週少了10個小時，每天少了1－1.5小時，而且越年輕的觀眾，看電視的時間越少，而2016年一到三月，18－24歲觀眾每天看電視的時間，跟2015年同期相比，又少了20分鐘，顯示年輕人看電視的時間，正在逐年減少中。

年紀越輕的觀眾越不喜歡看電視，畢竟他們有更多選擇。（http://www.nartakmediagroup.com/）

另一個例子是這次的里約奧運，美國電視台的奧運收視率，比起2012年倫敦奧運少了17%，澳洲電視台的奧運開幕式創下歷年最低，歐洲各國的收視率也都低於倫敦奧運會。但真的大家都不關心奧運嗎？臉書上的討論依舊熱烈，只是大家不再依賴電視，改以社群網站討論。

種種跡象都顯示，電視台的競爭對手早就已經超越電視台，電視廣告減少跟房地產公司有沒有來下廣告更是無關，因為大家都不看電視了，廠商怎麼會去下廣告？當年輕人改以上網或玩寶可夢時，電視台該怎麼因應？

這樣的問題絕對不會只存在台灣，有中東CNN之稱的半島電視台，27號宣佈為了因應媒體環境轉型，也要裁員500人。電視產業榮景不再的情況，絕對台灣不可能置身事外，面對這波海嘯，台灣電視台老闆是否應該重新思考，裁員、減薪的方式真能度過冰河期嗎？新媒體平台Vidol或許很燒錢，會不會成功不知道，但是至少三立願意去嘗試，就這點來說，三立還是比其他家電視台有機會。

台灣的電視台數量原本就太多，是否應該思考結盟或分流，做出自己的特色，並且重新檢討：

台灣真的需要這麼多全時段新聞台、談話性節目嗎？

轉來轉去每台都一樣，沒有差別的情況下，到底誰還要看電視？媒體主管機關NCC在管電視台露乳溝跟馬賽克之外，是否應該拉大格局，規劃未來台灣電視台的發展方向？