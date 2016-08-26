自由開講》長照2.0即將上路，中央須做好因地制宜

◎陳雯琳

行政院日前於全國22個縣市巡迴展開「長照十年計畫2.0」說明會，政務委員林萬億以及衛福部呂寶靜次長於高雄場次中報告指出，過去長照十年計畫有許多需要改善的地方，希望和地方密切地溝通合作來解決問題。長期照顧服務的對象是指日常生活功能受損，需要由他人提供照顧服務者，並非只限65歲以上的失能人口。而過去長照十年計劃的核定對象並沒有包含49歲以下的身心障礙者，這次長照2.0擴大了服務對象並增加服務項目，透過加掛一致的服務據點招牌、簡化行政流程、以及給付時數可彈性申請不同服務項目，讓政府的長照服務達到真正普及化，除了肯定上述的改善方向，各界更關心的是實務上的執行該如何推動。

「長照十年計畫2.0」說明會，政務委員林萬億（圖）以及衛福部呂寶靜次長於高雄場次中報告指出，過去長照十年計畫有許多需要改善的地方。（圖：行政院）

在8/23日舉辦的高雄場次中，地方團體、長照領域學者、社工、居家照護以及醫療領域等各方代表，皆指出缺乏穩定長照財源、照顧人力不足、以及行政作業繁瑣等問題。儘管中央承諾會將各方意見納入研擬中的計畫細項和相關辦法， 筆者認為仍需要強調縮短城鄉差距以及深入了解各地需求的重要性。會中資料提到未來規劃每3個村里要成立1處巷弄長照站（C級），每一個國中學區設置1處的複合型日間服務中心（B級）， 以及每一鄉鎮市區1處的社區整合型服務中心（A級）。希望政府在規劃時能考量各鄉鎮的不同需求，及在地資源的差異，進行社區需求評估，並擬定服務對象的分級規定。若未做出因地制宜的規劃，將導致民怨不斷，造成一場難以收拾的災難。



說明會的資料中提到目前使用政府長照服務的17萬餘人中，低收入戶佔24.4%、中低收入戶佔17.6%、而一般戶則佔了58%，顯示政府長照資源分配的公平性仍有待議論。未來長照2.0提升了服務的便利性， 須考量評估需求人口的成長，如何規劃一般戶申請資格的分級，建議政府要審慎思考，已達到合理公平的資源分配。藉由社區需求評估，確實調查每區老年人口與失能人口數、醫療與社福資源分佈、以及公私立照護機構與資源的可近性，考量路程距離，給予偏鄉居家及社區服務合理的補貼給付，避免擴大城鄉長照資源的差距。



（高雄市公共事務發展協會政策研究員）

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